R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L o a b b i a m o d e t t o o g g i i n A u l a : l a d e c i s i o n e d i G o v e r n o e m a g g i o r a n z a d i s f u g g i r e d a l c o n f r o n t o s u l c o n g e d o p a r e n t a l e o b b l i g a t o r i o è u n a s c e l t a g r a v e e m i o p e , c h e c o l p i s c e d i r e t t a m e n t e l e f a m i g l i e , l e m a d r i l a v o r a t r i c i e i l d i r i t t o d e i b a m b i n i a u n a c u r a a d e g u a t a n e i p r i m i m e s i d i v i t a d a p a r t e d i e n t r a m b i i g e n i t o r i " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " L a p r o p o s t a , a p r i m a f i r m a d e l l a S e g r e t a r i a P d E l l y S c h l e i n e c o n d i v i s a d a t u t t e l e o p p o s i z i o n i è u n i n v e s t i m e n t o s o c i a l e . S i g n i f i c a p r o m u o v e r e l ’ u g u a g l i a n z a t r a u o m i n i e d o n n e , c o n t r a s t a r e l e d i m i s s i o n i f o r z a t e d o p o l a m a t e r n i t à , s o s t e n e r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a f a m i l i a r e e l a c r e s c i t a d e i f i g l i . I n u n P a e s e c h e c o n t i n u a a r e g i s t r a r e u n d r a m m a t i c o c a l o d e l l e n a s c i t e e u n t a s s o d i o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e t r a i p i ù b a s s i d ’ E u r o p a , c i s a r e m m o a s p e t t a t i u n ’ a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à . I n v e c e i l g o v e r n o s c e g l i e d i v o l t a r s i d a l l ’ a l t r a p a r t e . P a r l a n o d i s o s t e g n o a l l a n a t a l i t à , m a q u a n d o s i t r a t t a d i i n v e s t i r e d a v v e r o s u l l a g e n i t o r i a l i t à c o n d i v i s a e s u l l ’ a u t o n o m i a e c o n o m i c a d e l l e d o n n e , p r e v a l g o n o i t a g l i e l e c h i u s u r e i d e o l o g i c h e .