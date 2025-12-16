M i l a n o , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a p r e s i d e n t e d e l l a s e z i o n e G i p d i M i l a n o E z i a M a c c o r a e i l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e d i M i l a n o d i f e n d o n o i c r i t e r i " t r a s p a r e n t i " c h e r e g o l a n o l ' a t t i v i t à d e i g i u d i c i e r i s p o n d o n o a g l i a r t i c o l i d i s t a m p a d e l F o g l i o e d e l D u b b i o . I n p a r t i c o l a r e i l p r i m o q u o t i d i a n o s o s t i e n e c h e l a p r e s i d e n t e M a c c o r a , i n s e g u i t o a l l a d e c i s i o n e d i u n a g i p d i n o n c o n v a l i d a r e i l s e q u e s t r o d i u n c a n t i e r e , n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a , h a c o n v o c a t o u n a r i u n i o n e a g e n n a i o a f f i n c h é n o n c i s i a n o " o r i e n t a m e n t i d i v e r s i " d a q u e l l i d e l l a p r o c u r a . L ' i n t e r v e n t o , c o n u n a n o t a s t a m p a , è p e r r i b a d i r e i " c r i t e r i t r a s p a r e n t i c h e r e g o l a n o l ' a t t i v i t à d e l l a s e z i o n e " e p e r " r i a f f e r m a r e l a c u l t u r a d e l l a t e r z i e t à d e i g i u d i c i " a t t r a v e r s o i m e c c a n i s m i o r g a n i z z a t i v i a d o t t a t i d a l T r i b u n a l e d i M i l a n o c h e r i s p e t t a " i n m o d o a s s o l u t o i l p r i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e d e l g i u d i c e n a t u r a l e p r e c o s t i t u i t o p e r l e g g e " . L ' a s s e g n a z i o n e d e i f a s c i c o l i a v v i e n e a t t r a v e r s o u n p r o g r a m m a i n f o r m a t i c o ( A s p e n ) c h e g a r a n t i s c e " c r i t e r i p r e d e t e r m i n a t i e o g g e t t i v i " n e l l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l g i u d i c e , u n a v o l t a a s s e g n a t o i l p r o c e d i m e n t o , l e r i c h i e s t e s u c c e s s i v e n e l l ' a m b i t o d e l l o s t e s s o p r o c e d i m e n t o s a r a n n o d i s u a c o m p e t e n z a " p e r s a l v a g u a r d a r e l a c o n o s c e n z a c o m p l e s s i v a d e g l i a t t i e d e v i t a r e c h e i l g i u d i c e ' n o n g r a d i t o ' s i a e s t r o m e s s o a t t r a v e r s o m e c c a n i s m i d i s e p a r a z i o n i o r i u n i o n i d e l p r o c e d i m e n t o " . S i t r a t t a d i c r i t e r i a p p r o v a t i " a l l ' u n a n i m i t à " , p r i m a d a l C o n s i g l i o g i u d i z i a r i o d i M i l a n o e s u c c e s s i v a m e n t e d a l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a . O r g a n i e n t r a m b i a c o m p o s i z i o n e m i s t a c o n l a p r e s e n z a d i l a i c i e t o g a t i . U n a n o r m a d e l l ' o r d i n a m e n t o g i u d i z i a r i o ( a r t i c o l o 4 7 q u a t e r ) p r e v e d e i n v e c e c h e s i a n o t e n u t e r i u n i o n i m e n s i l i d e l l ' u f f i c i o s u t e m i n o r m a t i v i , g i u r i s p r u d e n z i a l i e o r g a n i z z a t i v i , s i r i c o r d a n e l l a n o t a a f i r m a M a c c o r a e R o i a . I n p r e s e n z a , d i u n f e n o m e n o c o m p l e s s o c o m e q u e l l o u r b a n i s t i c o , p e r l a s t r a t i f i c a z i o n e d e l l e n o r m e , c h e h a v i s t o " p i ù d e c i s i o n i d e l l ' U f f i c i o s i a n e l l a f a s e d e l l e i n d a g i n i e d e l l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e , c o n c o n f e r m e d e l l e d e c i s i o n i c a u t e l a r i d a p a r t e d e l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e " , l a S e z i o n e - n e l l e p r o s s i m e r i u n i o n i c o n v o c a t e i n b a s e a l l e n o r m e - " a f f r o n t e r à i n o d i t e c n i c i c h e l a m a t e r i a i n a s t r a t t o p r e s e n t a , p e r p e r v e n i r e , l a d d o v e p o s s i b i l e , a l i n e e i n t e r p r e t a t i v e u n i v o c h e s u l l e q u e s t i o n i d i d i r i t t o " . A t a l f i n e i m a g i s t r a t i c h e s i s o n o g i à o c c u p a t i d e l l a m a t e r i a i n t r o d u r r a n n o l a d i s c u s s i o n e e i l c o n f r o n t o t r a t u t t i i g i u d i c i c o n d e l l e b r e v i r e l a z i o n i . U n a m o d a l i t à " d i c o n f r o n t o e s t u d i o d a s e m p r e s e g u i t a a M i l a n o s u m o l t e p l i c i a r g o m e n t i " : d a l l e n o v i t à i n t r o d o t t e a l l a r i f o r m a ' C a r t a b i a ' a l l e m o d i f i c h e i n t r o d o t t e i n m a t e r i a c a u t e l a r e e s u l C o d i c e r o s s o .