M i l a n o , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t a o g g i l a c e r i m o n i a d i p o s a d e l l a p r i m a p i e t r a d e l n u o v o c e n t r o d i p r o d u z i o n e m u l t i m e d i a l e R a i d i M i l a n o . I l p r o g e t t o , p r e s e n t a t o u f f i c i a l m e n t e q u e s t a m a t t i n a , r i e n t r a n e l p i a n o d i i n t e r v e n t i d i r i g e n e r a z i o n e u r b a n a d e l l ' a r e a d e l l ' e x F i e r a . I l c a n t i e r e s o r g e r à n e l l ' a r e a t r a v i a C o l l e o n i e v i a G a t t a m e l a t a e v e d r à l a c o s t r u z i o n e d i u n n u o v o c e n t r o d i p r o d u z i o n e t e l e v i s i v a d i c i r c a 6 5 m i l a m e t r i q u a d r a t i d i s u p e r f i c i e , a l d i s o p r a s i t r o v e r à u n p i a n o i n t e r r a t o c o m u n e a d i b i t o p r e v a l e n t e m e n t e a p a r c h e g g i . S a r a n n o r e a l i z z a t i u n e d i f i c i o p e r u f f i c i d i 1 5 m i l a m e t r i q u a d r a t i d i s t r i b u i t i s u s e i l i v e l l i f u o r i t e r r a e s p a z i p o l i f u n z i o n a l i a l l ’ a v a n g u a r d i a , c h e o s p i t e r a n n o 1 0 s a l e d i r e g i s t r a z i o n e d a 2 9 0 a 1 5 0 0 m e t r i q u a d r a t i . L a R a i p a g h e r à 5 m i l i o n i e 9 0 0 m i l a e u r o l ' a n n o a c a n o n e i n d i c i z z a t o d i a f f i t t o . A l l a c e r i m o n i a e r a n o p r e s e n t i i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , G i o v a n n i B o z z e t t i ; l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o R a i , G i a m p a o l o R o s s i ; i l s i n d a c o d i M i l a n o , G i u s e p p e S a l a , e i l p r e s i d e n t e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , A t t i l i o F o n t a n a . I l p r o g e t t o n a s c e d a l l ’ a c c o r d o t r a F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o e R a i s i g l a t o n e l d i c e m b r e d e l 2 0 2 3 . P r e v e d e l a l o c a z i o n e d e l n u o v o c o m p l e s s o i m m o b i l i a r e p e r u n a d u r a t a d i 2 7 a n n i e c o n s e n t i r à a l l a R a i d i c o n c e n t r a r e i n u n u n i c o p o l o p r o d u t t i v o l e a t t i v i t à e d i d i s p o r r e d i u n a s s e t s v i l u p p a t o s e c o n d o c r i t e r i d i e c o s o s t e n i b i l i t à . L ’ e d i f i c i o a v r à u n a s t r u t t u r a a d e l e v a t e p r e s t a z i o n i t e r m i c h e e a c u s t i c h e . " Q u e l l a d i o g g i n o n è s o l t a n t o l a p o s a d i u n a p r i m a p i e t r a : è u n r i t o r n o a l f u t u r o . Q u i , d o v e l a R a i è p a r t i t a , o g g i t o r n a p e r c o s t r u i r e n o n s o l o u n e d i f i c i o , m a u n ’ i n f r a s t r u t t u r a c u l t u r a l e e i n d u s t r i a l e - h a a f f e r m a t o G i o v a n n i B o z z e t t i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o - . U n p r o g e t t o c h e r a p p r e s e n t a i l c o m p l e t a m e n t o d e l p i a n o d i i n t e r v e n t i d i r i g e n e r a z i o n e u r b a n a d e l l ’ a r e a d e l l ’ e x F i e r a , v o l u t o d a F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o p e r v a l o r i z z a r e i l p r o p r i o p a t r i m o n i o i m m o b i l i a r e e m e t t e r l o a l s e r v i z i o d e l l o s v i l u p p o d e l l a c i t t à . U n l u o g o i n c u i s i p r o d u r r a n n o c o n t e n u t i , m a s o p r a t t u t t o i d e n t i t à , i n s e r e n d o i l s e r v i z i o p u b b l i c o n e l c u o r e d i u n e c o s i s t e m a c h e c o n n e t t e p e r s o n e , i m p r e s e , i d e e e c u l t u r e , d a c u i l ’ I t a l i a c o n t i n u e r à a r a c c o n t a r s i a l m o n d o " . L ' e d i f i c i o c h e s o r g e r à r i p o r t a l a R a i n e g l i s p a z i d e l l a F i e r a e r i n n o v a n d o u n a c o l l a b o r a z i o n e c o m i n c i a t a n e l s e c o n d o d o p o g u e r r a . G i à p e r l a F i e r a C a m p i o n a r i a d e l 1 9 4 7 a l l ’ i n g r e s s o d i P o r t a D o m o d o s s o l a , f r a l e d u e p a l a z z i n e d e g l i O r a f i , v e n n e i n s t a l l a t a l a p r i m a a n t e n n a p e r l e t r a s m i s s i o n i s p e r i m e n t a l i . N e l l a C a m p i o n a r i a d e l 1 9 5 2 i n i z i a r o n o i n v e c e l e p r i m e t r a s m i s s i o n i t e l e v i s i v e , c h e f u r o n o u n a v e r a e p r o p r i a p r o v a g e n e r a l e d e l p r i m o s i s t e m a r a d i o t e l e v i s i v o n a z i o n a l e , c h e i n i z i e r à a t r a s m e t t e r e r e g o l a r m e n t e i l 3 g e n n a i o 1 9 5 4 d a g l i s t u d i d i c o r s o S e m p i o n e . N e g l i a n n i s u c c e s s i v i , a g l i s t u d i d i c o r s o S e m p i o n e s i a f f i a n c a u n p a d i g l i o n e d e l l a F i e r a c o n c e s s o i n a f f i t t o p e r m a n e n t e , d o v e v i e n e c o s t r u i t o u n v e r o e p r o p r i o c e n t r o d i p r o d u z i o n e , c h e c o m p r e n d e v a 3 s t u d i d i r e g i s t r a z i o n e . S t o r i c a l a f r a s e d e l l e a n n u n c i a t r i c i “ i n d i r e t t a d a g l i s t u d i d e l l a F i e r a d i M i l a n o t r a s m e t t i a m o … ” . " M i l a n o è n e l l a s t o r i a d e l l a R a i e n e l l a s t o r i a d e l l a t e l e v i s i o n e , s i n d a q u e l 3 g e n n a i o 1 9 5 4 , g i o r n o i n c u i f u r o n o i n a u g u r a t e l e r e g o l a r i t r a s m i s s i o n i t e l e v i s i v e - h a d i c h i a r a t o G i a m p a o l o R o s s i , a d R a i - . E l a p r i m a p i e t r a c h e p o g g i a m o o g g i p e r i l n u o v o C e n t r o d i P r o d u z i o n e r a c c o g l i e q u e s t o t e s t i m o n e s t o r i c o . N e l s o l c o d i q u e s t i s t r a o r d i n a r i d e c e n n i o g g i c i a f f a c c i a m o a l f u t u r o e l o f a c c i a m o i n t e r p r e t a n d o a l m e g l i o l e e s i g e n z e m u t a t e e i c a m b i a m e n t i i n a t t o : i l n u o v o C e n t r o d i P r o d u z i o n e m i l a n e s e v i e n e c o s t r u i t o c o n i p i ù a v a n z a t i c r i t e r i t e c n o l o g i c i , d i s o s t e n i b i l i t à , i n l i n e a c o n l e n u o v e m o d a l i t à d i l a v o r o , p e r g a r a n t i r e u n a m i g l i o r e e f f i c i e n z a e c o n o m i c a , f u n z i o n a l e e a m b i e n t a l e . U n ’ o p e r a z i o n e c o e r e n t e c o n i g r a n d i o b i e t t i v i d e l n o s t r o n u o v o P i a n o I n d u s t r i a l e c h e c o n s e n t i r à a R a i d i c o n f e r m a r e l a p r o p r i a c e n t r a l i t à t r a i g r a n d i b r o a d c a s t e r i n t e r n a z i o n a l i " . G l i i n t e r v e n t i d i r i g e n e r a z i o n e d e l l ’ a r e a u r b a n a f i n a n z i a t i d a F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , i n c u i r i e n t r a i l p r o g e t t o d e l n u o v o c o m p l e s s o i m m o b i l i a r e , p r e v e d o n o c o m e o n e r i a s c o m p u t o a n c h e l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e g l i s p a z i d i P i a z z a G r a m s c i e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l ' a c c e s s i b i l i t à d i P i a z z a G i n o V a l l e . P e r i l c e n t r o R a i d i c o r s S e m p i o n e " è p r e v i s t a l a v e n d i t a d e l l ' i m m o b i l e , c o s ì c o m e q u a n d o s a r à r e a l i z z a t o i l n u o v o c e n t r o d i M i c o n o r d , s a r a n n o d i s m e s s e q u e l l e c h e s o n o l e s t r u t t u r e d i v i a M e c e n a t e " . I l p r e s i d e n t e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , A t t i l i o F o n t a n a , h a p a r l a t o d i " u n b e l l i s s i m o i n v e s t i m e n t o " . " C r e d o c h e s i a u n v a n t a g g i o p e r t u t t o i l s e r v i z i o p u b b l i c o , c h e è f o n d a m e n t a l e p e r i l n o s t r o P a e s e - h a r i m a r c a t o - . S e r v i z i o p u b b l i c o c h e i n q u e s t o c a s o m e t t e a n c h e a l c e n t r o M i l a n o c o n i l s e r v i z i o t e r r i t o r i a l e , c h e h a u n v a l o r e a n c h ' e s s o e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e p e r i n o s t r i c i t t a d i n i p e r p o t e r p r e s e n t a r e l e p o l i t i c h e , t u t t o q u e l l o c h e s u c c e d e s u l t e r r i t o r i o e d è s e m p r e p i ù a p p r e z z a t o . Q u i n d i i n v e s t i m e n t o a n c h e i n t e c n o l o g i a , i n m i g l i o r a m e n t o e d e f f i c i e n t a m e n t o d e g l i i m p i a n t i , q u i n d i l a v o l o n t à d e l l a R a i d i e s s e r e s e m p r e a l l ' a l t e z z a d e l l a s i t u a z i o n e " . C o n l a p o s a d e l l a p r i m a p i e t r a " s i d à a v v i o a u n ' o p e r a d i c u i l a s t e s s a R a i , M i l a n o e i l P a e s e h a n n o b i s o g n o p e r r i s p o n d e r e i n m a n i e r a p i ù e f f i c a c e a l l e s f i d e d e l l a c o n t e m p o r a n e i t à , a n c h e s o t t o i l p r o f i l o d e l l ' o f f e r t a m u l t i m e d i a l e d i i n f o r m a z i o n e e i n t r a t t e n i m e n t o . S i t r a t t a d i u n p r o g e t t o a m b i z i o s o c h e , g r a z i e a l l a p a r t n e r s h i p t r a R a i e F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , p e r m e t t e r à d i c o m p i e r e u n ' u l t e r i o r e e i m p o r t a n t e t a p p a n e l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a d e l l ' a r e a . C o n u n e d i f i c i o m o d e r n o , f u n z i o n a l e e s o s t e n i b i l e , o g g i l a R A I t o r n a a l l e s u e o r i g i n i , n o n p e r r i m p i a n g e r e i l t e m p o c h e f u , m a p e r p r o i e t t a r s i i n u n f u t u r o s e m p r e p i ù d i n a m i c o e s f i d a n t e , c o n s p a z i e s t r u m e n t i a d e g u a t i " h a c o m m e n t a t o i l s i n d a c o G i u s e p p e S a l a . " L ’ a g g i u d i c a z i o n e d e l l a g a r a p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l n u o v o C e n t r o d i P r o d u z i o n e R a i d i M i l a n o – h a n n o d i c h i a r a t o E m i l i a n o C a c i o p p o d i C m b e A m b r o g i o G i a n n i d i G i a n n i B e n v e n u t o S p a , l a R t i a g g i u d i c a t a r i a d e l l a g a r a - r a p p r e s e n t a u n r i s u l t a t o d i g r a n d e r i l i e v o e m o t i v o d i p r o f o n d o o r g o g l i o . S i t r a t t a d i u n p r o g e t t o s t r a t e g i c o , c o m p l e s s o e a l t a m e n t e q u a l i f i c a n t e , c h e u n i s c e d i m e n s i o n e i n d u s t r i a l e , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e a t t e n z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e . M e t t e r e m o a d i s p o s i z i o n e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o e R a i t u t t a l a n o s t r a e s p e r i e n z a n e l l a g e s t i o n e d i o p e r e “ c h i a v i i n m a n o ” , a s s i c u r a n d o e l e v a t i s t a n d a r d q u a l i t a t i v i , i l r i s p e t t o d e i t e m p i c o n t r a t t u a l i e u n a p p r o c c i o c o s t r u t t i v o i m p r o n t a t o a l l a c o l l a b o r a z i o n e e a l l a r e s p o n s a b i l i t à " .