M i l a n o , 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P e l l e t t e r i a e a c c e s s o r i m o d a ' p r o t a g o n i s t i ' a M i l a n o . A l v i a , f i n o a l 9 s e t t e m b r e , ' M i p e l ' p r e s s o i P a d i g l i o n i 1 e 3 d i F i e r a M i l a n o - R h o , i n c o n c o m i t a n z a c o n M i c a m M i l a n o . P r o m o s s o e o r g a n i z z a t o d a A s s o p e l l e t t i e r i c o n i l s u p p o r t o d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e ( M a e c i ) e d i A g e n z i a I c e , e c o n i l P a t r o c i n i o d e l C o m u n e d i M i l a n o , l ’ e v e n t o s i c o n f e r m a c o m e i l p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e p e r i l s e t t o r e d e l l a p e l l e t t e r i a e d e l l ’ a c c e s s o r i o m o d a . L a m a n i f e s t a z i o n e , g i u n t a a l l a s u a 1 2 8 e s i m a e d i z i o n e , h a a n t i c i p a t o e c c e z i o n a l m e n t e l e d a t e r o m p e n d o l a t r a d i z i o n a l e s o v r a p p o s i z i o n e c o n g l i a l t r i s a l o n i d e l f a s h i o n s y s t e m ( M i l a n o F a s h i o n & J e w e l s , L i n e a p e l l e e T h e O n e M i l a n o ) . U n a d e c i s i o n e s t r a o r d i n a r i a , r e s a n e c e s s a r i a d a i l a v o r i c h e i n t e r e s s e r a n n o i l p o l o f i e r i s t i c o i n v i s t a d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i 2 0 2 6 . C o n o l t r e 6 0 a n n i d i s t o r i a , M i p e l r a p p r e s e n t a u n c r o c e v i a d i t e n d e n z e , i s p i r a z i o n i e o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s , c o n u n p u b b l i c o a l t a m e n t e q u a l i f i c a t o e o l t r e 2 0 0 b r a n d c h e p r e s e n t a n o i n q u e s t i g i o r n i l e c o l l e z i o n i p r i m a v e r a - e s t a t e 2 0 2 6 , t r a n o m i s t o r i c i e r e a l t à e m e r g e n t i , e q u a m e n t e s u d d i v i s i t r a i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i . P e r s o s t e n e r e u l t e r i o r m e n t e l a m a n i f e s t a z i o n e e o f f r i r e m a g g i o r i o c c a s i o n i d i b u s i n e s s a l l e a z i e n d e e s p o s i t r i c i , a n c h e i n q u e s t a e d i z i o n e M i p e l c o n t a s u l s u p p o r t o d i A g e n z i a I C E a t t r a v e r s o a t t i v i t à d i c o m u n i c a z i o n e d e d i c a t e e i n p a r t i c o l a r e d e l p r o g e t t o d i i n c o m i n g d i b u y e r i n t e r n a z i o n a l i . G r a z i e a q u e s t a i n i z i a t i v a , 2 3 o p e r a t o r i p r o f e s s i o n a l i s e l e z i o n a t i p r o v e n i e n t i d a 1 0 P a e s i p r e n d o n o p a r t e a l l a f i e r a , c o n t r i b u e n d o a r a f f o r z a r n e l a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e . A c c a n t o a l l ’ a m p i a o f f e r t a e s p o s i t i v a , l a f i e r a è a r r i c c h i t a d a p r o g e t t i e a r e e s p e c i a l i p e n s a t e p e r v a l o - r i z z a r e i l s e t t o r e e o f f r i r e a i v i s i t a t o r i u n p e r c o r s o i m m e r s i v o , c a p a c e d i c o n i u g a r e t r a d i z i o n e , i n n o v a z i o n e e i n t r a t t e n i m e n t o . T r a l e v a r i e i n i z i a t i v e t o r n a n o i m o m e n t i D r i n k & D e a l s , o c c a s i o n i i n f o r m a l i d i n e t w o r k i n g p e n s a t e p e r f a v o r i r e l o s c a m b i o d i i d e e e o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s i n u n ’ a t m o s f e r a c o n v i v i a l e . D e e j a y s e t , g u s t o s i p o p c o r n e c o c k t a i l i n l a t t i n a p e r s o n a l i z z a t i L i n e a D a r i a – l o s t u d i o c r e a t i v o c h e h a f a t t o d e l l a c o m u n i c a z i o n e i r r i v e r e n t e i l s u o m a r c h i o d i f a b b r i c a – r e n d o n o l a v i s i t a a n c o r a p i ù d i n a m i c a e c o i n v o l g e n t e . D o p o i l g r a n d e s u c c e s s o d e l l ’ e d i z i o n e d i f e b b r a i o , M i p e l F a c t o r y t o r n a p r o t a g o n i s t a n e l P a d i g l i o n e 3 c o m e v e r o e p r o p r i o l a b o r a t o r i o i n t e r a t t i v o , d o v e l ’ e c c e l l e n z a a r t i g i a n a l e d i a l o g a c o n l e p i ù a v a n z a t e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e . R e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A r s u t o r i a e c o n a l c u n e d e l l e a z i e n d e l e a d e r n e l l e t e c n o l o g i e e f o r n i t u r e p e r l a p e l l e t t e r i a , M i p e l F a c t o r y p e r m e t t e a i v i s i t a t o r i d i v i v e r e u n ’ e s p e r i e n z a i m m e r s i v a : a s s i s t e r e d a l v i v o a d a l c u n e f a s i d e l p r o c e s s o d i c r e a z i o n e d i p i c c o l i o g - g e t t i d i p e l l e t t e r i a , r e a l i z z a t i c o n m a c c h i n a r i d i u l t i m a g e n e r a z i o n e d o t a t i d i s i s t e m i d i v i s i o n e a u t o m a t i c a e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I n o l t r e , è p o s s i b i l e p e r s o n a l i z z a r e u n e s c l u s i v o a c c e s s o r i o i n p e l l e c o n i l l o g o M i p e l e l e p r o p r i e i n i z i a l i , p e r p o r t a r e a c a s a u n r i c o r d o u n i c o . T r a l e c o n f e r m e - s e m p r e n e l P a d i g l i o n e 3 - l ’ A r e a T r e n d , c h e o f f r e u n a p a n o r a m i c a s u l l e t e n d e n z e c h i a v e d e l l a s t a g i o n e S S 2 0 2 6 a t t r a v e r s o u n a s e l e z i o n e d i b o r s e e a c c e s s o - r i c h e n e r a p p r e s e n t a n o a p i e n o l ’ e s s e n z a . T o r n a a n c h e T h e I t a l i a n S t a r t u p P r o j e c t , i n i z i a t i v a r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I c e - A g e n z i a e i l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e ( M a e c i ) , c h e p o n e s o t t o i r i f l e t t o r i u n a s e l e z i o n e d i p r o m e t t e n t i g i o v a n i b r a n d i t a l i a n i c h e s i s o n o d i s t i n t i p e r c r e a t i v i t à , v i s i o n e c o n t e m p o r a n e a e c a p a c i t à d i r e a l i z z a r e p r o d o t t i i n g r a d o d i r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e l m e r c a t o . I n f i n e , a n c h e S h o w c a s e M i l a n o , l o s p a z i o i n c u i i l d e s i g n i n c o n t r a l a r i c e r c a e l ’ a r t i g i a n a t o s i f o n d e c o n l ’ i n n o v a z i o n e è , a n c o r a u n a v o l t a , a l c e n t r o d e l l ’ a t t e n z i o n e c o n u n a s e l e z i o n e d i a z i e n d e d i m o d a e d e s i g n s c e l t e p e r i l l o r o a p p r o c c i o c r e a t i v o e l a f o r t e i d e n t i t à s t i l i s t i c a . M i p e l c o n t i n u a p o i a r a f f o r z a r e i l p r o p r i o p o s i z i o n a m e n t o g l o b a l e g r a z i e a u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e c h e u n i s c o n o i l f i s i c o a l d i g i t a l e ; a n c h e p e r l ’ e d i z i o n e d i s e t t e m b r e è s t a t o c o n f e r m a t o M i p e l L i v e s t r e a - m i n g , i l f o r m a t d i l i v e s h o p p i n g c h e v e d e s t r e a m e r i n t e r n a z i o n a l i i m p e g n a t i a p r e s e n t a r e e v e n d e r e i n d i r e t t a , s u i p r o p r i c a n a l i s o c i a l , i p r o d o t t i d i u n a s e l e z i o n e d i b r a n d p r e s e n t i i n f i e r a . U n a f o r m u l a c h e s i r i v o l g e i n p a r t i c o l a r e a i m e r c a t i a s i a t i c i , d o v e q u e s t a m o d a l i t à è g i à m o l t o d i f f u s a e c h e o f f r e a g l i e s p o s i t o r i u n ’ i m p o r t a n t e o p p o r t u n i t à d i v i s i b i l i t à e d i b u s i n e s s . L a v o c a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e s i e s p r i m e a n c h e a t t r a v e r s o l a p a r t n e r s h i p c o n V i a m a d e i n i t a l y , l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e c h e m e t t e i n c o n n e s s i o n e o l t r e 2 4 . 0 0 0 b u y e r c o n i p r o d u t t o r i i t a l i a n i d i e c c e l l e n z a . G r a z i e a q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e , l e a z i e n d e i t a l i a n e p r e s e n t i a M i p e l p o s s o n o b e n e f i c i a r e d i u n a v e t r i n a e s c l u s i v a e d i s t r u m e n t i d i g i t a l i a l l ’ a v a n g u a r d i a . U n s u p p o r t o c o n c r e t o c h e a m p l i f i c a l e o c c a s i o n i d i c o n t a t t o e f a v o r i s c e i p e r c o r s i d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e d i g i t a l i z z a z i o n e . P e r f i n i r e , u n a l t r o s e g n a l e d e l l ’ a p e r t u r a a l m o n d o a r r i v a d a T h e E a s t e r n E d g e , l ’ a r e a a l l ’ i n t e r n o d e l P a d i g l i o n e 3 e i n u n a s e z i o n e d e l P a d i g l i o n e 5 d e d i c a t a a l l e r e a l t à p r o v e n i e n t i d a m e r c a t i e m e r g e n t i c o m e I n d i a , C i n a e P a k i s t a n , c h e i n s i e m e a g l i e s p o s i t o r i d i o l t r e 1 8 P a e s i c o n t r i b u i s c o n o a r e n d e r e l a f i e r a u n o s s e r v a t o r i o p r i v i l e g i a t o s u l l e t e n d e n z e e l e e v o l u z i o n i g l o b a l i d e l s e t t o r e . “ M i p e l è u n m o m e n t o s t r a t e g i c o p e r l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l l a p e l l e t t e r i a . I n u n a f a s e c o m p l e s s a p e r i l c o m p a r t o , è f o n d a m e n t a l e m a n t e n e r e s a l d i i p u n t i d i r i f e r i m e n t o e c o n t i n u a r e a c r e a r e s p a z i d i a p e r t u r a , c o n f r o n t o e o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s , s o p r a t t u t t o a s o s t e g n o d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e c h e c o s t i t u i s c o n o l ’ o s s a t u r a d e l s e t t o r e . L a m a n i f e s t a z i o n e s i c o n f e r m a u n a p p u n t a m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r v a l o r i z z a r e l ’ a r t i g i a n a l i t à , s o s t e n e r e l ’ i n n o v a z i o n e e p r o m u o v e r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e n o s t r e a z i e n d e s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i ” , d i c h i a r a C l a u d i a S e q u i , p r e s i d e n t e d i M i p e l e A s s o p e l l e t t i e r i .