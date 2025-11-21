( A d n k r o n o s ) - M i s s M e s s i c o F a t i m a B o s c h è s t a t a i n c o r o n a t a M i s s U n i v e r s o 2 0 2 5 a B a n g k o k , i n T h a i l a n d i a , c h i u d e n d o u n a d e l l e e d i z i o n i p i ù c o n t r o v e r s e d i s e m p r e . L a 2 5 e n n e t r i o n f a d o p o s e t t i m a n e s e g n a t e d a s c o n t r i , d i m i s s i o n i e a c c u s e d i b r o g l i c h e h a n n o s c o s s o u n o d e i c o n c o r s i d i b e l l e z z a p i ù l o n g e v i a l m o n d o . A i n i z i o n o v e m b r e B o s c h a v e v a a b b a n d o n a t o u n a c e r i m o n i a p r e - c o n c o r s o d o p o e s s e r e s t a t a d u r a m e n t e r i m p r o v e r a t a d a u n d i r i g e n t e t h a i l a n d e s e d a v a n t i a d e c i n e d i c o n c o r r e n t i , m i n a c c i a n d o a n c h e d i s q u a l i f i c a r e c h i u n q u e l a s o s t e n e s s e . I l g e s t o s c a t e n ò u n ’ o n d a t a d i s o l i d a r i e t à e f e c e i l g i r o d e l m o n d o . P o c h i g i o r n i d o p o , d u e g i u d i c i s i s o n o d i m e s s i : u n o d i l o r o h a a c c u s a t o l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i a v e r “ p r e s e l e z i o n a t o ” l e f i n a l i s t e , i p o t i z z a n d o u n c o n c o r s o t r u c c a t o . A c c u s e r e s p i n t e d a l c o m i t a t o d i M i s s U n i v e r s e . L a v i t t o r i a d i B o s c h – l a q u a r t a n e l l a s t o r i a d e l M e s s i c o – h a i m m e d i a t a m e n t e a c c e s o i l d i b a t t i t o o n l i n e . M o l t i f e s t e g g i a n o i l s u o s u c c e s s o , a l t r i s o s t e n g o n o c h e l a c o r o n a s i a s t a t a a s s e g n a t a p e r c o m p e n s a r e l o s c a n d a l o d e l l ' a b b a n d o n o d i u n e v e n t o d i s e l e z i o n e i n s e g n o d i p r o t e s t a . A l l e s u e s p a l l e s i s o n o p i a z z a t e : M i s s T h a i l a n d i a P r a v e e n a r S i n g h , M i s s V e n e z u e l a S t e p h a n y A b a s a l i , s e g u i t e d a M i s s F i l i p p i n e M a A h t i s a M a n a l o e M i s s C o s t a d ’ A v o r i o O l i v i a Y a c e . L a t e n s i o n e è e s p l o s a q u a n d o , d u r a n t e u n e v e n t o d i s e l e z i o n e , B o s c h è s t a t a c h i a m a t a " s t u p i d a " d a l d i r e t t o r e n a z i o n a l e t h a i l a n d e s e N a w a t I t s a r a g r i s i l e h a d e c i s o d i l a s c i a r e l a s a l a . I n s o l i d a r i e t à , t u t t e l e a l t r e r e g i n e t t e , c h e r a p p r e s e n t a v a n o i p r o p r i P a e s i , l ' h a n n o s e g u i t a . L ' O r g a n i z z a z i o n e M i s s U n i v e r s o h a c o n d a n n a t o i l c o m p o r t a m e n t o d i N a w a t c o m e " d a n n o s o " e i l s i g n o r R o c h a , p a r l a n d o i n v i d e o d a l M e s s i c o , h a d e t t o a l s u o s o c i o i n a f f a r i t h a i l a n d e s e d i " f e r m a r s i " . L a p r e s i d e n t e d e l M e s s i c o , C l a u d i a S h e i n b a u m , h a d i f e s o B o s c h d e f i n e n d o l a “ u n e s e m p i o d i c o m e l e d o n n e d e b b a n o r e a g i r e d i f r o n t e a l l e a g g r e s s i o n i ” . D u r a n t e l a f i n a l e , N a w a t e r a p r e s e n t e t r a i l p u b b l i c o m a n o n è s a l i t o s u l p a l c o . D o p o l ’ i n c o r o n a z i o n e , B o s c h , h a p u b b l i c a t o u n a d i c h i a r a z i o n e d i u n e n i g m a t i c o m e s s a g g i o i n t h a i l a n d e s e s u i s u o i a c c o u n t d i s o c i a l m e d i a : " U n m i l i a r d o d i p a r o l e c h e n o n s i p u ò d i r e " . S u i s o c i a l , a l c u n i f a n h a n n o d e t t o c h e i l d r a m m a d e l b a c k s t a g e h a a i u t a t o l a s i g n o r a B o s c h a c o n q u i s t a r e l a c o r o n a . " L ' a n n o p r o s s i m o , c h i u n q u e u s c i r à v i n c e r à " , s i l e g g e i n u n c o m m e n t o , m e n t r e u n a l t r o h a d e t t o : " H a n n o d o v u t o i n c o r o n a r l a p e r c o m p e n s a r e l ' i n g i u s t i z i a p r i m a p e r s a l v a r e M i s s U n i v e r s o ! " I l c a o s n o n s i è f e r m a t o l ì . U n g i u d i c e , i l m u s i c i s t a l i b a n e s e - f r a n c e s e O m a r H a r f o u c h , h a a c c u s a t o l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i a v e r m a n i p o l a t o i l p r o c e s s o d i s e l e z i o n e . P o c o d o p o , ' e x s t e l l a d e l c a l c i o f r a n c e s e C l a u d e M a k e l e l e h a r a s s e g n a t o l e d i m i s s i o n i c i t a n d o " m o t i v i p e r s o n a l i i m p r e v i s t i " . I n u n a l t r o e p i s o d i o , M i s s G i a m a i c a è c a d u t a d u r a n t e l a s f i l a t a i n a b i t o d a s e r a e d è s t a t a p o r t a t a f u o r i i n b a r e l l a . È s t a t a p o i r i c o v e r a t a , m a n o n h a r i p o r t a t o f r a t t u r e . L e r e c e n t i c o n t r o v e r s i e , d i c o n o g l i a n a l i s t i , s o t t o l i n e a n o l e d i f f e r e n z e c u l t u r a l i e s t r a t e g i c h e t r a i p r o p r i e t a r i t h a i l a n d e s i e m e s s i c a n i d i M i s s U n i v e r s o : l a g e s t i o n e t h a i l a n d e s e , m o l t o s o c i a l e o r i e n t a t a a l c o m m e r c i o , e l a d i r e z i o n e m e s s i c a n a , p i ù t r a d i z i o n a l e . M i s s U n i v e r s e s t a c e r c a n d o d i r e i n v e n t a r s i i n u n ’ e p o c a d i a u d i e n c e i n c a l o : s u T i k T o k e I n s t a g r a m l e e x f i n a l i s t e r a c c o l g o n o m i l i o n i d i f o l l o w e r , t r a s f o r m a n d o s i i n i n f l u e n c e r , m e n t r e i l p u b b l i c o t e l e v i s i v o t r a d i z i o n a l e d i m i n u i s c e . S o t t o l a p r e c e d e n t e p r o p r i e t a r i a , A n n e J a k r a j u t a t i p , i l c o n c o r s o a v e v a a p e r t o l e p o r t e a d o n n e t r a n s g e n d e r , s p o s a t e , c o n f i g l i e s e n z a l i m i t i d ’ e t à . M a l a s u a a z i e n d a è p o i f i n i t a i n b a n c a r o t t a , g e n e r a n d o u n c a m b i o d i l e a d e r s h i p a n c o r a i n s t a b i l e . N o n o s t a n t e l e p o l e m i c h e , M i s s U n i v e r s o r e s t a p o p o l a r e i n A m e r i c a L a t i n a e n e l S u d - e s t a s i a t i c o , d o v e i c o n c o r s i s o n o p e r c e p i t i c o m e o p p o r t u n i t à d i r i s c a t t o s o c i a l e . P a u l a S h u g a r t , e x p r e s i d e n t e d e l c o n c o r s o , h a r i c o r d a t o l a m i s s i o n e f o n d a m e n t a l e : “ M i s s U n i v e r s e n o n v a l e n u l l a s e n o n s o s t i e n e e d e m a n c i p a l e d o n n e c h e c o m p e t o n o ” .