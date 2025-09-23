R o m a , 2 3 s e t . ( L a b i t a l i a ) - U n ’ a l l e a n z a s t r a t e g i c a p e r v a l o r i z z a r e i l M a d e i n I t a l y n e l l e p r i n c i p a l i f i e r e n a z i o n a l i , s o s t e n e r e l e i m p r e s e e i n t e r c e t t a r e i n u o v i t r e n d d i s v i l u p p o . I l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , s e n . A d o l f o U r s o , h a s o t t o s c r i t t o u n p r o t o c o l l o t r i e n n a l e c o n A e f i ( A s s o c i a z i o n e E s p o s i z i o n i e F i e r e I t a l i a n e ) e I t - E x ( I t a l i a n A s s o c i a t i o n o f I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n s ) , c h e r a f f o r z e r à i l r u o l o d e l M i m i t a s u p p o r t o e p r o m o z i o n e d e l l e e c c e l l e n z e n a z i o n a l i p o r t a n d o l e “ C a s e d e l M a d e i n I t a l y ” n e l l e p i ù i m p o r t a n t i m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e d e l n o s t r o P a e s e . “ C o n q u e s t o p r o t o c o l l o r a f f o r z i a m o l a p r e s e n z a c a p i l l a r e d e l M i m i t a s o s t e g n o d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e , v a l o r i z z a n d o a l c o n t e m p o i l s i s t e m a f i e r i s t i c o q u a l e s t r u m e n t o d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e c o m e l u o g o d i r e l a z i o n i , i n n o v a z i o n e e a l l e a n z e p e r i l M a d e i n I t a l y ” , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o U r s o . “ I l n o s t r o o b i e t t i v o - h a a g g i u n t o - è f a r e i n m o d o c h e l e C a s e d e l M a d e i n I t a l y d i v e n t i n o p r e s ì d i e f f i c a c i a l l ’ i n t e r n o d e i q u a r t i e r i f i e r i s t i c i , o f f r e n d o a l l e i m p r e s e i n f o r m a z i o n i e s t r u m e n t i a f f i n c h é l ’ I t a l i a c o n t i n u i a e s s e r e l a s c e l t a n a t u r a l e o g n i v o l t a c h e , n e l m o n d o , s i c e r c a n o q u a l i t à , c r e a t i v i t à e i n n o v a z i o n e ” . G l i s p a z i m e s s i a d i s p o s i z i o n e n e i q u a r t i e r i f i e r i s t i c i d a i p a r t n e r d e l p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a o s p i t e r a n n o n u o v e s e d i d e l l e C a s e d e l M a d e i n I t a l y , d o v e i l M i m i t a s s i c u r e r à a t t i v i t à d i i n f o r m a z i o n e e o r i e n t a m e n t o d e d i c a t e a l l e i m p r e s e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n g l i a l t r i a t t o r i i s t i t u z i o n a l i p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o , s u p o l i t i c h e , i n c e n t i v i e i n i z i a t i v e . Q u e s t i p r e s ì d i o f f r i r a n n o s u p p o r t o s u l l e m i s u r e d i s o s t e g n o e d i t u t e l a d e l l e f i l i e r e , f a v o r e n d o l ’ a s c o l t o d e l l e i s t a n z e d e l m o n d o p r o d u t t i v o e l a l o r o t r a s m i s s i o n e a l l e s t r u t t u r e m i n i s t e r i a l i c o m p e t e n t i . S a r a n n o , i n o l t r e , l u o g h i d i p r o m o z i o n e a t t i v a d e l l a c u l t u r a d e l M a d e i n I t a l y , f o n d a m e n t a l i p e r r a f f o r z a r n e l a p e r c e z i o n e e l ’ a t t r a t t i v i t à a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . L ’ o b i e t t i v o è r e n d e r e s e m p r e p i ù a c c e s s i b i l i a l t e s s u t o p r o d u t t i v o g l i s t r u m e n t i m e s s i i n c a m p o d a l M i m i t e , a l c o n t e m p o , r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l l e f i e r e c o m e c a n a l e p r i v i l e g i a t o d i p r o m o z i o n e d e l l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e s u i m e r c a t i e s t e r i , v a l o r i z z a n d o s e r v i z i i n n o v a t i v i e g a r a n t e n d o u n a d i f f u s i o n e c a p i l l a r e d e l l e m i s u r e p u b b l i c h e a s o s t e g n o d e l l e i m p r e s e . L ’ a c c o r d o p r e v e d e , i n f i n e , p r o g r a m m i c o n g i u n t i , i n i z i a t i v e d i p r o m o z i o n e e c o m u n i c a z i o n e , e v e n t i d i n e t w o r k i n g e u n a d i f f u s i o n e c a p i l l a r e d e l m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o a t t r a v e r s o i c a n a l i u f f i c i a l i , g l i o p e r a t o r i f i e r i s t i c i e l e a s s o c i a z i o n i i m p r e n d i t o r i a l i , c o s ì d a s o s t e n e r e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , f a v o r i r e l ’ a c c e s s o d e l l e P M I a i m e r c a t i g l o b a l i e r e n d e r e l e f i e r e u n h u b p e r m a n e n t e p e r l ’ i n n o v a z i o n e , l a c o m p e t i t i v i t à e l o s v i l u p p o d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o n a z i o n a l e . P e r i l p r e s i d e n t e d i A e f i , M a u r i z i o D a n e s e : “ I l p r o t o c o l l o d i i n t e s a s i g l a t o o g g i r a f f o r z a u l t e r i o r m e n t e l ’ a l l e a n z a t r a i l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o e i l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y c o n c u i c o n d i v i d i a m o i l d u p l i c e o b i e t t i v o d i p o t e n z i a r e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e P m i e d i a c c r e s c e r e c o n s e g u e n t e m e n t e l e q u o t e d e l n o s t r o e x p o r t s u i m e r c a t i e s t e r i . O g g i p i ù c h e m a i , i n f a t t i , l e f i e r e s o n o i n f r a s t r u t t u r e d i s i s t e m a , p i a t t a f o r m e d i c r e s c i t a , a c c e l e r a t o r i d i i n n o v a z i o n e e m o l t i p l i c a t o r i d i v a l o r e p e r l e i m p r e s e e p e r l ’ i n t e r o P a e s e , s u c u i g e n e r a n o u n i m p a t t o c o m p l e s s i v o d i 2 2 , 5 m i l i a r d i d i e u r o l ’ a n n o . L ’ i n d u s t r i a f i e r i s t i c a è p r o n t a a f a r e l a s u a p a r t e p e r v i n c e r e l e s f i d e d e l l a c o m p e t i t i v i t à i n u n o s c e n a r i o g e o e c o n o m i c o c o m p l e s s o c o m e q u e l l o a t t u a l e , d i v e n t a n d o s e m p r e d i p i ù u n v e t t o r e f o n d a m e n t a l e p e r l a c r e s c i t a d e l m a d e i n I t a l y s u i m e r c a t i o b i e t t i v o i n d i c a t i a n c h e d a l P i a n o d i G o v e r n o ” . “ S i a m o p r o n t i a i m p e g n a r c i c o m e a s s o c i a z i o n e p e r s o s t e n e r e c o n c o n v i n z i o n e q u e s t a i n t e r e s s a n t e i n i z i a t i v a d e l M i n i s t e r o , c h e r a f f o r z a u l t e r i o r m e n t e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o e l e i s t i t u z i o n i , c r e a n d o u n v e r o e p r o p r i o r a p p o r t o d i s u p p o r t o r e c i p r o c o . T u t t o q u e s t o è p o s s i b i l e p e r c h é c o n d i v i d i a m o u n g r a n d e o b i e t t i v o c o m u n e : f a v o r i r e l a c r e s c i t a d e l s i s t e m a P a e s e a t t r a v e r s o l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e M i c r o e P m i e l a p r o m o z i o n e d e l m a d e i n I t a l y s u i m e r c a t i e s t e r i . E l e f i e r e s o n o u n v e i c o l o e c c e z i o n a l e : s e i n I t a l i a , i n m e d i a , i l 2 2 , 3 % d e l l e a z i e n d e e s p o r t a , p e r l e a z i e n d e e s p o s i t r i c i t a l e p e r c e n t u a l e c r e s c e a l l ’ 8 9 % , m e n t r e i l 7 1 % d e l c a m p i o n e s c e g l i e p r o p r i o l a f i e r a p e r p r e s e n t a r e n u o v i p r o d o t t i , f a c e n d o n e i l p r i m o e p i ù i m p o r t a n t e s t r u m e n t o d i p r o m o z i o n e ” , h a c o m m e n t a t o R a f f a e l l o N a p o l e o n e P r e s i d e n t e I t - E X .