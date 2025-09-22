M i l a n o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C o n t r o l ' e x a s s e s s o r e a l l a R i g e n e r a z i o n e u r b a n a d e l C o m u n e d i M i l a n o G i a n c a r l o T a n c r e d i e m e r g o n o " g r a v i i n d i z i " t a n t o c h e a v r e b b e " c o n s a p e v o l m e n t e c o n c o r s o a l p e r f e z i o n a m e n t o d e l p a t t o c o r r u t t i v o i n t e r c o r s o t r a M a r i n o n i e P e l l a " c o m e r i s u l t a c o m p r o v a t o " d a l c h i a r o t e n o r e d e l l e c o n v e r s a z i o n i i n t e r c e t t a t e " . E ' u n o d e i p a s s a g g i c o n c u i i l R i e s a m e d i M i l a n o a c c o g l i e l a m i s u r a i n t e r d i t t i v a d i u n a n n o - i n f l i t t a n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a - n e i c o n f r o n t i d e l l ' e e s p o n e n t e d i P a l a z z o M a r i n o . P e r i l R i e s a m e , " i n v e c e d i a t t i v a r s i a l f i n e d i r i m u o v e r e l a e v i d e n t e s i t u a z i o n e d i c o n f l i t t o d i i n t e r e s s i , T a n c r e d i s i a d o p e r a v a p e r l a p o s i t i v a r i u s c i t a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e , f o r n e n d o i n t a l m o d o u n c o n t r i b u t o d e t e r m i n a n t e e v o l o n t a r i o a l c o n s o l i d a m e n t o d e l l ' a c c o r d o i l l e c i t o " . L ' e x a s s e s s o r e s e g u i v a d a v i c i n o i l f u n z i o n a m e n t o d e l l a c o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o , r i c e v e v a c o s t a n t i i n f o r m a z i o n i s u l l e d e c i s i o n i a s s u n t e e d i n t e r v e n i v a t a l v o l t a n e l l e v a l u t a z i o n i t e c n i c h e d e m a n d a t e a l l ' o r g a n o , m o s t r a n d o c o s i " p i e n a c o n s a p e v o l e z z a a n c h e d e l l e s i t u a z i o n i d i i n c o m p a t i b i l i t à i n c u i v e r s a v a M a r i n o n i " , a n c h e l u i a l c e n t r o d e l l ' i n c h i e s t a . L ' i n t e r r o g a t o r i o d i T a n c r e d i - s i l e g g e n e l p r o v v e d i m e n t o - n o n h a f o r n i t o e l e m e n t i d e c i s i v i p e r c o n t r a s t a r e i l q u a d r o i n d i z i a r i o . L ' i n t e r e s s e d e l l ' i n d a g a t o " è p a l e s e m e n t e r i v o l t o a d e v i t a r e d a n n i p o l i t i c i , q u a l i p o t r e b b e r o d e r i v a r e d a u n a c a m p a g n a s t a m p a c r i t i c a " p i u t t o s t o c h e c o n c e n t r a r s i s u l m e r i t o d e l l e o p e r a z i o n i i m m o b i l i a r i . " D a g l i a t t i e m e r g e l ' i n t e r e s s e e v i d e n t e d i T a n c r e d i r i g u a r d o l a p r o m o z i o n e d e l s u o r u o l o e d i l s u o b u o n n o m e , m a g a r i i n v i s t a d i m a g g i o r i e p i ù i m p o r t a n t i i n c a r i c h i . U n i n t e r e s s e c h e s e m b r e r e b b e a v e r d e t e r m i n a t o l ' a g i r e d e l l ' a s s e s s o r e i n u n c r e s c e n d o i n c u i s i è f i n i t o c o n i l p e r d e r e d i v i s t a l ' i n t e r e s s e p u b b l i c o " e c h e o r a g l i c o s t a l ' a c c u s a d i c o n c o r s o i n c o r r u z i o n e i m p r o p r i a .