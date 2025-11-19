( A d n k r o n o s ) - N e l s u o i n t e r v e n t o a l D i a l o g o M e d i t e r r a n e o I t a l o - S p a g n o l o , o r g a n i z z a t o a R o m a d a M e d - O r e R e a l I n s t i t u t o E l c a n o , i l p r e s i d e n t e d e l l a f o n d a z i o n e M a r c o M i n n i t i h a t r a c c i a t o u n a m a p p a d e l l e t r e g r a n d i p a r t i t e c h e o g g i s i g i o c a n o n e l l a r e g i o n e : i l p e r c o r s o v e r s o u n a p a c e d u r a t u r a i n M e d i o O r i e n t e , l a c r e s c e n t e i n s t a b i l i t à a f r i c a n a e l a c o m p e t i z i o n e g l o b a l e s u l l e r i s o r s e s t r a t e g i c h e . U n a r i f l e s s i o n e c h e d i v e n t a u n a p p e l l o d i r e t t o a l l ’ E u r o p a : “ N o n c r e d e t e a c h i d i c e c h e g l i e q u i l i b r i d e l m o n d o s i d e c i d o n o a l t r o v e . I l M e d i t e r r a n e o è t o r n a t o a l c e n t r o d e l l o s c e n a r i o g l o b a l e . È u n ’ o c c a s i o n e s t o r i c a . P e r d e r l a s a r e b b e u n e r r o r e d r a m m a t i c o ” . D o p o l ’ i n t r o d u z i o n e d i A l f r e d o M a n t o v a n o e p r i m a d e l d i s c o r s o d e l l ’ e x m i n i s t r a d e g l i E s t e r i s p a g n o l a A n a P a l a c i o , M i n n i t i p a r t e d a u n a n o t i z i a a p p e n a a r r i v a t a d a N e w Y o r k : i l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a d e l l ’ O n u h a a p p r o v a t o u n a r i s o l u z i o n e s u l l a c r i s i m e d i o - o r i e n t a l e . “ N o n l a c h i a m o s t o r i c a : l a s t o r i a l a f a n n o g l i s t o r i c i . M a è u n a r i s o l u z i o n e m o l t o i m p o r t a n t e ” , s o t t o l i n e a . D o p o a n n i d i p a r a l i s i d o v u t a a i v e t i i n c r o c i a t i , l ’ O n u t o r n a a c o n t a r e : “ L o s i d e v e a l l ’ i n i z i a t i v a a m e r i c a n a : s e n z a , n o n s a r e m m o a r r i v a t i a q u e s t o r i s u l t a t o . È s o l o u n p u n t o d i p a r t e n z a , m a u n p u n t o d i p a r t e n z a v e r o ” . L ' e x m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o i n v i t a p e r ò a n o n g u a r d a r e s o l o a G a z a , p e r c h é i f r o n t i c h e p o s s o n o f a r s a l t a r e t u t t o s o n o a l m e n o d u e : I l L i b a n o e i l d i s a r m o d i H e z b o l l a h . L a q u e s t i o n e è e s p l o s i v a : “ L a f i n e d e l l ’ a n n o è l a s c a d e n z a p e r d e c i d e r e i l d i s a r m o d i H e z b o l l a h . O g g i l a s i t u a z i o n e n o n è s o t t o c o n t r o l l o ” . G l i e p i s o d i d i f u o c o c o n t r o m i l i t a r i d i U n i f i l - s p i e g a t i d a I s r a e l e c o m e e r r o r i d o v u t i a l m a l t e m p o - p e r M i n n i t i s o l l e v a n o d o m a n d e i n q u i e t a n t i : “ E s e c i f o s s e r o s t a t i d e i m o r t i ? C o s a a v r e m m o d a v a n t i o g g i ? ” E p o i l a C i s g i o r d a n i a e g l i i n c i d e n t i a r i s c h i o e s c a l a t i o n . L a t e n s i o n e è a l t a : “ I e r i s c o n t r i d u r i s s i m i d e l l a p o l i z i a i s r a e l i a n a p e r s m a n t e l l a r e u n i n s e d i a m e n t o i l l e g a l e ; a l t r i p e r l a r a c c o l t a d e l l e o l i v e . T u t t o è d r a m m a t i c a m e n t e i n t r e c c i a t o ” . I l p u n t o p o l i t i c o , p e r ò , r i g u a r d a l a c r e d i b i l i t à s t e s s a d e i p r o c e s s i d i d i s a r m o : “ S e n o n s i d i s a r m a H e z b o l l a h , p e r c h é d o v r e b b e f a r l o H a m a s ? E a l l o r a p e r I s r a e l e s a r e b b e u n a m i n a c c i a d i r e t t a a l l a s u a s i c u r e z z a ” . M i n n i t i l e g a l a c r i s i m e d i o r i e n t a l e a l l e f r a g i l i t à a f r i c a n e : “ C e r t o c h e c ’ è u n f i l o d i r e t t o . N o n p o s s i a m o f a r f i n t a c h e n o n e s i s t a ” . L e p r e v i s i o n i s o n o c h i a r e : “ N e i p r o s s i m i v e n t ’ a n n i l ’ A f r i c a c o n t i n u e r à a c r e s c e r e d e m o g r a f i c a m e n t e ; n o i i n E u r o p a s i a m o i n r e c e s s i o n e d e m o g r a f i c a . Q u e s t a p a r t i t a v a g o v e r n a t a , n o n p u ò e s s e r e l a s c i a t a a i t r a f f i c a n t i d i e s s e r i u m a n i ” . R i c h i a m a i l d i s c o r s o d i M a n t o v a n o , c o n l ’ i m m i g r a z i o n e l e g a l e c h e v a i n c e n t i v a t a , q u e l l a i l l e g a l e c o m b a t t u t a , e a g g i u n g e : “ S e l ’ E u r o p a h a r e t t o è g r a z i e a g l i a c c o r d i c o n i P a e s i d i p a r t e n z a e t r a n s i t o . L o h a n n o f a t t o p e r p r i m i I t a l i a e S p a g n a , p o i è a r r i v a t a , i n m o d o c r u c i a l e , l a s t e s s a U n i o n e E u r o p e a ” . L a s t r a t e g i a , d i c e c i t a n d o L a o T z u , è d i a l o g a r e e i n v e s t i r e n e i P a e s i a f r i c a n i : “ U n a s t r a t e g i a s e n z a t a t t i c a è l a v i a p i ù l u n g a p e r l a v i t t o r i a . U n a t a t t i c a s e n z a s t r a t e g i a è i l r u m o r e d i f o n d o d i u n a s c o n f i t t a ” . P e r M i n n i t i , “ s e o g g i p a r l i a m o c o n r e l a t i v a c a l m a d i m i g r a z i o n i è p e r c h é l a T u n i s i a s t a r i s p e t t a n d o g l i i m p e g n i ” . M a l a p o l i t i c a i n t e r n a è i n s t a b i l e , e l a p e n e t r a z i o n e c i n e s e a u m e n t a : “ Q u e s t ’ e s t a t e l a C i n a è d i v e n t a t a i l p r i n c i p a l e c o o p e r a t o r e e c o n o m i c o t u n i s i n o . A z i e n d e c i n e s i g e s t i s c o n o f i n a n z i a m e n t i e u r o p e i . È u n a s i t u a z i o n e t u r b o l e n t a , c o n u n a l e a d e r s h i p d i c i a m o i n q u i e t a ” . I l p r e s i d e n t e d i M e d - O r d e s c r i v e u n ’ A f r i c a a t t r a v e r s a t a d a n u o v i p r o t a g o n i s t i : “ C i n a e R u s s i a d a a n n i , m a q u e s t ’ a n n o l a s o r p r e s a è l a T u r c h i a ” . L ’ a m m i r a z i o n e p e r l a c a p a c i t à g e o s t r a t e g i c a d i A n k a r a n o n g l i i m p e d i s c e u n a n o t a d i a l l a r m e : “ P e r I t a l i a , S p a g n a e d E u r o p a a v e r e u n a T u r c h i a m o l t o f o r t e i n S o m a l i a , M a l i , N i g e r d o v r e b b e f a r c i r i f l e t t e r e . L a f a m e v i e n m a n g i a n d o . O g g i s o n o p a r t n e r ; d o m a n i , s e i r a p p o r t i d i f o r z a s a r a n n o f a v o r e v o l i , p o t r e b b e r o d e c i d e r e d i v e r s a m e n t e ” . M i n n i t i r i c o r d a i l n u o v o a t t i v i s m o d i K h a l i f a H a f t a r : “ L a C i r e n a i c a v a l u t a d i f a r e p r o p r i o l ’ a c c o r d o d e l 2 0 1 9 c h e a s s e g n a a l l a T u r c h i a l ’ u s o d e l l e a c q u e t e r r i t o r i a l i l i b i c h e . H a f t a r l o a v e v a d e f i n i t o u n a s v e n d i t a n a z i o n a l e . I l f a t t o c h e o g g i l a s i t u a z i o n e s i a c a m b i a t a i n m o d o c o s ì s i g n i f i c a t i v o c i d e v e f a r e r i f l e t t e r e ” . L a s i t u a z i o n e è i n s t a b i l e i n S o m a l i a , n e l S a h e l , i m i n i s t r i d e g l i E s t e r i d i E t i o p i a e d E r i t r e a s i a t t a c c a n o , c ’ è i l c o n f l i t t o l a t e n t e t r a A l g e r i a e M a r o c c o s u l S a h a r a O c c i d e n t a l e , u n a n u o v a l e g g e s u l l ’ e m e r g e n z a n a z i o n a l e a d A l g e r i ( c h e a f f i d a i p o t e r i n o n a l p r e s i d e n t e m a a l c a p o d i S t a t o M a g g i o r e ) . E n o n m a n c a n o g l i a l l a r m i d i q u e s t e o r e : “ I n N i g e r i a i e r i h a n n o r a p i t o 2 7 r a g a z z e . N o n B o k o H a r a m , m a g a n g c r i m i n a l i . M a c i r i p o r t a d r i t t i a l 2 0 1 4 . L a N i g e r i a è i l P a e s e p i ù p o p o l o s o d e l l ’ A f r i c a : p e n s i a m o d a v v e r o d i p o t e r n e f a r e a m e n o ? S e l a N i g e r i a c o l l a s s a , p u ò e s s e r e l ’ i n n e s c o d i u n a d e s t a b i l i z z a z i o n e g l o b a l e ” , s p i e g a M i n n i t i . C h e l e g a l a d i m e n s i o n e g e o p o l i t i c a a q u e l l a e c o n o m i c a : “ L a C i n a h a p o t u t o f e r m a r e T r u m p n e l l a s u a e s c a l a t i o n c o m m e r c i a l e g r a z i e a l m o n o p o l i o s u l l e t e r r e r a r e , l e g a t o s i a a l l e r i s o r s e p r o p r i e c h e a l l ’ i n f l u e n z a i n A f r i c a . E o r a s t a s p i n g e n d o i n S u d a m e r i c a ” . R i c o r d a l ’ e p i s o d i o s i m b o l i c o d e l G 2 0 i n B r a s i l e : “ L a C i n a s i è p r e s e n t a t a c o n i l p r o g e t t o d i u n a n u o v a r o t t a c h e c o l l e g h i i d u e o c e a n i . G l i U s a c o n o t t o e l i c o t t e r i ( u s a t i ) c o n t r o i l n a r c o t r a f f i c o . X i è s t a t o r i c e v u t o i n u n m o d o , B i d e n è s t a t o m a n d a t o a p a r l a r e c o n g l i i n d i g e n i d e l l ’ A m a z z o n i a . A n c h e n o i e u r o p e i r i s c h i a m o l a s t e s s a f i n e , p e r q u e s t o l ’ a c c o r d o c o n i l M e r c o s u r è f o n d a m e n t a l e ” . “ L ’ a c c o r d o a n n u n c i a t o t r a Q a t a r , C o n g o e i r i b e l l i è c r u c i a l e p e r m e t a l l i e t e r r e r a r e . M i f a p i a c e r e c h e l ’ a b b i a f a t t o i l Q a t a r : s o n o q u e l l i c h e d e f i n i s c o g l i a m i c i n e c e s s a r i . M a m i è v e n u t a u n a g e l o s i a : a v r e i v o l u t o c h e l o f a c e s s e l ’ U n i o n e E u r o p e a , c h e i n v e c e r i m a n e d i s t a n t e ” . I l d i s c o r s o h a p o i v i r a t o s u l l e i n i z i a t i v e n a z i o n a l i , v i s t o c h e i l s e m i n a r i o è s t a t o o r g a n i z z a t o i n s i e m e a l l ’ a m b a s c i a t a s p a g n o l a i n I t a l i a e a q u e l l a i t a l i a n a i n S p a g n a : i l p i a n o s t r a t e g i c o s p a g n o l o 2 0 2 5 - 2 0 2 8 p e r l ’ A f r i c a , i l P i a n o M a t t e i i t a l i a n o . P o i l ’ a u s p i c i o : “ C h e q u e s t i d u e p r o g e t t i c o n v e r g a n o i n u n p i a n o e u r o p e o . L ’ E u r o p a d e v e a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à ” . I l q u a d r o g e o p o l i t i c o l o i m p o n e : “ G l i S t a t i U n i t i h a n n o s c e l t o u n u n i l a t e r a l i s m o r a d i c a l e , l e g i t t i m a t o d a l v o t o d e l 5 n o v e m b r e d i u n a n n o f a . È v e r o c h e t r a q u a n t o d e t t o e q u a n t o f a t t o n o n c ’ è s e m p r e c o i n c i d e n z a , m a s u l p i a n o f o r m a l e l a s c e l t a c ’ è s t a t a . E n o n d o b b i a m o v e d e r l a c o m e u n a m i n a c c i a p e r l ’ E u r o p a , m a u n a s f i d a e s i s t e n z i a l e ” . E a l l o s t e s s o t e m p o : “ C ’ è u n a p a r t e d e l m o n d o c h e p r e f e r i s c e a v e r e r a p p o r t i c o n u n c o n t i n e n t e c h e h a s t o r i a , p r i n c i p i , d e m o c r a z i e . L a p a r t i t a s i g i o c a i n A f r i c a e l ’ E u r o p a h a u n o s p a z i o p o l i t i c o e n o r m e ” . M i n n i t i r i c o n o s c e l e p r e o c c u p a z i o n i d e i p a r t n e r e u r o p e i p e r i l f r o n t e n o r d - e s t - U c r a i n a , B a l t i c o , R u s s i a - m a i n s i s t e : “ C ’ è u n f i l o r o s s o c h e l e g a t u t t o q u e s t o a l M e d i t e r r a n e o e a l l ’ A f r i c a . L a s i c u r e z z a e u r o p e a s i g i o c a a n c h e l ì ” . P e r q u e s t o i m m a g i n a u n a p a r t n e r s h i p p i ù f o r t e t r a I t a l i a , S p a g n a e a l t r i P a e s i m e d i t e r r a n e i , c o n u n r u o l o c e n t r a l e d e l l ’ U e . E c h i u d e c o n u n ’ i m m a g i n e e v o c a t i v a : “ L ’ A f r i c a r i s c h i a u n a d e s t a b i l i z z a z i o n e a c a t e n a . B a s t a u n i n c e n d i o , e i l r o g o d i v e n t a i n c o n t r o l l a b i l e ” . D a l l a S o m a l i a a l l a L i b i a , d a l S a h e l a l l a N i g e r i a , d a l l e t e n s i o n i d e l M a g h r e b a i c o l p i d i S t a t o n e l l ’ A f r i c a o c c i d e n t a l e , i l r i s c h i o è s i s t e m i c o . “ L ’ A f r i c a è u n p e z z o f o n d a m e n t a l e d e l l a s t a b i l i t à d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a , d e l s u o f u t u r o . E l a s f i d a è a d e s s o ” . I l s e m i n a r i o , c o n i l c o o r d i n a m e n t o d e l d i r e t t o r e d e l l e R e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i A n d r e a M a n c i u l l i , s i è p o i s v i l u p p a t o a t t r a v e r s o q u a t t r o t a v o l e r o t o n d e d e d i c a t e a l l a s i c u r e z z a n e l M e d i t e r r a n e o , a l r a p p o r t o t r a O c c i d e n t e e G l o b a l S o u t h , a l f u t u r o d e l l a r e l a z i o n e t r a n s a t l a n t i c a e a l l e o p p o r t u n i t à d i c o o p e r a z i o n e t r a E u r o p a e A m e r i c a L a t i n a . E s p e r t i i t a l i a n i e s p a g n o l i h a n n o a n a l i z z a t o l a c r e s c e n t e c e n t r a l i t à d e l M e d i t e r r a n e o a l l a r g a t o , i l r u o l o d e l l e p o t e n z e e m e r g e n t i , l e t r a s f o r m a z i o n i g e o p o l i t i c h e i n a t t o e l e s f i d e p e r l a s t a b i l i t à e u r o p e a , a f f r o n t a n d o t e m i q u a l i s i c u r e z z a , m i g r a z i o n i , n u o v i e q u i l i b r i g l o b a l i e d i p l o m a z i a e c o n o m i c a . L a g i o r n a t a s i è c h i u s a c o n g l i i n t e r v e n t i d i R i c c a r d o G u a r i g l i a , S e g r e t a r i o G e n e r a l e d e l l a F a r n e s i n a ; G i u s e p p e B u c c i n o G r i m a l d i , A m b a s c i a t o r e d ’ I t a l i a i n S p a g n a ; M i g u e l F e r n á n d e z - P a l a c i o s , A m b a s c i a t o r e d i S p a g n a i n I t a l i a ; e C h a r l e s P o w e l l , D i r e t t o r e d e l R e a l I n s t i t u t o E l c a n o .