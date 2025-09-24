R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - I M i n o r i S t r a n i e r i N o n A c c o m p a g n a t i g i u n t i i n I t a l i a n e l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 s o n o 6 . 2 0 5 , i l 1 8 % d e l t o t a l e d e l l e p e r s o n e g i u n t e a t t r a v e r s o i l M e d i t e r r a n e o n e l c o r s o d e l l ’ a n n o . U n a p e r c e n t u a l e i n c r e s c i t a , c o m e a t t e s t a i l S i m ( S i s t e m a I n f o r m a t i v o M i n o r i ) d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i . S o n o s o l o u n a p a r t e d e i 1 6 . 4 9 7 m i n o r i s o l i c h e a l 3 0 g i u g n o r i s u l t a n o p r e s e n t i i n I t a l i a . P e r g a r a n t i r e l o r o l ’ a c c o g l i e n z a e l a p r o t e z i o n e a c u i h a n n o d i r i t t o , n a s c e i l p r o g e t t o R a f f o r z a r e i S e r v i z i d i A c c o g l i e n z a e P r o t e z i o n e p e r M i n o r i N o n A c c o m p a g n a t i i n I t a l i a ( E n h a n c i n g R e c e p t i o n a n d P r o t e c t i o n S e r v i c e s f o r U n a c c o m p a n i e d C h i l d r e n i n I t a l y ) , p r o m o s s o d a l m i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o i t a l i a n o , d a l l a S e g r e t e r i a d i S t a t o d e l l a m i g r a z i o n e d e l l a S v i z z e r a ( S e m ) e l ’ U n h c r , l ’ A g e n z i a O n u p e r i R i f u g i a t i . I l p r o g e t t o , a l l ’ i n t e r n o d i u n p i ù a m p i o a c c o r d o b i l a t e r a l e t r a S v i z z e r a e I t a l i a i n a m b i t o d i m i g r a z i o n e , v a a p o t e n z i a r e g l i s f o r z i c o m p i u t i f i n o a o r a d a l l ’ I t a l i a n e l l a g e s t i o n e d i c o m p l e s s i f l u s s i m i g r a t o r i . O g g i l ’ A m b a s c i a t o r e s v i z z e r o i n I t a l i a , R o b e r t o B a l z a r e t t i , s i è r e c a t o i n v i s i t a p r e s s o i l c e n t r o d i a c c o g l i e n z a p e r m i n o r i d i C o m o , a c c o m p a g n a t o d a l l a R a p p r e s e n t a n t e U n h c r p e r l ’ I t a l i a , l a S a n t a S e d e e S a n M a r i n o , C h i a r a C a r d o l e t t i , e d a l v i c e p r e f e t t o R o b e r t o L e o n e , D i p a r t i m e n t o p e r l e l i b e r t à c i v i l i e l ’ i m m i g r a z i o n e d e l m i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o . I l c e n t r o d i C o m o è u n a d e l l e 3 4 s t r u t t u r e d i a c c o g l i e n z a c h e r i e n t r a n o n e l p r o g e t t o c h e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n h c r , è s t a t o a v v i a t o n e l l ' o t t o b r e 2 0 2 4 . I l s i s t e m a d i a c c o g l i e n z a i t a l i a n o è s t r u t t u r a t o s u c e n t r i d i p r i m a e s e c o n d a a c c o g l i e n z a , c o n c e p i t i p e r l a v a l u t a z i o n e d e i b i s o g n i a t t r a v e r s o c o l l o q u i c o n i m i n o r i , l ’ o r i e n t a m e n t o l e g a l e e p e r c o r s i d i i n t e g r a z i o n e a p i ù l u n g o t e r m i n e . S e b b e n e i l g o v e r n o s t i a l a v o r a n d o p e r r a f f o r z a r e q u e s t o s i s t e m a , n e l l a p r a t i c a a p p a r e f o n d a m e n t a l e , n e l l ’ o t t i c a d e l s u p e r i o r e i n t e r e s s e d e l m i n o r e , r a f f o r z a r e g l i i n t e r v e n t i d i s u p p o r t o i n d i v i d u a l i z z a t o , n e l l ’ a m b i t o d e i p r o g e t t i d i l u n g o r e s p i r o d i c u i i m i n o r i h a n n o b i s o g n o . N o n e s s e n d o p r e v i s t e l i m i t a z i o n i d e l l a l i b e r t à p e r s o n a l e , m o l t i d i e s s i l a s c i a n o v o l o n t a r i a m e n t e l e s t r u t t u r e d i a c c o g l i e n z a p o c o d o p o l ’ a r r i v o , r i m a n e n d o p r i v i d i p r o t e z i o n e e d e s p o s t i a g r a v i r i s c h i . I t r a f f i c a n t i e l e r e t i c r i m i n a l i s f r u t t a n o a t t i v a m e n t e q u e s t a s i t u a z i o n e , a t t i r a n d o i m i n o r i n o n a c c o m p a g n a t i i n c o n d i z i o n i d i a b u s o e s f r u t t a m e n t o . N e i p r i m i s e i m e s i d e l l ’ a n n o , b e n 2 . 5 7 2 m i n o r i s i s o n o a l l o n t a n a t i a u t o n o m a m e n t e d a i c e n t r i , s c o m p a r e n d o s e n z a l a s c i a r e t r a c c i a . I l p r o g e t t o d i U n h c r , f i n a n z i a t o d a l s e c o n d o c o n t r i b u t o s v i z z e r o a d a l c u n i S t a t i m e m b r i d e l l ’ U e e s v i l u p p a t o i n s t r e t t o c o o r d i n a m e n t o c o n i l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o i t a l i a n o , n a s c e p e r r a f f o r z a r e l a r i s p o s t a i s t i t u z i o n a l e a l f e n o m e n o d e i m i n o r i s t r a n i e r i n o n a c c o m p a g n a t i , s u p p o r t a n d o l e a u t o r i t à i t a l i a n e n e l l ’ i n d i v i d u a r e i b i s o g n i e n e l l o s v i l u p p a r e p e r c o r s i i n d i v i d u a l i d i i n c l u s i o n e e p r o t e z i o n e . L e a t t i v i t à s i a r t i c o l a n o s u q u a t t r o p i l a s t r i p r i n c i p a l i : R a f f o r z a m e n t o d e l c o o r d i n a m e n t o i s t i t u z i o n a l e ; m i g l i o r a r e i l l a v o r o c o n g i u n t o t r a l i v e l l i n a z i o n a l e e l o c a l e , i n c o e r e n z a c o n l e p r i o r i t à d e l G o v e r n o i t a l i a n o e c o n l e a l t r e a t t i v i t à d i s u p p o r t o g i à i n c o r s o . O p e r a r e i n r e g i o n i s t r a t e g i c h e c o m e L o m b a r d i a , P u g l i a , B a s i l i c a t a e C a m p a n i a , d o v e m a n c a v a n o i n t e r v e n t i s p e c i a l i z z a t i d i a g e n z i e i n t e r n a z i o n a l i e O n g , g a r a n t e n d o u n s o s t e g n o c o n c r e t o a i m i n o r i . A t t r a v e r s o i l p a r t e n a r i a t o c o n S a v e t h e C h i l d r e n , v e n g o n o o f f e r t i s u p p o r t o p s i c o s o c i a l e ; i n f o r m a z i o n e s u i d i r i t t i e s u l l e p r o s p e t t i v e f u t u r e ; a t t i v i t à r i c r e a t i v e p e r f a v o r i r e i l b e n e s s e r e e m o t i v o e p r o m u o v e r e i n c l u s i o n e e s e n s o d i n o r m a l i t à ; a p r e s e n z a q u o t i d i a n a d e g l i o p e r a t o r i p e r m e t t e i n o l t r e d i r a c c o g l i e r e d a t i s u i p r o f i l i e i b i s o g n i d e i r a g a z z i , i n d i v i d u a n d o a r e e d i m i g l i o r a m e n t o d e l s i s t e m a . S v i l u p p a r e l e c o m p e t e n z e d e g l i o p e r a t o r i d e i c e n t r i d i p r i m a a c c o g l i e n z a p e r r a f f o r z a r e l a q u a l i t à d e l l ’ a s s i s t e n z a o f f e r t a a i m i n o r i . R i m e t t e r e a l c e n t r o i b i s o g n i d e i m i n o r i , r i l e v a t i a t t r a v e r s o u n ’ a t t i v i t à d i r a c c o l t a i n f o r m a z i o n i s u l l o r o p r o f i l o a l l ’ i n t e r n o d e i c e n t r i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s u p p o r t a r e l e a u t o r i t à i t a l i a n e n e l l ’ i d e n t i f i c a z i o n e d e l l e a r e e d a p o t e n z i a r e . C o m e h a s o t t o l i n e a t o l ’ A m b a s c i a t o r e B a l z a r e t t i , " l a f u g a c o m p o r t a s p e s s o m a n c a n z a d i p r o s p e t t i v e , s o f f e r e n z e e r i s c h i , s o p r a t t u t t o p e r i p i ù g i o v a n i e v u l n e r a b i l i . S e r v o n o r i s p o s t e t e m p e s t i v e e a d e g u a t e a i b i s o g n i d i q u e s t i b a m b i n i e r a g a z z i . L a g e s t i o n e d e l l a m i g r a z i o n e è u n c o m p i t o c o m u n e d e g l i s t a t i e u r o p e i . C o n i l c o n t r i b u t o l a S v i z z e r a d i m o s t r a s o l i d a r i e t à a u n p a e s e c o n f i n a n t e e a l l ’ i n t e r a U E t e n e n d o c o n t o a n c h e d e i p r o p r i i n t e r e s s i ” . N e l c e n t r o d i a c c o g l i e n z a d i C o m o , i n p a r t i c o l a r e , a t t r a v e r s o i l p r o p r i o p a r t n e r S a v e t h e C h i l d r e n , U N H C R o f f r e s o s t e g n o p s i c o s o c i a l e a b a m b i n i e r a g a z z i a r r i v a t i s e n z a l e l o r o f a m i g l i e m e n t r e , i n p a r a l l e l o , s i l a v o r a i n s i e m e a l l e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e p e r r a f f o r z a r e l a r e t e d e i s e r v i z i t e r r i t o r i a l i e g a r a n t i r e u n s u p p o r t o s p e c i a l i z z a t o e i m m e d i a t o a i r a g a z z i c h e n e h a n n o b i s o g n o . “ I m i n o r i c h e a r r i v a n o i n I t a l i a s e n z a l e l o r o f a m i g l i e , s p e s s o d o p o l u n g h i e p e r i c o l o s i v i a g g i , s o n o b a m b i n i e r a g a z z i c h e m e r i t a n o p r o t e z i o n e e h a n n o d i r i t t o a d u n ’ a c c o g l i e n z a s i c u r a e d i g n i t o s a , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l u o g o d i o r i g i n e e d a l l o r o s t a t u s l e g a l e . I l n o s t r o p r o g e t t o m i r a a f a r e i n m o d o c h e i m i n o r i n o n a c c o m p a g n a t i t r o v i n o f i n d a l l o r o a r r i v o s p a z i a c c o g l i e n t i , s i c u r i e a d a t t i a l l a l o r o e t à , c o n s u p p o r t o p s i c o s o c i a l e , a c c e s s o a s e r v i z i s p e c i a l i z z a t i e a t t i v i t à e d u c a t i v e . I l c o n t e s t o d i C o m o d i m o s t r a c o m e , c o n i l g i u s t o a c c o m p a g n a m e n t o , u n a p r o g e t t a z i o n e b a s a t a s u l l ’ a s c o l t o d e l v i s s u t o e d e i b i s o g n i d e i m i n o r i e a t t i v a n d o i s e r v i z i d i s p o n i b i l i s u l t e r r i t o r i o , s i a p o s s i b i l e o f f r i r e u n ’ a l t e r n a t i v a a l l ’ a l l o n t a n a m e n t o d e i m i n o r i e i l l o r o s f r u t t a m e n t o - s p i e g a C h i a r a C a r d o l e t t i - S i a m o m o l t o g r a t i a l l a S v i z z e r a p e r i l s o s t e g n o f o n d a m e n t a l e , c h e r a p p r e s e n t a u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a f a v o r e d e i b a m b i n i e d e g l i a d o l e s c e n t i p i ù v u l n e r a b i l i , e a l t e m p o s t e s s o r a p p r e s e n t a u n s e g n a l e t a n g i b i l e d i s o l i d a r i e t à a l l ’ I t a l i a , d a s e m p r e i m p e g n a t a n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n s i s t e m a d i a c c o g l i e n z a p i ù e f f i c a c e e s o s t e n i b i l e " . C o m e d i c h i a r a t o d a l C a p o D i p a r t i m e n t o p e r l e L i b e r t à C i v i l i e l ’ I m m i g r a z i o n e , d e l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o , P r e f e t t o R a b u a n o “ E s p e r i e n z e c o m e q u e s t a , c h e c i v e d e o g g i c o l l a b o r a r e c o n l e a u t o r i t à S v i z z e r e e c o n U n h c r , i n t e g r a n o l a r i s p o s t a s t r u t t u r a t a c h e l ’ o r d i n a m e n t o i t a l i a n o a s s i c u r a n e l s u p e r i o r e i n t e r e s s e d e l m i n o r e , a n c h e a r r i c c h e n d o l a q u a l i f i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e d e g l i o p e r a t o r i n e l l a c e l e r e i n d i v i d u a z i o n e e p r e s a i n c a r i c o d i v u l n e r a b i l i t à ” .