( A d n k r o n o s ) - I q u a t t r o a g e n t i h a n n o r i c e v u t o u n i n v i t o a c o m p a r i r e e s a r a n n o i n t e r r o g a t i , n e i p r o s s i m i g i o r n i , d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o G i o v a n n i T a r z i a c h e , s u b i t o d o p o l a s p a r a t o r i a d e l l o s c o r s o 2 6 g e n n a i o , h a i n d a g a t o l ' a s s i s t e n t e c a p o d e l l a p o l i z i a C a r m e l o C i n t u r r i n o p e r l ' o m i c i d i o v o l o n t a r i o d e l 2 6 e n n e . L a s c e l t a d e l l a P r o c u r a , d a q u a n t o s i a p p r e n d e , è l e g a t a a l l e d i c h i a r a z i o n i d i t e s t i m o n i e a l l e i m m a g i n i d e l l e t e l e c a m e r e p r e s e n t i n e l l ' a r e a d i s p a c c i o ; c h i i n d a g a i n o l t r e p o t r e b b e a v e r t r o v a t o e l e m e n t i c h e s u p p o r t a n o u n r i t a r d o n e i s o c c o r s i . D a q u a n t o i n i z i a l m e n t e r i c o s t r u i t o , u n o d e g l i a g e n t i i n d a g a t i e r a a p o c h i p a s s i d i d i s t a n z a d a l c o l l e g a c h e h a s p a r a t o a u n a d i s t a n z a d i c i r c a 3 0 m e t r i e c h e h a c o l p i t o a l l a t e s t a , u c c i d e n d o l o q u a s i s u l c o l p o , i l g i o v a n e . L ' a g e n t e d e l c o m m i s s a r i a t o M e c e n a t e g i à s e n t i t o c o m e t e s t i m o n e a v r e b b e d i f a t t o c o n f e r m a t o l a v e r s i o n e d i c h i h a i m p u g n a t o l a p i s t o l a d ' o r d i n a n z a , m a o r a v e r r à s e n t i t o a l l a p r e s e n z a d i u n a v v o c a t o . G l i a l t r i t r e a g e n t i , i n v e c e , f o r s e v e n g o n o s e n t i t i p e r l a p r i m a v o l t a e s o n o q u e l l i c h e s a r e b b e r o s t a t i p i ù d i s t a n t i d a l l a z o n a i s o l a t a i n c u i è a v v e n u t a l a s p a r a t o r i a . A l t r i d u e p o l i z i o t t i p r e s e n t i d u r a n t e i l b l i t z n o n r i s u l t a n o i n v e c e i n d a g a t i . " Q u a n d o s i a m o a r r i v a t i a c i r c a 2 0 m e t r i l a p e r s o n a s i è f e r m a t a . C i s i a m o q u a l i f i c a t i d i c e n d o ' f e r m o p o l i z i a ' e l u i h a t i r a t o f u o r i d a l l a t a s c a d e s t r a u n ' a r m a p u n t a n d o m e l a c o n t r o , n e l f r a t t e m p o a v e v o a p e r t o i l g i u b b o t t o e a v e v o f a t t o u n p a s s o p e r i n i z i a r e a r i n c o r r e r l o , h o e s t r a t t o l a p i s t o l a d a l l a f a s c i a a d d o m i n a l e e h o e s p l o s o u n c o l p o " h a m e s s o a v e r b a l e i l p o l i z i o t t o i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o v o l o n t a r i o . " L u i ( i l 2 8 e n n e , n d r ) a v e v a l a m a n o i n t a s c a , h a t i r a t o f u o r i l a p i s t o l a ( s i s c o p r i r à a s a l v e , n d r ) e m e l ' h a p u n t a t a , i o m e n t r e s t a v o p e r f a r e l o s c a t t o p e r a n d a r e a v a n t i h o e s t r a t t o l ' a r m a e d h o e s p l o s o u n c o l p o " . S u l l a t r a i e t t o r i a d e l p r o i e t t i l e , s u l l a d i s t a n z a t r a a g e n t e e v i t t i m a , c o s ì c o m e s u l l ' a r m a g i o c a t t o l o s o n o a n c o r a i n c o r s o g l i e s a m i a f f i d a t i a l l a S c i e n t i f i c a e a l l a b a l i s t i c a .