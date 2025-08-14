M i l a n o , 1 4 a g o . ( A d n k r o n o s ) - E ' a l m e n o d a l 2 0 2 1 e f i n o a m e t à l u g l i o d e l 2 0 2 5 c h e l ' a r g o m e n t o s u l f u t u r o d e l l o s t a d i o S a n S i r o r i e m p i e l e c o n v e r s a z i o n i d i a l c u n i d e i p r o t a g o n i s t i d e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a c h e h a p o r t a t o l a P r o c u r a d i M i l a n o a s e i a r r e s t i e a r i v e n d i c a r e u n ' i n c h i e s t a g i u d i z i a r i a c h e s e m b r e r e b b e s o l o a l l ' i n i z i o . I l 1 4 l u g l i o s c o r s o S a l a e s p r i m e , c o m e r i p o r t a l a s t a m p a , l a s u a s p e r a n z a d i p o t e r c h i u d e r e l a t r a t t a t i v a e n t r o l a f i n e d i l u g l i o , c o n f e r m a n d o l a v o l o n t à d i p o r t a r e l a q u e s t i o n e a l l ’ a t t e n z i o n e d e l C o n s i g l i o c o m u n a l e . L ' a l l o r a a s s e s s o r e c o m u n a l e a l l ' U r b a n i s t i c a G i a n c a r l o T a n c r e d i s c r i v e a l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i P a l a z z o M a r i n o C h r i s t i a n M a l a n g o n e . " T a v o l o t r o p p o p o l i t i c o . E p o i B e p p e h a s b r o c c a t o t r o p p o . . . " è u n o d e i m e s s a g g i c o n t e n u t i n e i d o c u m e n t i ( c i r c a 4 m i l a p a g i n e d i c h a t ) d e p o s i t a t e d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o a l l e d i f e s e d e g l i a r r e s t a t i .