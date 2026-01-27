( A d n k r o n o s ) - I n P r o c u r a s i a t t e n d o n o t u t t i g l i a t t i d e g l i i n t e r r o g a t o r i p e r f o r m a l i z z a r e l ' i s c r i z i o n e p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o . D a q u a n t o s i a p p r e n d e l a v e r s i o n e d e l l ' i n d a g a t o ( c h e v e s t i v a a b i t i c i v i l i p e r c h é i m p e g n a t o i n u n c o n t r o l l o a n t i s p a c c i o ) v i e n e c o n f e r m a t a d a l c o l l e g a c h e e r a c o n l u i e d a g l i a l t r i q u a t t r o p o l i z i o t t i p r e s e n t i a l l ' a c c a d u t o . S o s t i e n e d i n o n a v e r v i s t o n u l l a , i n v e c e , l o s t r a n i e r o c h e e r a s t a t o a r r e s t a t o p o c o p r i m a e c h e s a r e b b e s t a t o a m i c o d e l l a v i t t i m a . I l 2 8 e n n e s u c u i a l p i ù p r e s t o s a r à e s e g u i t a l ' a u t o p s i a a v e v a c o n s é d e l l a d r o g a .