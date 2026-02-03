R a v e n n a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M i r a b i l a n d i a è p r o n t a a r i a p r i r e i c a n c e l l i : g i o v e d ì 2 a p r i l e , d a l l e 1 0 . 3 0 a l l e 1 8 , i l p a r c o d i v e r t i m e n t i p i ù g r a n d e d ’ I t a l i a a c c o g l i e r à n u o v a m e n t e i l s u o p u b b l i c o p e r u n a n u o v a s t a g i o n e . I n o c c a s i o n e d e l l e f e s t i v i t à p a s q u a l i , l ’ a p e r t u r a d i M i r a b i l a n d i a s i t r a s f o r m e r à i n u n v e r o e p r o p r i o l u n g o p o n t e d i 6 g i o r n i c o n s e c u t i v i , l ’ o c c a s i o n e p e r f e t t a p e r s c o p r i r e i l p a r c o e l a s c i a r s i s o r p r e n d e r e d a e s p e r i e n z e u n i c h e e d e m o z i o n a n t i . A d a r e i l b e n v e n u t o a i v i s i t a t o r i c i s a r a n n o t u t t i i p e r s o n a g g i d i N i c k e l o d e o n L a n d , d a S p o n g e B o b e P a t r i c k a l l e T a r t a r u g h e N i n j a , f i n o a D o r a e l a P a w P a t r o l , c o n l e t a n t e s o r p r e s e d e l l ’ a r e a t e m a t i z z a t a d e d i c a t a a l l e f a m i g l i e c o n b a m b i n i e a i g i o v a n i a d u l t i . L a s t a g i o n e 2 0 2 6 d i M i r a b i l a n d i a p r o m e t t e i n o l t r e u n c a l e n d a r i o r i c c o d i e v e n t i e s c l u s i v i , s h o w e s p e t t a c o l i p e n s a t i p e r o g n i t i p o d i p u b b l i c o . P e r g l i a m a n t i d e l l ’ a d r e n a l i n a , n o n m a n c h e r a n n o l e a t t r a z i o n i d a r e c o r d c o m e i S p e e d , K a t u n e D i v e r t i c a l e i r o m b a n t i m o t o r i d i D u c a t i W o r l d . A t m o s f e r e f u o r i d a l t e m p o s i t r o v e r a n n o n e l l a F a r W e s t V a l l e y e n e l l ’ a r e a p r e i s t o r i c a d i D i n o l a n d . G l i a m a n t i d e l b r i v i d o t r o v e r a n n o p a n e p e r i l o r o d e n t i n e l l a h o r r o r h o u s e T h e W a l k i n g D e a d , i s p i r a t a a l l a c e l e b r e s e r i e T V e u n i c a n e l s u o g e n e r e i n I t a l i a . D a s a b a t o 1 3 g i u g n o a d o m e n i c a 3 0 a g o s t o t o r n a a n c h e M i r a b e a c h , i l p a r c o a c q u a t i c o p i ù c a r a i b i c o d e l l a R o m a g n a . P e r r e n d e r e i l d i v e r t i m e n t o s e m p r e p i ù a c c e s s i b i l e a t u t t i , a n c h e q u e s t ’ a n n o s a r à p o s s i b i l e u s u f r u i r e d e i s e r v i z i b u y n o w , p a y l a t e r ( c o m p r a o r a , p a g a d o p o ) g r a z i e a l l a p a r t n e r s h i p c o n S c a l a p a y , c h e p e r m e t t e d i r a t e i z z a r e l a s p e s a p e r g l i a b b o n a m e n t i e p e r i s o g g i o r n i c o n f o r m u l a P a r c o + H o t e l . L a s t a g i o n e 2 0 2 6 d i M i r a b i l a n d i a p r e n d e r à i l v i a g i o v e d ì 2 a p r i l e e s i c o n c l u d e r à d o m e n i c a 1 ° n o v e m b r e . P e r u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i e c a l e n d a r i o : m i r a b i l a n d i a . i t