M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - G i a n l u c a S o n c i n è s t a t o a r r e s t a t o c o n l ' a c c u s a d i o m i c i d i o v o l o n t a r i o a g g r a v a t o d a l l a p r e m e d i t a z i o n e e d a g l i a t t i p e r s e c u t o r i p e r a v e r a c c o l t e l l a t o e u c c i s o l a c o m p a g n a P a m e l a G e n i n i , 2 9 a n n i , u c c i s a n e l p r o p r i o a p p a r t a m e n t o i n v i a I g l e s i a s i n z o n a G o r l a a M i l a n o . L a p m A l e s s i a M e n e g a z z o e l ' a g g i u n t o L e t i z i a M a n n e l l a h a n n o c h i e s t o i l c a r c e r e . A c a r i c o d e l l ' i n d a g a t o n o n r i s u l t a n o p r e c e d e n t i d e n u n c e p e r s t a l k i n g a n c h e s e p i ù t e s t i m o n i a v r e b b e r o r i f e r i t o d i a t t e g g i a m e n t i m i n a c c i o s i d a p a r t e d e l l ' u o m o d i 5 2 a n n i .