T o r i n o , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - I l M o i g e , M o v i m e n t o I t a l i a n o G e n i t o r i A p s , e d u n p r i m o g r u p p o d i g e n i t o r i i n s i e m e a l l o s t u d i o l e g a l e A m b r o s i o & C o m m o d o , h a c o m u n i c a t o l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a p r i m a ' c l a s s a c t i o n ’ i n i b i t o r i e s u i s o c i a l c o n t r o M e t a ( F a c e b o o k e I n s t a g r a m ) e T i k T o k , u n ' a z i o n e l e g a l e i n n o v a t i v a c h e p u n t a a p r o t e g g e r e b a m b i n i e a d o l e s c e n t i d a p r a t i c h e r i t e n u t e d a n n o s e e i l l e g a l i d a p a r t e d e l l e p r i n c i p a l i p i a t t a f o r m e s o c i a l . I n u n p a e s e d o v e M e t a e T i k T o k t o t a l i z z a n o c i r c a 9 0 m i l i o n i d i u t e n z e a f r o n t e d i 6 0 m i l i o n i d i a b i t a n t i , c o m p r e s i a n z i a n i e b a m b i n i , l ' u r g e n z a d i q u e s t o i n t e r v e n t o l e g a l e a p p a r e e v i d e n t e . D u r a n t e l ' i n c o n t r o , s o n o s t a t i i l l u s t r a t i i d e t t a g l i d e l r i c o r s o d e p o s i t a t o a l u g l i o , p r e s s o i l T r i b u n a l e d i M i l a n o c o n r e g i s t r o g e n e r a l e 2 9 9 9 4 / 2 0 2 5 , c o n u d i e n z a f i s s a t a p e r i l 1 2 f e b b r a i o 2 0 2 6 . L ' a z i o n e s i b a s a s u l l ' a r t i c o l o 8 4 0 - s e x i e s d e c i e s d e l c o d i c e d i p r o c e d u r a c i v i l e , l o s t r u m e n t o d i t u t e l a l e g a l e i n t r o d o t t o n e l 2 0 2 1 c h e c o n s e n t e a c h i u n q u e a b b i a i n t e r e s s e d i a g i r e p e r o t t e n e r e l ' o r d i n e d i c e s s a z i o n e o i l d i v i e t o d i r e i t e r a z i o n e d i c o n d o t t e o m i s s i v e o c o m m i s s i v e p o s t e i n e s s e r e a d a n n o d i u n a p l u r a l i t à d i s o g g e t t i . A l l ' e v e n t o h a n n o p r e s o p a r t e A n t o n i o A f f i n i t a , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l M o i g e , a s s o c i a z i o n e d i p r o m o z i o n e s o c i a l e c h e d a o l t r e 2 5 a n n i i n p r i m a f i l a , n e l l a t u t e l a d e i m i n o r i c h e h a d i c h i a r a t o : " A s s o c i a z i o n i d i g e n i t o r i p e r l a t u t e l a d e i m i n o r i , e s p e r t i d e l s e t t o r e , d e l m o n d o a c c a d e m i c o e d i s t i t u z i o n i h a n n o s o l l e c i t a t o , m a s e n z a a d e g u a t e r i s p o s t e d e i g e s t o r i , d i d a r e t u t e l a d e i m i n o r i s u l l e l o r o p i a t t a f o r m e s o c i a l . A n o s t r o a v v i s o , p u r t r o p p o l a p r o t e z i o n e d e i m i n o r i n o n s o l o n o n v i e n e p e r s e g u i t a a d e g u a t a m e n t e , m a a d d i r i t t u r a d a n n e g g i a n d o i m i n o r i t r a m i t e a l g o r i t m i c h e c r e a n o d i s a g i o e d i p e n d e n z a . Q u e s t a a z i o n e l e g a l e , p e r t a n t o c o s t i t u i s c e u n p a s s o u r g e n t e n e c e s s a r i o ” . L ' a v v o c a t o S t e f a n o C o m m o d o , t i t o l a r e d e l l o s t u d i o l e g a l e t o r i n e s e , A m b r o s i o & C o m m o d o , c h e h a i l l u s t r a t o i n s i e m e a l s u o t e a m l e b a s i g i u r i d i c h e d e l l ' i n i z i a t i v a : f r u t t o d e l l ’ i m p e g n o p e r d u e a n n i d i i n t e n s o l a v o r o d i u n g r u p p o i n t e r d i s c i p l i n a r e c o m p o s t o , t r a g l i a l t r i , d a g i u r i s t i i n g e g n e r i i n f o r m a t i c i e n e u r o p s i c h i a t r i , c h e h a p o r t a t o a l d e p o s i t o d i u n r i c o r s o f o n d a t o s u i n u o v i s t r u m e n t i l e g i s l a t i v i d i t u t e l a c o l l e t t i v a , c o n s e n t e n d o a i g e n i t o r i , p a r t i l e s e , d i c o a l i z z a r s i p e r a f f r o n t a r e i l c o n f r o n t o c o n g r u p p i m u l t i n a z i o n a l i ’ ’ . S o n o i n t e r v e n u t i a s u p p o r t o d e l l ’ i n i z i a t i v a A l f r e d o C a l t a b i a n o , p r e s i d e n t e A n f n - a s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e f a m i g l i e n u m e r o s e , C l a u d i a D i P a s q u a l e , p r e s i d e n t e A g e - a s s o c i a z i o n e i t a l i a n a g e n i t o r i , e R o b e r t o G o n t e r o , m e m b r o d e l d i r e t t i v o n a z i o n a l e e p r e s i d e n t e d e l F o r u m d e l l e A s s o c i a z i o n i F a m i l i a r i d e l P i e m o n t e , c h e h a n n o e s p r e s s o a p p r e z z a m e n t o e d i n t e r e s s e a l l ' i n i z i a t i v a . M e n t r e i n c o l l e g a m e n t o v i d e o h a n n o p a r t e c i p a t o M a r t a C a c c i o t t i , p s i c o t e r a p e u t a e d o c e n t e p r e s s o l ' U n i v e r s i t à G u g l i e l m o M a r c o n i d i R o m a , n o n c h é c o m p o n e n t e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o s u l l e d i p e n d e n z e e S t e f a n o F a r a o n i , a s s i s t a n t p r o f e s s o r i n l a w p r e s s o l ' U n i v e r s i t à d i B i r m i n g h a m , f o r n e n d o i l s u p p o r t o s c i e n t i f i c o e a c c a d e m i c o a l l ' i n i z i a t i v a . I l c u o r e d e l l ' a z i o n e l e g a l e s i a r t i c o l a i n t r e m a c r o - a r e e d i i n t e r v e n t o . P r i m a r i c h i e s t a : f o n d a m e n t a l e è i l r i s p e t t o d e l l ' o b b l i g o d i v e r i f i c a d e l l ' e t à e d e l d i v i e t o d i a c c e s s o a i s o c i a l p e r i m i n o r i d i 1 4 a n n i . M o i g e c o n i g e n i t o r i r i c o r r e n t i h a n n o d o c u m e n t a t o c o m e l e p i a t t a f o r m e F a c e b o o k e I n s t a g r a m e T i k T o k c o n s e n t o n o f a c i l m e n t e l ' i s c r i z i o n e i l l e g a l e d i m i n o r i , v i o l a n d o l e n o r m a t i v e n a z i o n a l i e c o m p r o m e t t e n d o l a p r o t e z i o n e c h e i l l e g i s l a t o r e h a v o l u t o g a r a n t i r e a i p i ù p i c c o l i . L a s e c o n d a r i c h i e s t a r i g u a r d a l ' e l i m i n a z i o n e d e i s i s t e m i c h e c r e a n o d i p e n d e n z a d a l l e p i a t t a f o r m e , i n p a r t i c o l a r e l a m a n i p o l a z i o n e a l g o r i t m i c a e l o s c r o l l i n f i n i t o d e i c o n t e n u t i . Q u e s t i m e c c a n i s m i , d e f i n i t i d a l l a l e t t e r a t u r a s c i e n t i f i c a c o m e ' t e c n o l o g i a p e r s u a s i v a ' o ' c a p t o l o g i a ' , r a p p r e s e n t a n o u n r a m o d e l l a s c i e n z a c h e e s p l o r a l ' i n t e r s e z i o n e t r a i n f o r m a t i c a e p e r s u a s i o n e , r e a l i z z a n d o s i s t e m i i n f o r m a t i c i p r o g e t t a t i p e r m o d i f i c a r e a t t e g g i a m e n t i e c o m p o r t a m e n t i s e n z a a p p a r e n t e c o e r c i z i o n e . L ' u t i l i z z o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e d e i B i g D a t a p e r i n f l u e n z a r e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i i n m o d o o c c u l t o c o n f i g u r a u n a v e r a e p r o p r i a m a n i p o l a z i o n e c o m p u t a z i o n a l e c h e a g i s c e c o n t r o l ' i n t e r e s s e d e g l i u t e n t i p i ù p i c c o l i . T e r z a r i c h i e s t a è l ' o b b l i g o d i c o r r e t t a , c h i a r a e d i f f u s a i n f o r m a z i o n e s u i p e r i c o l i d e r i v a n t i d a l l ' a b u s o d e i s o c i a l . A n c h e l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i d e v o n o f o r n i r e i n f o r m a z i o n i c h i a r e s u i r i s c h i c o l l e g a t i a l l o r o u s o . . L ' a z i o n e l e g a l e p o g g i a s u s o l i d e f o n d a m e n t a s c i e n t i f i c h e . T o n i n o C a n t e l m i , p r o f e s s o r e d i c y b e r p s i c o l o g i a , p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à E u r o p e a d i R o m a n e l p a r e r e p r o - v e r i t a t e a l l e g a t o a l r i c o r s o , r i c o r d a c h e " l a c o r t e c c i a p r e f r o n t a l e r a g g i u n g e l a c o m p l e t a m a t u r a z i o n e i n e t à a d u l t a i n t o r n o a i 2 5 a n n i " e c h e e s i s t e u n f o r t e r i s c h i o d i d a n n i p e r m a n e n t i a l l a s a l u t e m e n t a l e d e l l ' a d o l e s c e n t e . L e s o l l e c i t a z i o n i d e l l ' e c c e s s o d i e s p o s i z i o n e d i g i t a l e p o s s o n o p r o v o c a r e d a n n i s i a p e r l ' e c c e s s o c h e p e r i l d i f e t t o d i d o p a m i n a , i m p e d e n d o l a n o r m a l e e v o l u z i o n e c h e i l c e r v e l l o c o m p i e d u r a n t e l o s v i l u p p o a d o l e s c e n z i a l e . L a l e t t e r a t u r a s c i e n t i f i c a d o c u m e n t a u n a c o r r e l a z i o n e d i r e t t a t r a i l t e m p o t r a s c o r s o d a v a n t i a g l i s c h e r m i e u n a v a s t a g a m m a d i p r o b l e m i : d i s t u r b i a l i m e n t a r i , p e r d i t a d e l s o n n o , c a l o d e l r e n d i m e n t o s c o l a s t i c o , d e p r e s s i o n e , i n t e r p r e t a z i o n e e r r a t a d e l l e e m o z i o n i , i n s o d d i s f a z i o n e p e r l a p r o p r i a i m m a g i n e c o r p o r e a , d i f f i c o l t à n e l l e r e l a z i o n i f a m i l i a r i e s o c i a l i , c o m p o r t a m e n t i i m p u l s i v i , r i c e r c a d i s t i m o l a z i o n i v e l o c i e g r a t i f i c a n t i , a c c e t t a z i o n e d i s f i d e p e r i c o l o s e e , n e i c a s i p i ù g r a v i , a t t i a u t o l e s i v i e i d e a z i o n i s u i c i d a r i e . P a r t i c o l a r e r i l i e v o a s s u m e l o s t u d i o p u b b l i c a t o i l 1 8 g i u g n o 2 0 2 5 s u J a m a P e d i a t r i c s ( " A s s o c i a t i o n o f H a b i t u a l C h e c k i n g B e h a v i o r s o n S o c i a l M e d i a W i t h L o n g i t u d i n a l F u n c t i o n a l B r a i n D e v e l o p m e n t " d i M a z a e t a l . ) , c h e c o n f e r m a l e p r e o c c u p a z i o n i s u i d a n n i c e r e b r a l i p e r m a n e n t i . A s u p p o r t o d e l l ' a z i o n e i n t e r v e n g o n o a n c h e d o c u m e n t i i s t i t u z i o n a l i e u r o p e i : l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a c o n l o s t u d i o d e l m a g g i o 2 0 2 4 " B e n e s s e r e e s a l u t e m e n t a l e a s c u o l a " e v i d e n z i a c o m e g l i s t u d e n t i d i o g g i r i p o r t a n o r i s u l t a t i p e g g i o r i i n t e r m i n i d i s a l u t e m e n t a l e , i n f l u e n z a t i d a l l ' u s o i n a d e g u a t o d e i s o c i a l m e d i a . U n a s p e t t o c e n t r a l e d e l l ' a z i o n e r i g u a r d a l ' a n a l i s i d e i m e c c a n i s m i a t t r a v e r s o c u i l e p i a t t a f o r m e c r e a n o d i p e n d e n z a . L a d o p a m i n a , n e u r o t r a s m e t t i t o r e n o t o c o m e " o r m o n e d e l p i a c e r e " , r a p p r e s e n t a i l " c a v a l l o d i T r o i a " a t t r a v e r s o c u i , c r e d i a m o , M e t a e T i k T o k c o n d i z i o n a n o l e m e n t i d e i m i n o r e n n i u t e n t i . I l f u n z i o n a m e n t o d e i s o c i a l s i b a s a s u a l g o r i t m i i n f o r m a t i c i s o f i s t i c a t i c h e c r e a n o l a " i d e n t i t à a l g o r i t m i c a " , u n p r o c e s s o c h e u t i l i z z a m e c c a n i s m i t e l e m a t i c i p e r r a c c o g l i e r e e a n a l i z z a r e i d a t i d i u n s o g g e t t o a t t r a v e r s o l a s u a a t t i v i t à o n l i n e . C o m e e v i d e n z i a t o d a l l a p e r i z i a d i p a r t e d e p o s i t a t a i n t r i b u n a l e d e l d o t t o r P a o l o D a l C h e c c o , c o n s u l e n t e i n f o r m a t i c o f o r e n s e , v i e n e t r a c c i a t a n o n s o l o l a n a v i g a z i o n e m a a n c h e l a d u r a t a d e l l a n a v i g a z i o n e d e i s i n g o l i c o n t e n u t i , c o n s e n t e n d o a l l e a z i e n d e d i p r o p o r r e c o n t e n u t i a l t a m e n t e p e r s o n a l i z z a t i c h e c o s t i t u i s c o n o u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i d i p e n d e n z a p e r i g i o v a n i u t e n t i . G l i a l g o r i t m i a n a l i z z a n o i l c o m p o r t a m e n t o p a s s a t o d e g l i u t e n t i p e r m o s t r a r e c o n t e n u t i c h e r i t e n g o n o p i ù i n t e r e s s a n t i , c r e a n d o u n f l u s s o c o n t i n u o c h e a u m e n t a l a d i f f i c o l t à a d i s c o n n e t t e r s i . L ' a z i o n e i n i b i t o r i a r a p p r e s e n t a s o l o i l p r i m o p a s s o d i u n p e r c o r s o p i ù a m p i o . C o m e a n n u n c i a t o d u r a n t e l a c o n f e r e n z a , l o S t u d i o A m b r o s i o & C o m m o d o e M o i g e s t a n n o p r e p a r a n d o u n a s u c c e s s i v a a z i o n e r i s a r c i t o r i a d i c l a s s e , a p e r t a a g e n i t o r i i c u i f i g l i h a n n o s u b i t o d a n n i d a l l a f r e q u e n t a z i o n e d e i s o c i a l . È s t a t o a t t i v a t o i l p o r t a l e w w w . c l a s s a c t i o n s o c i a l . i t e l ' i n d i r i z z o e m a i l : i n f o @ c l a s s a c t i o n s o c i a l . i t p e r r a c c o g l i e r e s e g n a l a z i o n i e t e s t i m o n i a n z e . L ' i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e i n u n c o n t e s t o g i u r i d i c o i n a m p i a e v o l u z i o n e , d o v e l ' U n i o n e E u r o p e a h a r i c o n o s c i u t o l ' e s i s t e n z a d e l l ' I A m a n i p o l a t i v a a t t r a v e r s o l a L e g g e s u i S e r v i z i D i g i t a l i ( D s a ) , l a L e g g e s u i M e r c a t i D i g i t a l i ( D m a ) e l a L e g g e s u l l ' I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e ( A i a ) , s e n z a t u t t a v i a a d o t t a r e m i s u r e c o n c r e t e p e r t u t e l a r e l a l i b e r t à f o r m a t i v a e l ' e q u i l i b r i o m e n t a l e d e i m i n o r i . I p a r t e c i p a n t i t u t t i h a n n o a u s p i c a t o c h e i l T r i b u n a l e d i M i l a n o a c c o l g a l e r i c h i e s t e , c o s ì c h e M e t a e T i k T o k s a r e b b e r o o b b l i g a t e a c e s s a r e i m m e d i a t a m e n t e l e p r a t i c h e c o n t e s t a t e , c r e a n d o u n p r e c e d e n t e g i u r i s p r u d e n z i a l e d i p o r t a t a n a z i o n a l e c o n d e c i s a i n f l u e n z a s u l l ’ U e , c h e p o t r e b b e i n f l u e n z a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o i l r a p p o r t o t r a m i n o r i e s o c i a l m e d i a i n I t a l i a e d i n E u r o p a .