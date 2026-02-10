( A d n k r o n o s ) - L a d a t a d a v a n t i a l g u p n o n è s t a t a a n c o r a f i s s a t a . P e r l a P r o c u r a d i M i l a n o n o n c ' è n e s s u n d u b b i o s u l r a c c o n t o f o r n i t o d a C o d e g o n i c o n t r o l ' e x c o m p a g n o c o n o s c i u t o n e l r e a l i t y t e l e v i s i v o . " A t t e g g i a m e n t i d i p r e v a r i c a z i o n e e a g g r e s s i v i t à v e r b a l e " d e l d e e j a y d a u n m i l i o n e d i f o l l o w e r s i s o n o t r a d o t t i i n u n " c r e s c e n t e c o n t r o l l o e d i n v a s i v i t à " n e l l a v i t a d e l l a m o d e l l a e i n f l u e n c e r . U n ' e s c a l a t i o n c h e s i t r a s f o r m a , a d i r e d e g l i i n q u i r e n t i , a n c h e i n " m e s s a g g i v o c a l i i n g i u r i o s i e m i n a t o r i " . P e d i n a m e n t i , i n s u l t i c h e s a r e b b e r o d i v e n t a t i s e m p r e p i ù v i o l e n t i . N e l p r o v v e d i m e n t o d i c h i u s u r a i n d a g i n e f i r m a t o d a l p m P a n s a e m e r g e c h e B a s c i a n o " l a c o n t r o l l a v a c o n c o n t i n u e t e l e f o n a t e e v i d e o c h i a m a t e n e l l ’ o r d i n e d i 5 0 - 6 0 c h i a m a t e a l g i o r n o a c u i a v o l t e n o n r i s p o n d e v a " ; i l 2 7 s e t t e m b r e 2 0 2 4 , i n o c c a s i o n e d i u n t e n t a t i v o d i r i c o n c i l i a z i o n e a P a r i g i , " n e l c o r s o d i u n a d i s c u s s i o n e d a i t o n i v i o l e n t i l e c i n g e v a i l c o l l o " . M i n a c c e c h e r i v o l g e a n c h e a d a l c u n i a m i c i d e l l a g i o v a n e e c h e s i t r a d u c e o s s e s s i v a m e n t e n e l d a r l e " d e l l a f a l l i t a p e r o l t r e 7 0 v o l t e " .