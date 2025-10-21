R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l P a r t i t o d e m o c r a t i c o s i a s t e r r à s u l d d l i n m a t e r i a d i m i n o r i i n a f f i d a m e n t o , p e r u n a t t e g g i a m e n t o d i r e s p o n s a b i l i t à m a a n c h e p e r u n a v a l u t a z i o n e c r i t i c a d i u n t e s t o c h e , p u r n a s c e n d o c o n b u o n e i n t e n z i o n i , r i s c h i a d i p r o d u r r e p i ù b u r o c r a z i a c h e t u t e l a ” . C o s ì i n A u l a l a d e p u t a t a M i c h e l a D i B i a s e , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e I n f a n z i a e A d o l e s c e n z a , n e l c o r s o d e l l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o f i n a l i . “ C o n d i v i d i a m o p i e n a m e n t e l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e i l m o n i t o r a g g i o d e i m i n o r i c o l l o c a t i f u o r i d a l n u c l e o f a m i l i a r e , m a l a c o s t r u z i o n e n o r m a t i v a a p p r o v a t a d a l l a m a g g i o r a n z a – p r o s e g u e – r i s c h i a d i a p p e s a n t i r e u n s i s t e m a g i à c o m p l e s s o . I n u o v i r e g i s t r i e o s s e r v a t o r i i s t i t u i t i d a l p r o v v e d i m e n t o d u p l i c a n o b a n c h e d a t i g i à e s i s t e n t i , c o m e i l s i s t e m a i n f o r m a t i v o d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o , c r e a n d o s o v r a p p o s i z i o n i e d i s a l l i n e a m e n t i c h e n o n a i u t a n o i c o m u n i n é g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e . P r e o c c u p a i n o l t r e l a v a g h e z z a d e l l a n o r m a s u i c o s i d d e t t i ‘ c o l l o c a m e n t i i m p r o p r i ’ , c h e r i s c h i a d i g e n e r a r e c o n f u s i o n e s u l l e c o m p e t e n z e t r a s e r v i z i s o c i a l i , T r i b u n a l i e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i . E s o p r a t t u t t o , a n c o r a u n a v o l t a , n o n c i s o n o r i s o r s e : l a c l a u s o l a d i i n v a r i a n z a f i n a n z i a r i a r e n d e q u e s t o i n t e r v e n t o u n ’ o p e r a z i o n e s o l o f o r m a l e ” . “ P e r i l P d l a v e r a p r i o r i t à r e s t a i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e f a m i g l i e , l a p r e v e n z i o n e , i l s o s t e g n o e c o n o m i c o e p s i c o l o g i c o a i n u c l e i f r a g i l i , e u n f o n d o n a z i o n a l e p e r l ’ a f f i d o . C o n t i n u e r e m o a v i g i l a r e p e r c h é l a t u t e l a d e i m i n o r i r e s t i a l c e n t r o d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e , n o n d e l l a b u r o c r a z i a ” , c o n c l u d e .