R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P r e s e n t i a m o o g g i u n p r o g e t t o d i g r a n d i s s i m a i m p o r t a n z a . O g g i v i v i a m o i n u n m o n d o c a r a t t e r i z z a t o d a u n a r a d i c a l e i n c e r t e z z a . Q u e s t a i n c e r t e z z a c i a c c o m p a g n e r à d a q u i i n a v a n t i . I n q u e s t ’ e p o c a i r a p p o r t i t r a P a e s i s a r a n n o s e m p r e p i ù c a r a t t e r i z z a t i d a u n d o p p i o a p p r o c c i o : c o m p e t i z i o n e e c o o p e r a z i o n e . I n q u e s t o s c e n a r i o l ’ i d e a c h e v e n g a p r a t i c a t a u n a g u e r r a a s i m m e t r i c a , c o n s t r u m e n t i n o n c o n v e n z i o n a l i , p e r p r a t i c a r e l a c o m p e t i z i o n e è a b b a s t a n z a s c o n t a t o " . L o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d i M e d - O r F o u n d a t i o n , M a r c o M i n n i t i , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o “ C y b e r B r i d g e - S t r a t e g i c T r a i n i n g P r o g r a m m e f o r D i g i t a l R e s i l i e n c e i n A f r i c a ” , r e a l i z z a t o c o n g i u n t a m e n t e c o n l ’ A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a N a z i o n a l e ( A C N ) e c o n i l s u p p o r t o d i L e o n a r d o , t r a m i t e l a D i v i s i o n e C y b e r & S e c u r i t y S o l u t i o n s , e i l s o s t e g n o d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i e s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . C o m e s p i e g a t o n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o , i l p r o g e t t o “ C y b e r b r i d g e ” è r i v o l t o a P a e s i a f r i c a n i e d è c o n c e p i t o p e r i n t e g r a r e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e c a p a c i t à d i p o l i c y f a v o r e n d o u n a p p r o c c i o m u l t i l i v e l l o a l l a r e s i l i e n z a d i g i t a l e a t t r a v e r s o f o r m a z i o n e s p e c i a l i s t i c a , d i p l o m a z i a e g o v e r n a n c e d e l c y b e r s p a z i o . " L a d i s i n f o r m a z i o n e è s e m p r e s t a t a u n e l e m e n t o d e l l a g u e r r a a s i m m e t r i c a , i m m a g i n a t e o g g i c o n l ’ I a . C o n s i d e r o p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e , p e r q u e s t o , c h e s i s i a p e n s a t o a u n p r o g e t t o c o n u n c o n t i n e n t e c h e c o n s i d e r i a m o s t r a t e g i c o , o v v e r o q u e l l o a f r i c a n o . Q u e s t o è i l s e n s o p r o f o n d o d e l p i a n o M a t t e i e d i u n a c o l l a b o r a z i o n e s t r u t t u r a t a c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o i n v o l g e r e s e m p r e p i ù l ’ E u r o p a . P o t e r c o s t r u i r e u n r a p p o r t o c o n i g o v e r n i a f r i c a n i s u l c a m p o d e l l a c y b e r s e c u r i t y l o c o n s i d e r o p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e . Q u e l l a f r a g i l i t à d i c u i p a r l a v a m o c a r a t t e r i z z a a n c h e i P a e s i a f r i c a n i , c h e i n q u e s t i a n n i h a n n o f a t t o e n o r m i p a s s i a v a n t i . L ’ i d e a d i c o s t r u i r e u n m o d e l l o p e r l a f o r m a z i o n e è i m p o r t a n t i s s i m o . C o s ì r e n d e r e m o q u e i P a e s i p i ù f o r t i e p i ù s o l i d i . E n e l m o m e n t o i n c u i d i f e n d i a m o l a l o r o s i c u r e z z a d i f e n d i a m o a n c h e l a n o s t r a s i c u r e z z a , e q u a n d o u n i a m o l e n o s t r e c o n o s c e n z e d i v e n t i a m o p i ù f o r t i " . " È q u e s t a l a m i s s i o n d i M e d - O r , n a t a p e r s p e r i m e n t a r e a l t a f o r m a z i o n e , e l ’ a b b i a m o f a t t o c o n P a e s i a f r i c a n i m o l t o i m p o r t a n t i . S a p p i a m o p e r f e t t a m e n t e c h e q u a n d o s i c o s t r u i s c o n o p r o g e t t i c o m u n i d i c o l l a b o r a z i o n e d u r a n o p e r t a n t o , p e r c h é s o n o f o n d a t i s u r i s p e t t o r e c i p r o c o . S o l i t a m e n t e s i è m o l t o p r u d e n t i a m e t t e r e i n c o m u n e l e p r o p r i e c o n o s c e n z e . M e t t e r e m o i n c a m p o c a p a c i t à d i i n s e g n a m e n t o i m p o r t a n t i . A n c h e g r a z i e a l c e n t r o c y b e r d i L e o n a r d o , c h e è u n ’ e c c e l l e n z a i n t e r n a z i o n a l e . S p e r o q u e s t o p r o g e t t o a b b i a s u c c e s s o e n e s o n o c o n v i n t o , c o m e s o n o c o n v i n t o c h e s i c o s t r u i s c e q u e l r a p p o r t o d i s c a m b i o d i c o n o s c e n z e c h e è t i p i c o d i u n r a p p o r t o d i r i s p e t t o " , h a c o n c l u s o M i n n i t i .