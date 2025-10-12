M i l a n o , 1 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I n c a m p o i m i g l i o r i g i o c a t o r i e l e m i g l i o r i g i o c a t r i c i d e l m o n d o , s u g l i s p a l t i d e l l ' A l l i a n z C l o u d u n a p a s s i o n e s e m p r e c r e s c e n t e p e r i l p a d e l . N u m e r i d a r e c o r d p e r l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ' O y s h o M i l a n o P r e m i e r P a d e l P 1 c h e s i c h i u d e o g g i : s u p e r a t o i l m u r o d e i 3 5 m i l a s p e t t a t o r i , c o n 3 5 . 4 7 3 p e r s o n e c h e n e l l a s e t t i m a n a d e l t o r n e o h a n n o p r e s o p o s t o s u l l e t r i b u n e , c o n u n a u m e n t o d e l 1 0 , 2 % r i s p e t t o a l 2 0 2 4 - q u a n d o f u r o n o 3 2 . 1 8 0 - e d e l 3 1 , 3 % r i s p e t t o a l 2 0 2 2 , l ’ a n n o i n c u i i l c i r c u i t o P r e m i e r P a d e l h a e s o r d i t o a M i l a n o c o n 2 7 m i l a s p e t t a t o r i s u g l i s p a l t i . U n a c r e s c i t a g e n e r a l e c u i s i l e g a q u e l l a s u l ‘ d a y b y d a y ' , c o n t a n t a g e n t e i n t r i b u n a g i à n e i p r i m i g i o r n i d e l t o r n e o : “ Q u e s t ' a n n o l a t e n d e n z a è s t a t a p a r t i c o l a r m e n t e e v i d e n t e - s o t t o l i n e a M a r c o G a m b e r a l e , C e o d i N s a G r o u p , o r g a n i z z a t o r e d e l t o r n e o - , Q u e s t o v u o l d i r e c h e l ' e v e n t o è e n t r a t o n e l t e s s u t o d e l l a p a s s i o n e s p o r t i v a d e i m i l a n e s i e d i c h i h a a t t r a v e r s a t o l ' I t a l i a p e r e s s e r e q u i . C e r t a m e n t e h a g i o v a t o l a n u o v a c o l l o c a z i o n e i n c a l e n d a r i o d e l t o r n e o , a n t i c i p a t o d a d i c e m b r e a o t t o b r e , a n c h e s e è s e m p r e l o s p e t t a c o l o i n c a m p o a f a r e l a d i f f e r e n z a " . N u m e r o s i i v i p c h e h a n n o ' s f i l a t o ' a l l ' A l l i a n z C l o u d : d a P a u l o D y b a l a f i n o a D e m e t r i o A l b e r t i n i , C l a u d i o M a r c h i s i o , E s t e b a n C a m b i a s s o , G i a n l u c a Z a m b r o t t a , l ' a s s e s s o r a a l l o s p o r t e t u r i s m o d i M i l a n o M a r t i n a R i v a . P e r l a g i o r n a t a d e l l e f i n a l i a t t e s i , t r a g l i a l t r i , A d r i a n o P a n a t t a , F a b i o F o g n i n i e F l a v i a P e n n e t t a . M a a n c h e c h i n o n è p o t u t o e s s e r e a l l ' A l l i a n z C l o u d h a s e g u i t o d a l o n t a n o l ' O y s h o M i l a n o P r e m i e r P a d e l P 1 : i m p r e s s i o n a n t e l ' i m p e n n a t a s o c i a l d e l t o r n e o r i s p e t t o a i n u m e r i ( d a r e c o r d ) d e l 2 0 2 4 , c o n u n + 7 6 % d i u t e n t i u n i c i s u i s i t i w w w . m i l a n o p r e m i e r p a d e l . c o m e s u q u e l l o d e l l a F e d e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e P a d e l , w w w . p a d e l f i p . c o m . C o n o l t r e 1 , 2 m i l i o n i d i p a g i n e v i s i t a t e s u i s i t i d i r i f e r i m e n t o d e l t o r n e o , i l d a t o s ' i m p e n n a d e l 3 7 1 % r i s p e t t o a l l ' a n n o s c o r s o , c o n 1 5 6 P a e s i r a g g i u n t i ( + 2 0 % ) e o l t r e 6 m i l i o n i d i u t e n t i c h e h a n n o s e g u i t o i l t o r n e o s u i s o c i a l ( + 3 8 % ) .