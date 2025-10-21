Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Oggi siamo chiamati ad approvare un provvedimento fondamentale per la tutela dei minori in affidamento. È una legge che rappresenta un passo decisivo verso una maggiore protezione dei bambini e un rafforzamento del ruolo delle istituzioni. La riforma riafferma uno dei principi cardine del nostro ordinamento: il primato dellinteresse superiore del minore. Si tratta di un testo equilibrato, concreto e sostenibile, che rende il sistema dellaffidamento familiare più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze reali dei bambini e dei ragazzi coinvolti". Così Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula nel corso delle dichiarazioni di voto sul Ddl Minori in affido. "Con questo provvedimento prosegue diamo risposte concrete a migliaia di minori in difficoltà, garantendo loro percorsi educativi e relazionali sicuri e continuativi. Laffidamento non deve essere una misura emergenziale o senza limiti di tempo, ma un percorso chiaro, orientato al benessere del bambino e al suo futuro". "Forza Italia sostiene da sempre questa visione perché la famiglia è il cuore della società, il luogo naturale dove ogni bambino trova amore, sicurezza e stabilità. Con questo voto rinnoviamo il nostro impegno per una società che mette la persona al centro, che valorizza la famiglia e protegge i più fragili. l nostro è un sì che significa più tutela, più trasparenza, più responsabilità. Ma soprattutto, un sì che dice a ogni bambino: non sei solo, e non lo sarai mai", conclude.