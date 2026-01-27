M i l a n o , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L u i h a e s t r a t t o l ' a r m a e h a m i r a t o , i o h o p r e s o l a p i s t o l a e h o s p a r a t o p u n t a n d o a l l a s a g o m a " . E ' i l r a c c o n t o c h e e m e r g e d a l l ' i n t e r r o g a t o r i o , v i d e o r e g i s t r a t o , d e l p o l i z i o t t o i n d a g a t o a M i l a n o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o p e r a v e r c o l p i t o e u c c i s o , c o n u n p r o i e t t i l e a l l a t e s t a , u n g i o v a n e d i 2 8 a n n i , m a r o c c h i n o . U n n o r m a l e c o n t r o l l o a n t i d r o g a d a p a r t e d e l l ' a g e n t e d e l c o m m i s s a r i a t o M e c e n a t e , i n s i e m e a d a l t r i c i n q u e p o l i z i o t t i , s i è t r a s f o r m a t o i n u n ' i n c h i e s t a a f f i d a t a l a p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o G i o v a n n i T a r z i a . E r a n o p o c o p r i m a d e l l e 1 8 d i i e r i , l u n e d ì 2 6 g e n n a i o , q u a n d o i n v i a P e p p i n o I m p a s t a t o è a v v e n u t a l a c o n t e s a : s u l t e r r e n o è r i m a s t o u n s o l o b o s s o l o s p a r a t o d a l l a p i s t o l a d i o r d i n a n z a , o r a s e q u e s t r a t a . P o c o d i s t a n t e è s t a t a a n c h e s e q u e s t r a t a d a l l a S c i e n t i f i c a l a p i s t o l a a s a l v e c h e l a v i t t i m a , g i à n o t a a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , a v r e b b e i m p u g n a t o : è s i m i l e a u n a r e p l i c a d e l l e a r m i i n d o t a z i o n e a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e . S u l c o r p o d e l 2 8 e n n e è s t a t a d i s p o s t a l ' a u t o p s i a c h e s a r à e s e g u i t a d a l l ' a n a t o m o p a t o l o g a C r i s t i n a C a t t a n e o a l l ' i s t i t u t o d i M e d i c i n a l e g a l e d i M i l a n o . S a r a n n o s v o l t i a n c h e t u t t i g l i a c c e r t a m e n t i b a l i s t i c i p e r c a p i r e l a d i n a m i c a e l a t r a i e t t o r i a d e l p r o i e t t i l e s p a r a t o a c i r c a v e n t i m e t r i d a l l a s a g o m a d e l g i o v a n e m o r t o .