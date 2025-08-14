M i l a n o , 1 4 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L a p m d i M i l a n o V a l e n t i n a M o n d o v ì h a a p e r t o u n f a s c i c o l o p e r o m i c i d i o d o p o i l r i t r o v a m e n t o d i S i l v a n a D a m a t o , 7 0 a n n i , t r o v a t a s e n z a v i t a v e n e r d ì s c o r s o n e l l a v a s c a d a b a g n o d e l l a s u a a b i t a z i o n e i n v i a A l e s s a n d r o B i s n a t i , i n u n a p a l a z z i n a p o p o l a r e t r a l e p e r i f e r i e m i l a n e s i d i A f f o r i e B r u z z a n o . S e l ' a u t o p s i a n o n h a a l m o m e n t o s v e l a t o n e s s u n a c a u s a c e r t a d e l d e c e s s o , a f a r d u b i t a r e i c a r a b i n i e r i c h e s i t r a t t i d i u n a m o r t e n a t u r a l e e c h e l a p o r t a d e l l ' a b i t a z i o n e a l s e s t o p i a n o e r a c h i u s a c o n p i ù m a n d a t e , m a i l s u o m a z z o d i c h i a v i è s t a t o c e r c a t o , s e n z a e s i t o , i n t u t t a l a c a s a . G l i i n q u i r e n t i n o n e s c l u d o n o n e s s u n a i p o t e s i : o l t r e a l v a g l i o d e l l e t e l e c a m e r e p r e s e n t i i n z o n a v e n g o n o i n t e r r o g a t i a n c h e i c o n o s c e n t i d e l l ' e x t a b a c c a i a c h e l a v o r a v a i n S t a z i o n e C e n t r a l e .