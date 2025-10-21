R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o t e s t o è i l t r i s t e c o m p l e t a m e n t o d e l l ’ i t e r i n i z i a t o s e i a n n i f a c o n l e u r l a i n P a r l a m e n t o ‘ p a r l a t e c i d i B i b b i a n o ' . P e r u n v e r o r i l a n c i o d e l l ’ a f f i d a m e n t o s e r v i v a n o m e n o c o n t r o l l i f o r m a l i e p i ù s o s t e g n o c o n c r e t o a l l e f a m i g l i e , i n s i e m e a u n r a f f o r z a m e n t o d e i d i r i t t i d i q u e l l e a f f i d a t a r i e , o g g i q u a s i i n e s i s t e n t i . L i m i t a r s i a r a c c o g l i e r e d a t i s e n z a r i p e n s a r e l ’ i n t e r o s i s t e m a r i s c h i a d i t r a d u r s i i n p i ù b u r o c r a z i a e m e n o t u t e l a r e a l e " . C o s ì R o b e r t o G i a c h e t t i , d e p u t a t o d i I t a l i a V i v a , a p r o p o s i t o d e l d d l i n m a t e r i a d i m i n o r i i n a f f i d a m e n t o . " E i n v e c e , a n c o r a u n a v o l t a s i c o r r e d i e t r o a p r o c l a m i a l t i s o n a n t i , d i e t r o c u i s i c e l a l ’ a n t i c o ‘ D i o , P a t r i a e f a m i g l i a ’ , p e r t r a d i r e l ’ i n t e n t o d i c h i a r a t o d i v o l e r m e t t e r e a l c e n t r o l a p e r s o n a m i n o r e n n e . A g u a r d a r b e n e , q u e s t o d d l è l a t r a d u z i o n e i n t e s t i d i l e g g e d i u n ’ i n c h i e s t a , q u e l l a d i B i b b i a n o , s p a z z a t a v i a d a l l e s e n t e n z e e c h e h a a v u t o c o m e u n i c o e f f e t t o l o s m a n t e l l a m e n t o d i u n s i s t e m a d i W e l f a r e c h e f u n z i o n a v a . P e r q u e s t i m o t i v i , i l g r u p p o d i I v s i è a s t e n u t o " , c o n c l u d e .