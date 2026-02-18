M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I q u a t t r o p o l i z i o t t i i n d a g a t i p e r f a v o r e g g i a m e n t o e o m i s s i o n e d i s o c c o r s o d i A b d h e r r a i m M a n s o u r i , u c c i s o d a u n a l t r o p o l i z i o t t o l o s c o r s o 2 6 g e n n a i o d u r a n t e u n c o n t r o l l o a n t i s p a c c i o a R o g o r e d o , s a r a n n o i n t e r r o g a t i d o m a n i m a t t i n a i n Q u e s t u r a a M i l a n o d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o G i o v a n n i T a r z i a . I n q u a n t o i n d a g a t i p o t r a n n o a v v a l e r s i d e l l a f a c o l t à d i n o n r i s p o n d e r e , d o p o a v e r f o r n i t o , s u b i t o d o p o l ' a c c a d u t o , u n a v e r s i o n e d e i f a t t i c h e n o n c o n v i n c e l a P r o c u r a g u i d a t a d a M a r c e l l o V i o l a . N e l l ' i n v i t o a c o m p a r i r e s i s o t t o l i n e a c o m e g l i a g e n t i d e l c o m m i s s a r i a t o M e c e n a t e a b b i a n o " a i u t a t o " i l c o l l e g a C a r m e l o C i n t u r r i n o - l ' a s s i s t e n t e c a p o i n d a g a t o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o - , a " e l u d e r e l e i n v e s t i g a z i o n i d e l l a S q u a d r a m o b i l e " d i v i a F a t e b e n e f r a t e l l i . I n p a r t i c o l a r e g l i i n d a g a t i " o m e t t e v a n o " d i r i f e r i r e d e l l a p r e s e n z a " d i p e r s o n e d i v e r s e d a g l i o p e r a n t i d e l l a P o l i z i a d i S t a t o " e r i f e r i v a n o " i n m o d o n o n c o n f o r m e a l v e r o l a s u c c e s s i o n e d e i p r o p r i m o v i m e n t i , l a p o s i z i o n e e l a c o n d o t t a d e g l i a l t r i s o g g e t t i p r e s e n t i n o n c h é i t e m p i i m p i e g a t i p e r a l l e r t a r e i s o c c o r s i " , s i l e g g e n e l l a c o n v o c a z i o n e . P e r c h i i n d a g a s i t r a t t a d i " p i ù a z i o n i e s e c u t i v e " c h e h a n n o c o m e f i n e u n " m e d e s i m o d i s e g n o c r i m i n o s o " c h e s i t r a d u c e - p e r c h i i n d a g a - n e l ' c e l a r e ' i t e s t i m o n i p r e s e n t i e n e l a v e r t a r d a t o d i c i r c a 2 0 m i n u t i l ' a r r i v o d e i s o c c o r s i , m e n t r e i l 2 8 e n n e d i o r i g i n e m a r o c c h i n a " e r a f e r i t o e a g o n i z z a n t e " . U n ' i p o t e s i d i r e a t o a g g r a v a t a d a l l ' a v e r c o m m e s s o i l f a t t o " i n v i o l a z i o n e d e i d o v e r i i n e r e n t i a d u n p u b b l i c o s e r v i z i o " . E ' s u q u e s t i a s p e t t i c h e v e r t e r a n n o l e d o m a n d e d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o .