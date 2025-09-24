M i l a n o , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à d o m a n i g i o v e d ì 2 5 s e t t e m b r e , a l l e o r e 1 2 , l ' u d i e n z a d i c o n v a l i d a p e r i d u e l i c e a l i , u n r a g a z z o e u n a r a g a z z a e n t r a m b i d i 1 7 a n n i , a r r e s t a t i p e r r e s i s t e n z a a g g r a v a t a p e r g l i s c o n t r i a v v e n u t i d u e g i o r n i f a , d a v a n t i a l l a s t a z i o n e C e n t r a l e d i M i l a n o , d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e a s o s t e g n o d e l l a P a l e s t i n a . I d u e m i n o r i d e t e n u t i a l B e c c a r i a , d i f e s i d a g l i a v v o c a t i M i r k o M a z z a l i e G u i d o G u e l l a , s a r a n n o i n t e r r o g a t i d a l l a g i u d i c e d e l T r i b u n a l e p e r i m i n o r e n n i A n t o n e l l a D e S i m o n e , l a q u a l e è c h i a m a t a a d e c i d e r e s u l l a c o n v a l i d a e s u e v e n t u a l i m i s u r e c a u t e l a r i . S e m p r e d o m a n i i n m a t t i n a t a , n e l c a r c e r e d i S a n V i t t o r e , s a r à i n t e r r o g a t o d a l g i p S i l v i a P e r r u c c i i l 3 6 e n n e a c c u s a t o d i r e s i s t e n z a a g g r a v a t a e l e s i o n i a g g r a v a t e a i d a n n i d i u n p o l i z i o t t o . L a P r o c u r a h a c h i e s t o c h e r e s t i i n c a r c e r e .