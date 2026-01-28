M i l a n o , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S o c h e è i l s u o l a v o r o d i f e n d e r e a n c h e i c r i m i n a l i , m a i o a l p o s t o s u o m i v e r g o g n e r e i e r i n u n c e r e i a l l a s u a d i f e s a " . E ' u n o d e i m e s s a g g i c h e a r r i v a a l l ' i n d i r i z z o s o c i a l d e l l ' a v v o c a t a D e b o r a P i a z z a c h e i n s i e m e a l c o l l e g a M a r c o R o m a g n o l i r a p p r e s e n t a i l f r a t e l l o d e l v e n t o t t e n n e d i o r i g i n e m a r o c c h i n a u c c i s o a M i l a n o , d u r a n t e u n c o n t r o l l o a n t i s p a c c i o , d a u n p o l i z i o t t o c h e h a r a c c o n t a t o c h e l a v i t t i m a g l i h a p u n t a t o c o n t r o u n a p i s t o l a . " N o n h a v e r g o g n a d i d i f e n d e r e v e n d i t o r i d i m o r t e " s c r i v e u n a d o n n a l i g u r e , m e n t r e F r a n c e s c o d a L u c c a s c r i v e i n m a i u s c o l o " V e r g o g n a t i . . . " e c ' è a n c h e c h i , c o n e v i d e n t i d i f f i c o l t à n e l l a s c r i t t u r a , d i g i t a : " V o i a v v o c a t e c o m e m i c o m p o r t a t e s e u n v o s t r o c l i e n t e p l u r i p r e g i u d i c a t o c h e p r o d u c e s o l o d e l m a l e v e r s o g l i a l t r i ? ? ? L e f a c c i o u n e s e m p i o v e r s o l a s u a f a m i g l i a " .