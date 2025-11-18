R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e i n d a g i n i s t a t i s t i c h e p i ù r e c e n t i m o s t r a n o u n a r e a l t à i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e , c h e s p e s s o s f u g g e a n c h e a g l i s t r u m e n t i n o r m a t i v i p i ù a v a n z a t i . S o l o u n a s o c i e t à c h e r i c o n o s c e i n o g n i b a m b i n o u n a p e r s o n a c o n u n a p r o p r i a d i g n i t à p u ò r e a l m e n t e d i r s i i m p e g n a t a n e l l a t u t e l a d e i s u o i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i . D a l l a l o r o d i f e s a d i p e n d e l a p o s s i b i l i t à d i c o s t r u i r e u n f u t u r o m i g l i o r e . D o b b i a m o d u n q u e r a f f o r z a r e l a r i s p o s t a d e l l o S t a t o c o n t r o q u e s t i o d i o s i c r i m i n i c h e c o l p i s c o n o i c o m p o n e n t i p i ù v u l n e r a b i l i d e l l a n o s t r a c o m u n i t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n t e r v e n e n d o a M o n t e c i t o r i o a l c o n v e g n o “ L a f o r z a d e l l a r e t e . C o n o s c e r e p e r p r o t e g g e r e . R a f f o r z a r e l a p r o t e z i o n e d e i m i n o r i d a l l o s f r u t t a m e n t o e d a l l ’ a b u s o s e s s u a l e ” , o r g a n i z z a t o d a ' I l T e l e f o n o a z z u r r o ' i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e p e r l a p r o t e z i o n e d e i m i n o r i c o n t r o l ’ a b u s o e l o s f r u t t a m e n t o s e s s u a l e . ” Q u e s t o o b i e t t i v o - h a a g g i u n t o F o n t a n a - p u ò e s s e r e r a g g i u n t o s o l o a t t r a v e r s o u n ’ a z i o n e s i n e r g i c a e c o o r d i n a t a t r a I s t i t u z i o n i , F o r z e d e l l ’ O r d i n e e m a g i s t r a t u r a , i n s i e m e a l l a s c u o l a , a l l e f a m i g l i e e a l l e o r g a n i z z a z i o n i d e l T e r z o s e t t o r e . L a c o l l a b o r a z i o n e t r a I s t i t u z i o n i e t r a g l i a t t o r i d e l l a s o c i e t à c i v i l e è i n f a t t i e s s e n z i a l e p e r f a v o r i r e l ’ e m e r s i o n e p r e c o c e d e i c a s i d i a b u s o , a s s i c u r a r e p e r c o r s i d i g i u s t i z i a c e r t i e s v o l g e r e u n m o n i t o r a g g i o c o s t a n t e d e i f e n o m e n i e m e r g e n t i , a n c h e n e l l ’ a m b i t o d i g i t a l e " . " I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , r i t e n g o c h e l ’ a t t i v i t à d i p r e v e n z i o n e p r i m a r i a d e b b a s v o l g e r s i n e i l u o g h i e n e g l i s p a z i n e i q u a l i i l m i n o r e v i v e , c r e s c e e s i f o r m a . P e n s o i n p a r t i c o l a r e a l l a f a m i g l i a , c h e r a p p r e s e n t a i l p r i m o p r e s i d i o d i t u t e l a . A l t r e t t a n t o c r u c i a l e è i l r u o l o d e l l a s c u o l a , p e r c h é p u ò i n t e r c e t t a r e t e m p e s t i v a m e n t e i s e g n a l i d i d i s a g i o e a t t i v a r e g l i i n t e r v e n t i n e c e s s a r i . M a l a c o n d i z i o n e i n d i s p e n s a b i l e p e r r e n d e r e p i ù i n c i s i v a e d e f f i c a c e l ’ o p e r a d i p r o t e z i o n e d e i m i n o r i è u n a s o l a : m e t t e r e a l c e n t r o d i o g n i s c e l t a e d i o g n i a z i o n e i d i r i t t i d e i b a m b i n i e d e g l i a d o l e s c e n t i . L a t u t e l a d e l l ’ i n f a n z i a n o n è s o l o u n d o v e r e g i u r i d i c o , m a è l a m i s u r a d e l l a n o s t r a c i v i l t à . E d è p r o p r i o q u e s t a - h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - l a s t r a d a i n d i c a t a e p e r c o r s a d a l l a F o n d a z i o n e ' I l T e l e f o n o A z z u r r o s o s ' , c h e d a o l t r e 3 0 a n n i o r i e n t a l ’ i m p e g n o p u b b l i c o e p r i v a t o v e r s o l a c o s t r u z i o n e d i u n a s o c i e t à c a p a c e d i a s c o l t a r e , p r o t e g g e r e e d a r e v o c e a c h i r a p p r e s e n t a i l f u t u r o d i t u t t i n o i " .