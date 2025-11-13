R a v e n n a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D a o g g i a l 2 d i c e m b r e t o r n a n o l e t a n t o a t t e s e B l a c k F r i d a y W e e k s p e r a c q u i s t a r e i l d i v e r t i m e n t o d i M i r a b i l a n d i a e M i r a b e a c h a p r e z z i s u p e r c o n v e n i e n t i . T r e s e t t i m a n e p e r s c e g l i e r e f r a d i v e r s e t i p o l o g i e d i a b b o n a m e n t o c o n s c o n t i f i n o a l 3 3 % e b e n e f i t e s c l u s i v i , p e r g o d e r e d e l l a n u o v a s t a g i o n e 2 0 2 6 d e l P a r c o d i v e r t i m e n t i p i ù g r a n d e d ’ I t a l i a . L ' a b b o n a m e n t o B r o n z e a s o l i 6 4 , 9 0 e u r o c o m p r e n d e l ' i n g r e s s o a M i r a b i l a n d i a t u t t i i g i o r n i d i a p e r t u r a f i n o a l 2 5 o t t o b r e 2 0 2 6 ( e s c l u s o d a l l ’ 8 a l 2 3 a g o s t o ) , t a r i f f e s p e c i a l i i n o c c a s i o n e d i f e s t e , c o m p l e a n n i , c o m u n i o n i e c r e s i m e f e s t e g g i a t e a l P a r c o . L ' a b b o n a m e n t o s i l v e r a 6 9 , 9 0 e u r o c o m p r e n d e l ' i n g r e s s o a M i r a b i l a n d i a t u t t i i g i o r n i d i a p e r t u r a , s c o n t o d e l 4 0 % s u l p a r c h e g g i o a u t o e m o t o , s c o n t o d e l 1 0 % s u a c q u i s t i n e i n e g o z i e r i s t o r a n t i , t a r i f f e s p e c i a l i i n o c c a s i o n e d i f e s t e , c o m p l e a n n i , c o m u n i o n i e c r e s i m e f e s t e g g i a t e a l P a r c o , a b b o n a m e n t o a M i r a b e a c h c o n i n t e g r a z i o n e d i s o l i € 3 9 , 9 0 a l p r e z z o d e l l ’ a b b o n a m e n t o . L ' a b b o n a m e n t o G o l d a s o l i 9 9 , 9 0 e u r o i n c l u d e l ' i n g r e s s o a M i r a b i l a n d i a e M i r a b e a c h t u t t i i g i o r n i d i a p e r t u r a d e l l e r i s p e t t i v e s t a g i o n i , s c o n t o d e l 5 0 % s u l p a r c h e g g i o a u t o e m o t o , s p e c i a l i s c o n t i e p r o m o z i o n i a n c h e p e r a m i c i e p a r e n t i d e l l ’ a b b o n a t o , s c o n t o d e l 1 5 % s u a c q u i s t i n e i n e g o z i e r i s t o r a n t i , t a r i f f e s p e c i a l i i n o c c a s i o n e d i f e s t e , c o m p l e a n n i , c o m u n i o n i e c r e s i m e f e s t e g g i a t e a l P a r c o , i n g r e s s o g r a t u i t o n e i p a r c h i e u r o p e i d e l G r u p p o P a r q u e s R e u n i d o s . G l i a b b o n a t i G o l d c h e r i n n o v a n o i l p r o p r i o a b b o n a m e n t o p e r l a s t a g i o n e 2 0 2 6 r i c e v o n o i n o m a g g i o 1 b i g l i e t t o a g g i u n t i v o , d a d e s t i n a r e a u n a m i c o o a u n f a m i l i a r e . I n f i n e , l ' a b b o n a m e n t o V i p a 1 1 9 , 9 0 e u r o i n c l u d e l ' i n g r e s s o a M i r a b i l a n d i a e M i r a b e a c h t u t t i i g i o r n i d i a p e r t u r a d e l l e r i s p e t t i v e s t a g i o n i , p a r c h e g g i o a u t o e m o t o g r a t u i t o , s p e c i a l i s c o n t i e p r o m o z i o n i a n c h e p e r a m i c i e p a r e n t i d e l l ’ a b b o n a t o , r i d u z i o n e d e l 5 0 % p e r l ’ a c q u i s t o d i u n F l a s h P a s s G o l d g i o r n a l i e r o a M i r a b i l a n d i a , s c o n t o d e l 1 5 % s u a c q u i s t i n e i n e g o z i e r i s t o r a n t i , t a r i f f e s p e c i a l i i n o c c a s i o n e d i f e s t e , c o m p l e a n n i , c o m u n i o n i e c r e s i m e f e s t e g g i a t e a l P a r c o , i n g r e s s o g r a t u i t o n e i p a r c h i e u r o p e i d e l G r u p p o P a r q u e s R e u n i d o s . G l i a b b o n a t i V i p c h e r i n n o v a n o i l p r o p r i o a b b o n a m e n t o p e r l a s t a g i o n e 2 0 2 6 r i c e v o n o i n o m a g g i o 2 b i g l i e t t i a g g i u n t i v i , d a d e s t i n a r e a d a m i c i o f a m i l i a r i . D u r a n t e l e B l a c k F r i d a y W e e k s s a r à p o s s i b i l e a c q u i s t a r e a n c h e i l b i g l i e t t o g i o r n a l i e r o a d a t a a p e r t a , v a l i d o p e r q u a l s i a s i g i o r n o d e l l a s t a g i o n e 2 0 2 6 , a s o l i € 3 6 , 9 0 p e r a d u l t i e € 3 4 , 9 0 p e r l a t i p o l o g i a r i d o t t o . I n p r o m o z i o n e a n c h e i l p a c c h e t t o p a r c o + h o t e l c o n u n e s c l u s i v o s c o n t o d e l 1 0 % .