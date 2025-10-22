R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a d o n n a l o t t a p e r l a v i t a a M i l a n o d o p o e s s e r e s t a t a a c c o l t e l l a t a . A c o l p i r l a , c o n m o l t a p r o b a b i l i t à , l ’ e x m a r i t o . S e c o s ì f o s s e , c i a u g u r i a m o p e n e e s e m p l a r i . A l e i v a t u t t a l a n o s t r a v i c i n a n z a e l a s p e r a n z a c h e r i e s c a a r i p r e n d e r s i d a q u e s t a v i l e a g g r e s s i o n e , s i a f i s i c a m e n t e c h e e m o t i v a m e n t e . N o n c i s o n o p i ù p a r o l e p e r c o m m e n t a r e s i m i l i a t r o c i t à ” . C o s ì l a d e p u t a t a L a u r a R a v e t t o , r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o P a r i o p p o r t u n i t à d e l l a L e g a .