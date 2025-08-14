( A d n k r o n o s ) - P e r l ' e x a s s e s s o r e T a n c r e d i , d i f e s o d a l l ' a v v o c a t o G i o v a n n i B r a m b i l l a P i s o n i , i l c o l l e g i o d e l R i e s a m e a n n u l l a l ' a c c u s a d i f a l s o e r i q u a l i f i c a l ' i p o t e s i d i r e a t o i n " c o r r u z i o n e p e r l ’ e s e r c i z i o d e l l a f u n z i o n e " e a p p l i c a l a m i s u r a d e l l a s o s p e n s i o n e d a l l ’ e s e r c i z i o d i u n p u b b l i c o u f f i c i o o s e r v i z i o e i l d i v i e t o t e m p o r a n e o d i c o n t r a t t a r e c o n l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e p e r u n a n n o . P e r G i u s e p p e M a r i n o n i , a s s i s t i t o d a l l ' a v v o c a t o E u g e n i o B o n o , i l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e a n n u l l a i d o m i c i l i a r i e d i s p o n e i l " d i v i e t o t e m p o r a n e o d i c o n t r a t t a r e c o n l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e " e " i l d i v i e t o d i e s e r c i t a r e l a p r o f e s s i o n e d i a r c h i t e t t o , s v o l g e r e a t t i v i t à i m p r e n d i t o r i a l e , r i c o p r i r e u f f i c i d i r e t t i v i d e l l e p e r s o n e g i u r i d i c h e e d e l l e i m p r e s e e d e l l e a t t i v i t à a d e s s i i n e r e n t i " p e r d o d i c i m e s i . S t e s s i d i v i e t i e i d e n t i c a d u r a t a d i u n a n n o p e r l ' e x m a n a g e r F e d e r i c o P e l l a , d i f e s o d a l l e g a l e M a r c o M e s s o r a . I g i u d i c i r i q u a l i f i c a n o l ' i p o t e s i d i r e a t o i n c o r r u z i o n e p e r l ' e s e r c i z i o d e l l a f u n z i o n e . P e r t u t t i l e m o t i v a z i o n i s a r a n n o r e s e n o t e e n t r o 4 5 g i o r n i . A l l ' e s a m e d e i g i u d i c i m a n c o s o l o l a p o s i z i o n e d i M a n f r e d i C a t e l l a , l ' i m p r e n d i t o r e c h e h a f o n d a t o C o i m a s g r . A s s i s t i t o d a g l i a v v o c a t i A d r i a n o R a f f a e l l i e d a l p r o f e s s o r e F r a n c e s c o M u c c i a r e l l i l a s u a u d i e n z a , d a v a n t i a u n a l t r o c o l l e g i o d e l R i e s a m e , è i n c a l e n d a r i o i l 2 0 a g o s t o e l a d e c i s i o n e è a t t e s a e n t r o l e s u c c e s s i v e 4 8 o r e .