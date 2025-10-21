R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i s i a m o c h i a m a t i a d a p p r o v a r e u n p r o v v e d i m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r l a t u t e l a d e i m i n o r i i n a f f i d a m e n t o . È u n a l e g g e c h e r a p p r e s e n t a u n p a s s o d e c i s i v o v e r s o u n a m a g g i o r e p r o t e z i o n e d e i b a m b i n i e u n r a f f o r z a m e n t o d e l r u o l o d e l l e i s t i t u z i o n i . L a r i f o r m a r i a f f e r m a u n o d e i p r i n c i p i c a r d i n e d e l n o s t r o o r d i n a m e n t o : i l p r i m a t o d e l l ’ i n t e r e s s e s u p e r i o r e d e l m i n o r e . S i t r a t t a d i u n t e s t o e q u i l i b r a t o , c o n c r e t o e s o s t e n i b i l e , c h e r e n d e i l s i s t e m a d e l l ’ a f f i d a m e n t o f a m i l i a r e p i ù e f f i c i e n t e , t r a s p a r e n t e e v i c i n o a l l e e s i g e n z e r e a l i d e i b a m b i n i e d e i r a g a z z i c o i n v o l t i " . C o s ì P a t r i z i a M a r r o c c o , d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o i n A u l a n e l c o r s o d e l l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o s u l D d l M i n o r i i n a f f i d o . " C o n q u e s t o p r o v v e d i m e n t o – p r o s e g u e – d i a m o r i s p o s t e c o n c r e t e a m i g l i a i a d i m i n o r i i n d i f f i c o l t à , g a r a n t e n d o l o r o p e r c o r s i e d u c a t i v i e r e l a z i o n a l i s i c u r i e c o n t i n u a t i v i . L ’ a f f i d a m e n t o n o n d e v e e s s e r e u n a m i s u r a e m e r g e n z i a l e o s e n z a l i m i t i d i t e m p o , m a u n p e r c o r s o c h i a r o , o r i e n t a t o a l b e n e s s e r e d e l b a m b i n o e a l s u o f u t u r o " . " F o r z a I t a l i a s o s t i e n e d a s e m p r e q u e s t a v i s i o n e p e r c h é l a f a m i g l i a è i l c u o r e d e l l a s o c i e t à , i l l u o g o n a t u r a l e d o v e o g n i b a m b i n o t r o v a a m o r e , s i c u r e z z a e s t a b i l i t à . C o n q u e s t o v o t o r i n n o v i a m o i l n o s t r o i m p e g n o p e r u n a s o c i e t à c h e m e t t e l a p e r s o n a a l c e n t r o , c h e v a l o r i z z a l a f a m i g l i a e p r o t e g g e i p i ù f r a g i l i . l n o s t r o è u n s ì c h e s i g n i f i c a p i ù t u t e l a , p i ù t r a s p a r e n z a , p i ù r e s p o n s a b i l i t à . M a s o p r a t t u t t o , u n s ì c h e d i c e a o g n i b a m b i n o : n o n s e i s o l o , e n o n l o s a r a i m a i " , c o n c l u d e .