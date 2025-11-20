R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S o n o m o l t e p l i c i l e r a g i o n i c h e c i h a n n o s p i n t o a p o r t a r e i l d o c u f i l m s u l P a r k i n s o n n e l l e s a l e c i n e m a t o g r a f i c h e . L a p r i n c i p a l e è l a c o n o s c e n z a : n o i a b b i a m o b i s o g n o d i u n a c o n o s c e n z a m a g g i o r e e p i ù a p p r o f o n d i t a d e l t e m a P a r k i n s o n . L ' i d e a d i p e r s o n i f i c a r e l a m a l a t t i a è u n ' i d e a c h e c i v i e n e d a l p u b b l i c o " . C o s ì G i a n g i M i l e s i , p r e s i d e n t e d e l l a C o n f e d e r a z i o n e P a r k i n s o n I t a l i a , c o m m e n t a l ' a r r i v o i n o l t r e 3 2 0 c i n e m a i t a l i a n i d i u n a v e r s i o n e s p e c i a l e d e l d o c u m e n t a r i o ' D i a l o g h i c o n M r . P a r k i n s o n ' , i l 2 9 e 3 0 n o v e m b r e , p e r l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l a m a l a t t i a . " E ' f r e q u e n t i s s i m o - c o n t i n u a M i l e s i - c h e l e p e r s o n e c o n P a r k i n s o n p e r s o n i f i c h i n o l a m a l a t t i a , c i o è d i a l o g h i n o c o n l a m a l a t t i a : l a ' m a n d i n o a q u e l p a e s e ' , u s i n o p a r o l a c c e o u s i n o n o m i g n o l i . L ' a t t e g g i a m e n t o m i g l i o r e , p e r n o i , è q u e l l o d i f a r s e g u i r e a l l a r a b b i a d e i c o m p o r t a m e n t i p i ù m a t u r i , p i ù c a p a c i d i g e s t i r e l e s i t u a z i o n i " . F a c e n d o s u e l e p a r o l e c h e i l g i o r n a l i s t a V i n c e n z o M o l l i c a r i s e r v a n e l d o c u f i l m a l l a p a t o l o g i a , i l p r e s i d e n t e d e l l a C o n f e d e r a z i o n e P a r k i n s o n I t a l i a r i c o r d a c h e " l a r a b b i a v a g o v e r n a t a " .