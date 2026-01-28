M i l a n o , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A p p r o f o n d i m e n t i c i n e m a t i c i p e r c a p i r e , s e c o n d o l a s c i e n z a b a l i s t i c a , q u a l e è s t a t a l a t r a i e t t o r i a d e l p r o i e t t i l e e s p l o s o d a l p o l i z i o t t o , m a a n c h e l e a n a l i s i i n f o r m a t i c h e s u i c e l l u l a r i d e g l i a g e n t i , e i n d a g i n i m e d i c h e s u l l e c o n d i z i o n i p s i c o f i s i c h e d e l l ' u o m o c h e h a s p a r a t o , o l t r e a d a c c e r t a m e n t i s u l l ' a r m a d e l v e n t o t t e n n e u c c i s o . S o n o s o l o a l c u n i d e g l i e s a m i c h e l a P r o c u r a d i M i l a n o h a c h i e s t o p e r f u g a r e o g n i d u b b i o s u q u a n t o a c c a d u t o n e l b o s c h e t t o d i R o g o r e d o d o v e , d u r a n t e u n c o n t r o l l o a n t i d r o g a , u n g i o v a n e d i n a z i o n a l i t à m a r o c c h i n a è s t a t o u c c i s o d a u n a g e n t e d e l c o m m i s s a r i a t o M e c e n a t e o r a i n d a g a t o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o . N e l l e p r o s s i m e o r e s a r à f i s s a t a l ' a u t o p s i a c h e s a r à e s e g u i t a a l l a p r e s e n z a a n c h e d e i c o n s u l e n t i d e l f r a t e l l o d e l l a v i t t i m a - i l q u a l e s i è a f f i d a t o a g l i a v v o c a t i D e b o r a P i a z z a e M a r c o R o m a g n o l i - , m e n t r e r i s u l t e r a n n o p i ù c o m p l e s s i g l i e s a m i b a l i s t i c i a n c h e p e r m i s u r a r e p e s o e d i m e n s i o n e d e l l a p i s t o l a , a s a l v e , i m p u g n a t a d a l l a v i t t i m a e c a p i r e s e i l r a c c o n t o d e l p o l i z i o t t o i n d a g a t o s i a c r e d i b i l e . L ' u n i c o d a t o r i s c o n t r a t o , p e r o r a , è c h e l a d i s t a n z a t r a v i t t i m a e i n d a g a t o e r a d i c i r c a 3 0 m e t r i a l m o m e n t o d e l l o s p a r o , c o m e d i m o s t r a n o i p r i m i a c c e r t a m e n t i d e l l a S c i e n t i f i c a . U n a d i s t a n z a n o t e v o l e c h e a v r e b b e c o m u n q u e c o n s e n t i t o - v i s t o l a p r e s e n z a d i l a m p i o n i - d i v e d e r e i n f a c c i a l ' u o m o c h e f r e q u e n t a v a l ' a r e a d i s p a c c i o e l ' a r m a c h e a v r e b b e i m p u g n a t o . G l i a p p r o f o n d i m e n t i r i g u a r d e r a n n o a n c h e p e s o e d i m e n s i o n e d e l l a p i s t o l a a s a l v e , a n c h e i n q u e s t o c a s o p e r v e r i f i c a r e i l r a c c o n t o d e l l ' i n d a g a t o . R e s o c o n t o c o n f e r m a t o d a l c o l l e g a c h e l o s e g u i v a d i q u a l c h e p a s s o . G l i i n q u i r e n t i s o n o a l l a r i c e r c a a n c h e d i t e l e c a m e r e p r e s e n t i i n z o n a c h e p o t r e b b e r o a v e r f i s s a t o g l i u l t i m i i s t a n t i d i v i t a d i Z a c k , m a a n c h e d a i c e l l u l a r i s e q u e s t r a t i a g l i a g e n t i p r e s e n t i l u n e d ì s e r a i n v i a I m p a s t a t o p o t r e b b e r o e s s e r c i e l e m e n t i u t i l i . I l p u b b l i c o m i n i s t e r o G i o v a n n i T a r z i a n o n v u o l e e s c l u d e r e n e s s u n a c c e r t a m e n t o , a p a r t i r e d a l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l s e r v i z i o d i c o n t r o l l o c o n t r o l o s p a c c i o .