M i l a n o , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " H a r i s p o s t o a l l e d o m a n d e , m a n o n i n t e n d o r i f e r i r e n e l m e r i t o l e s u e d i c h i a r a z i o n i . A s p e t t i a m o l a d e c i s i o n e c h e a r r i v e r à n e l l e p r o s s i m e o r e " . L o a f f e r m a N i c c o l ò V e c c h i o n i d i f e n s o r e d i Z a c c a r i a M o u h i b , v e r o n o m e d e l t r a p p e r B a b y G a n g , a r r e s t a t o i e r i p e r i l p o s s e s s o d i t r e p i s t o l e . I l 2 4 e n n e , n o n n u o v o a l l e m a n e t t e , è s t a t o s o r p r e s o d a i c a r a b i n i e r i i n u n a l b e r g o i n v i a V a l l a z z e a M i l a n o c o n u n a p i s t o l a c a l i b r o 9 c o n m a t r i c o l a a b r a s a e a l t r e d u e p i s t o l e s o n o s t a t e t r o v a t e n e l l a s u a a b i t a z i o n e d i C a l o z i o c o r t e ( L e c c o ) . I n t e r r o g a t o n e l c a r c e r e d i S a n V i t t o r e d a l l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o F i a m m e t t a M o d i c a , l a p m M a u r a R i p a m o n t i h a c h i e s t o l a c o n v a l i d a d e l l ' a r r e s t o e l a c u s t o d i a c a u t e l a r e i n c a r c e r e p e r p o r t o e d e t e n z i o n e i l l e g a l i d i a r m i c o m u n i d a s p a r o . L a d e c i s i o n e d e l l a g i u d i c e è a t t e s a i n g i o r n a t a .