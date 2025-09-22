M i l a n o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a d i s a m i n a d e l l e c o n v e r s a z i o n i t e l e m a t i c h e i n t e r c o r s e f r a M a r i n o n i e T a n c r e d i f a e m e r g e r e l a c o m m i s t i o n e d i i n t e r e s s i c h e l i a c c o m u n a , n o n c h é l ' a s s e r v i m e n t o d e l l e r i s p e t t i v e f u n z i o n i p u b b l i c h e a g l i s c o p i d e i p r i v a t i , i c u i p r o g e t t i t r a n s i t a n o d a l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o " . E ' u n o d e i p a s s a g g i c o n c u i i g i u d i c i d e l R i e s a m e d i s p o n g o n o , n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a , l a m i s u r a i n t e r d i t t i v a d i u n a n n o p e r G i u s e p p e M a r i n o n i , l ' a r c h i t e t t o c h e è s t a t o a c a p o d e l l a C o m m i s s i o n e c h e h a d e l i b e r a t o s u l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a . " N o n o s t a n t e l ' i n c e n s u r a t e z z a , d i m o s t r a l a c o n c r e t a e d a t t u a l e e l e v a t a a t t i t u d i n e c r i m i n a l e " c h e v i e n e p e r p e t r a t a a t t r a v e r s o i l " s i s t e m a t i c o i m p i e g o d i s t o r t o d e l l a f u n z i o n e p u b b l i c a a l l o s t e s s o a t t r i b u i t a d a l r u o l o r i v e s t i t o " m a a n c h e d a l l ' " e n t i t à d e i b e n e f i c i ' d i r i t o r n o ' " c h e s i t r a d u c e n e l l a r i c e r c a d i r u o l i d i " m a g g i o r e s p a n s i o n e d e i p r o p r i i n t e r e s s i e d e l l a s p e c i f i c a p r o f e s s i o n a l i t à d i m o s t r a t a e d i n t r a p r e n d e n z a d e l l ' i n d a g a t o , m o l t o a t t i v o s u l v e r s a n t e d e l l ' e l a r g i z i o n e d i f a v o r i a i q u a l i c o n n e t t e r e l a s u a - e a l t r u i - i n f l u e n z a p o l i t i c a e p r o f e s s i o n a l e " . P e r i g i u d i c i " l ' a v i d i t à n e l l a r i c e r c a d i n u o v i a f f a r i , s p i n g e M a r i n o n i a c e r c a r e o c c a s i o n i d i l a v o r o e g u a d a g n o , o l t r e c h e a l l ' e s t e r o , i n a l t r e c i t t à d e l t e r r i t o r i o d e l l o S t a t o , q u a l i a d e s e m p i o R o m a o M o n z a " . I n o l t r e " c o n s e r v a r a p p o r t i p r i v i l e g i a t i c o n e s p o n e n t i p o l i t i c i e d è s o l i d a m e n t e i n s e r i t o i n c i r c u i t i d i c o i n t e r e s s e n z a c o n p r o g e t t i s t i e o p e r a t o r i d e l l ' i m p r e n d i t o r i a e d i l i z i a n o n s o l o a l i v e l l o l o c a l e . L a s u a c a p a c i t à d i o p e r a r e i n t u t t i i l i v e l l i p u b b l i c i e p r i v a t i d e l s e t t o r e e d i l i z i o , c i t t a d i n o e n o n , r i s u l t a d u n q u e i n t a t t a " d o p o a v e r l a s c i a t o i l s u o i n c a r i c o . " L e d i m i s s i o n i , r a s s e g n a t e s o l o d o p o a v e r e a p p r e s o d e l l ' e s i s t e n z a d i i n d a g i n i a s u o c a r i c o , n o n p o s s o n o e s s e r e l e t t e c o m e u n s e g n o d i r e s i p i s c e n z a o c o m e u n a t t o i d o n e o a n e u t r a l i z z a r e l a s u a p e r s i s t e n t e p o s s i b i l i t à d i i n c i d e r e s u c o m m e s s e g i à i l l e c i t a m e n t e o t t e n u t e o s u i p r o g e t t i a n c o r a i n c o r s o " c o n c l u d o n o i g i u d i c i d e l R i e s a m e .