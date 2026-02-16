M i l a n o , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o m o l t o t r a n q u i l l o , c r e d o c h e n e l d i b a t t i m e n t o s i d i m o s t r e r à c h e a b b i a m o a g i t o c o n r i g o r e " . L o a f f e r m a l ' a r c h i t e t t o C i n o P a o l o Z u c c h i d o p o c h e i l g u p d i M i l a n o F a b r i z i F i l i c e h a d e c i s o i l p r o c e s s o p e r l u i e a l t r i c i n q u e i m p u t a t i a c c u s a t i d i t u r b a t i v a d ' a s t a e f a l s e d i c h i a r a z i o n i s u l c o n f l i t t o d ' i n t e r e s s i p e r i l c a s o d e l c o n c o r s o i n t e r n a z i o n a l e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a n u o v a B i b l i o t e c a e u r o p e a d i i n f o r m a z i o n e e c u l t u r a ( B e i c ) a M i l a n o . " I o s p e r a v o c h e i d o c u m e n t i p o t e s s e r o g i à d i s s i p a r e i d u b b i " , m a o r a b i s o g n e r à a t t e n d e r e i l p r o c e s s o c o n l a p r i m a u d i e n z a f i s s a t a p e r i l p r o s s i m o 1 7 a p r i l e . " S o n o t r e n t ’ a n n i c h e f a c c i o p a r t e d i g i u r i e e s o n o s e m p r e s t a t o r i g o r o s o . N o n f a r ò m a i p i ù u n a g i u r i a i n v i t a m i a " c h i o s a . N e l f e b b r a i o d e l 2 0 2 5 l a p r o c u r a a v e v a c h i e s t o i d o m i c i l i a r i p e r Z u c c h i e g l i a l t r i d u e a r c h i s t a r S t e f a n o B o e r i e P i e r P a o l o T a m b u r e l l i . I l g i u d i c e a v e v a r i f i u t a t o l a m i s u r a c a u t e l a r e e a v e v a d i s p o s t o p e r Z u c c h i " i n q u a l i t à s i a d i d o c e n t e u n i v e r s i t a r i o c h e d i p r o f e s s i o n i s t a e s t e r n o , l ' a t t i v i t à d i c o m p o r r e c o m m i s s i o n i g i u d i c a t r i c i n e l l ' a m b i t o d i p r o c e d u r e p e r l ' a f f i d a m e n t o d i c o n t r a t t i p u b b l i c i , p e r l a d u r a t a d i o t t o m e s i " . I n t e r d i t t i v a t e r m i n a t a a l c u n i m e s i f a .