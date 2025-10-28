R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R a c c o n t a r e l a s c l e r o s i m u l t i p l a a t t r a v e r s o l e v o c i d i c h i l a v i v e o g n i g i o r n o . N a s c e d a q u e s t o i n t e n t o i l v o d c a s t ‘ M i l l e S t o r i e ’ , r e a l i z z a t o d a M e r c k I t a l i a c o n i p a t r o c i n i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a ( A i s m ) e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) . C i n q u e b r e v i v i d e o i n t e r v i s t e d o c u m e n t a r i s t i c h e , d e l l a d u r a t a d i 1 5 m i n u t i , r e a l i z z a t e i n c i n q u e c i t t à i t a l i a n e . P r o t a g o n i s t a d i o g n i p u n t a t a è i l d i a l o g o t r a u n p a z i e n t e e u n n e u r o l o g o . M e n t r e i l p a z i e n t e c o n d i v i d e l a s u a s t o r i a , l e s u e p a u r e , i s u o i o b i e t t i v i - i n f o r m a u n a n o t a d i f f u s a i n o c c a s i o n e d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i n c h e s i c o n c l u d e o g g i a P a d o v a - i l n e u r o l o g o o f f r e s p u n t i d i r i f l e s s i o n e b a s a t i s u l l a p r o p r i a s e n s i b i l i t à e d e s p e r i e n z a c l i n i c a . U n v i a g g i o n e l l a q u o t i d i a n i t à d e l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a , u n d i a l o g o a p e r t o s u t e m i c h e c o i n v o l g o n o l a v i t a d i t u t t i : g e n i t o r i a l i t à , r e l a z i o n i , c a r r i e r a , s t u d i o , s p o r t . ‘ M i l l e S t o r i e ’ è u n p r o g e t t o c h e p a r l a d i l i b e r t à e r e s i l i e n z a - s o t t o l i n e a l a f a r m a c e u t i c a - L a s e r i e m o s t r a c o m e l a s c l e r o s i m u l t i p l a n o n d e b b a n e c e s s a r i a m e n t e r a p p r e s e n t a r e u n o s t a c o l o : c o n i g i u s t i s t r u m e n t i , i n f o r m a z i o n i e s u p p o r t o , è p o s s i b i l e c o n t i n u a r e a s o g n a r e , a c o s t r u i r e , a v i v e r e p i e n a m e n t e . O g n i e p i s o d i o è a m b i e n t a t o i n u n o s p a z i o a p e r t o , s i m b o l o d i m o v i m e n t o e d i r i n a s c i t a , e d i v e n t a u n i n v i t o a r i p e n s a r e l a m a l a t t i a c o m e p a r t e d i u n p e r c o r s o d i v i t a , n o n c o m e u n l i m i t e . C o n i l v o d c a s t , M e r c k - d a o l t r e 2 5 a n n i a f i a n c o d e l l e p e r s o n e c o n S m e d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a e f a v o r i r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a s u l l a p a t o l o g i a - p r o s e g u e i l p r o p r i o i m p e g n o n e l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l a s c l e r o s i m u l t i p l a , d o p o l e p r e c e d e n t i s e r i e S e m p l i c e M e n t e , ‘ M i l l e s f a c c e t t a t u r e d i S m ’ e ‘ S e n z a S e e s e n z a M a ’ . " P e r u n ' a z i e n d a c o m e l a n o s t r a , a v e r e c u r a d e i p a z i e n t i e d e l l e p e r s o n e a l o r o v i c i n e v u o l d i r e r i s p o n d e r e a t u t t i i l o r o b i s o g n i : n o n s o l o q u e l l i t e r a p e u t i c i , m a a n c h e q u e l l i d i e d u c a z i o n e s u l l a s a l u t e – s p i e g a R a m o n P a l o u d e C o m a s e m a , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o H e a l t h c a r e d i M e r c k I t a l i a - P e r q u e s t o s p e r i m e n t i a m o s e m p r e n u o v i l i n g u a g g i e c a n a l i , a l f i n e d i r a g g i u n g e r e u n p u b b l i c o s e m p r e p i ù a m p i o c o n m e s s a g g i m e m o r a b i l i e d i i m p a t t o " . C o n i l v o d c a s t " M i l l e S t o r i e - c o n t i n u a - v o g l i a m o c o n t r i b u i r e a d a p p r o f o n d i r e l a c o n o s c e n z a d i u n a p a t o l o g i a c h e c o l p i s c e p r i n c i p a l m e n t e p a z i e n t i g i o v a n i , n e l p i e n o d e l l e l o r o p r o g e t t u a l i t à : i n f o r m a n d o c o r r e t t a m e n t e s u i p r o g r e s s i s c i e n t i f i c i e , s o p r a t t u t t o , s u l l e s t r a t e g i e p e r v i v e r e u n a v i t a p i e n a e s o d d i s f a c e n t e a n c h e c o n l a S m , v o g l i a m o a i u t a r e c o l o r o c h e n e s o n o a f f e t t i a g u a r d a r e c o n p i ù o t t i m i s m o a l f u t u r o , f a c e n d o c o s ì u n a c o n c r e t a d i f f e r e n z a n e l l e l o r o v i t e " . L a s e r i e v o d c a s t s a r à d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e d i M e r c k I t a l i a - c o n c a d e n z a s e t t i m a n a l e , a p a r t i r e d a o g g i 2 8 o t t o b r e e p e r n o v e m b r e 2 0 2 5 - e s a r à a c c o m p a g n a t a d a u n a c a m p a g n a s o c i a l s u l l e p a g i n e I n s t a g r a m e L i n k e d I n d e l l ’ a z i e n d a . " I l p r o g e t t o ‘ M i l l e S t o r i e ’ r a c c o n t a c i ò c h e A i s m p r o m u o v e d a s e m p r e : l a p o s s i b i l i t à d i a n d a r e o l t r e l a s c l e r o s i m u l t i p l a , i n t e g r a n d o l a i n u n p e r c o r s o d i v i t a p i e n o e s i g n i f i c a t i v o – p r e c i s a M a r i o A l b e r t o B a t t a g l i a , d i r e t t o r e g e n e r a l e A i s m e p r e s i d e n t e F i s m - Q u e s t o è p o s s i b i l e q u a n d o s i m e t t e a l c e n t r o l a p e r s o n a , r i c o n o s c e n d o n e i l r u o l o a t t i v o n e l p e r c o r s o d i c u r a e n e l l a r i c e r c a . L a s u a e s p e r i e n z a d i m a l a t t i a è u n a f o r m a d i c o n o s c e n z a p r e z i o s a , c h e a r r i c c h i s c e l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e s o c i a l e . M e t t e r e a l c e n t r o l a p e r s o n a s i g n i f i c a v a l o r i z z a r n e l ’ e s p e r i e n z a — n o n s o l o c l i n i c a m a p r o f o n d a m e n t e u m a n a — e p r o m u o v e r e u n a s a l u t e p i ù p a r t e c i p a t a , i n c l u s i v a e c o n d i v i s a " . " N e l p e r c o r s o d i c u r a d e l l a s c l e r o s i m u l t i p l a , i l d i a l o g o t r a m e d i c o e p a z i e n t e è f o n d a m e n t a l e s i n d a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i – c h i a r i s c e C l a u d i o G a s p e r i n i , d i r e t t o r e U o c N e u r o l o g i a e n e u r o f i s i o p a t o l o g i a A o S a n C a m i l l o F o r l a n i n i d i R o m a - S t a b i l i r e u n a r e l a z i o n e b a s a t a s u a s c o l t o , c o n d i v i s i o n e e f i d u c i a c o n s e n t e d i c o s t r u i r e u n ’ a l l e a n z a t e r a p e u t i c a s o l i d a , c h e f a v o r i s c e l ’ a d e r e n z a a i t r a t t a m e n t i e u n a g e s t i o n e p i ù c o n s a p e v o l e d e l l a p a t o l o g i a . C o m e n e u r o l o g i - c o n c l u d e - a b b i a m o l a r e s p o n s a b i l i t à d i f a v o r i r e u n a p p r o c c i o c h e i n t e g r i n o n s o l o l a g e s t i o n e c l i n i c a , m a a n c h e i l s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , s o c i a l e e i n f o r m a t i v o a 3 6 0 g r a d i , e i n c o r a g g i i p a z i e n t i a s u p e r a r e u n a v i s i o n e d e l l a m a l a t t i a c o m e o s t a c o l o a i l o r o p r o g e t t i d i v i t a " .