M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " H a r i s p o s t o a l l e d o m a n d e , l ' i n t e r r o g a t o r i o è d u r a t o c i r c a u n ' o r a , l u i è m o l t o d i s p i a c i u t o p e r l a v i t t i m a " . L o a f f e r m a l ' a v v o c a t o G i o v a n n i G i o v a n e t t i a l t e r m i n e d e l l ' i n t e r r o g a t o r i o d a v a n t i a l l a g i p d i M i l a n o C h i a r a V a l o r i d e l s u o a s s i s t i t o , i l 1 8 e n n e a c c u s a t o d i a v e r a c c o l t e l l a t o l o s t u d e n t e u n i v e r s i t a r i o d i 2 2 a n n i - a g g r e d i t o l o s c o r s o 1 2 o t t o b r e i n z o n a c o r s o C o m o - c h e r i s c h i a d i r e s t a r e p a r a p l e g i c o . L u i , e g l i a l t r i q u a t t r o a r r e s t a t i ( t r e d e i q u a l i m i n o r e n n i ) , d e v o n o r i s p o n d e r e , i n c o n c o r s o , d i r a p i n a e t e n t a t o o m i c i d i o .