M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l r a g a z z o h a r i s p o s t o . I n q u e s t o m o m e n t o è d a v v e r o p r e o c c u p a t i s s i m o e s c o n v o l t o p e r l e c o n d i z i o n i d e l l a v i t t i m a a c u i m a n i f e s t a o v v i a m e n t e v i c i n a n z a , a u g u r a n d o g l i i l m e g l i o e a n c h ' i o p e r s o n a l m e n t e v o r r e i f a r e l o s t e s s o p e r l a f a m i g l i a p e r c h é m i s e m b r a d o v e r o s o f a r l o " . L o a f f e r m a E l e n a P a t r u c c h i , l e g a l e d i u n o d e i m a g g i o r e n n i a c c u s a t o d i a v e r p a r t e c i p a t o - i l s u o r u o l o s a r e b b e s t a t o d i ' p a l o ' n e l l a r a p i n a e n e l t e n t a t o o m i c i d i o - a l l ’ a c c o l t e l l a m e n t o d e l l o s t u d e n t e d i 2 2 a n n i a g g r e d i t o l o s c o r s o 1 2 o t t o b r e i n z o n a c o r s o C o m o . P a r o l e p r o n u n c i a t e d a l l a d i f e s a a l t e r m i n e d e l l ' i n t e r r o g a t o r i o , n e l c a r c e r e d i S a n V i t t o r e , d a v a n t i a l l a g i p C h i a r a V a l o r i . L a v i t t i m a a c c o l t e l l a t a e c o l p i t a c o n c a l c i e p u g n i h a r i p o r t a t o d a n n i p e r m a n e n t i . A n c h e g l i a l t r i q u a t t r o g i o v a n i , d i c u i t r e m i n o r e n n i , s a r a n n o i n t e r r o g a t i i n g i o r n a t a .