( A d n k r o n o s ) - L e a n a l i s i a f f i d a t e a l l a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i d e l l a P o l i z i a s c i e n t i f i c a d i M i l a n o h a n n o c o n s e n t i t o " d i a c c e r t a r e l ' a s s e n z a , s u l l a p i s t o l a , d i t r a c c e g e n e t i c h e r i f e r i b i l i a l l a v i t t i m a ; s o n o , i n v e c e , s t a t e r i n v e n u t e t r a c c e b i o l o g i c h e d i C i n t u r r i n o s i a s u l l a g u a n c i o l a d e s t r a , s i a s u l g r i l l e t t o / p o n t i c e l l o s i a s u l c a n e s i a s u l d o r s o d e l l ' i m p u g n a t u r a d e l l ' a r m a " s i l e g g e n e l p r o v v e d i m e n t o d i f e r m o f i r m a t o d a l p r o c u r a t o r e c a p o M a r c e l l o V i o l a e d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o G i o v a n n i T a r z i a , t i t o l a r e d e l l ' i n d a g i n e . " T a l i r i s u l t a t i c o n s e n t o n o d i a f f e r m a r e c h e M a n s o u r i n o n h a m a i i m p u g n a t o l a p i s t o l a e c h e , a l c o n t r a r i o , C i n t u r r i n o , l u n g i d a l l ' a v e r s p o s t a t o c o n u n s e m p l i c e g e s t o l a p i s t o l a , l ' h a m a n e g g i a t a i n m o d o t a l e d a l a s c i a r e t r a c c e b i o l o g i c h e i n p i ù p u n t i d e l l ' a r m a " . S i t r a t t a d i u n r i s u l t a t o c h e r i s c o n t r a l a c i r c o s t a n z a , r i f e r i t a d a u n a g e n t e e d a l t e s t i m o n e o c u l a r e , " s e c o n d o i q u a l i M a n s o u r i n o n i m p u g n a v a n e s s u n a a r m a a l m o m e n t o i n c u i è s t a t o c o l p i t o e c h e t a l e a r m a s i a s t a t a p o s i z i o n a t a s u c c e s s i v a m e n t e a c c a n t o a l c o r p o d a l C i n t u r r i n o " .