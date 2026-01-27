M i l a n o , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ' h o r i c o n o s c i u t o p e r c h é e r a u n a p e r s o n a n o t a a l c o m m i s s a r i a t o . L o c h i a m a v a n o c o n l o p s e u d o n i m o d i Z a c k . S o c h e d i r e c e n t e e r a s t a t o f e r m a t o d a u n a v o l a n t e d e l C o m m i s s a r i o , n o n c i h o m a i a v u t o a c h e f a r e " . S o n o l e p a r o l e c o n c u i i l p o l i z i o t t o i n d a g a t o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o r i s p o n d e a l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o G i o v a n n i T a r z i a c h e g l i c h i e d e s e v e d e v a i n f a c c i a l ' u o m o d i 2 8 a n n i a c u i h a s p a r a t o . N e l l ' i n t e r r o g a t o r i o d i i e r i s e r a , l u n e d ì 2 6 g e n n a i o , i n Q u e s t u r a l ' a g e n t e h a r i c o s t r u i t o q u a n t o a c c a d u t o i n v i a G i u s e p p e I m p a s t a t o , i n z o n a R o g o r e d o , d o v e i n t o r n o a l l e 1 7 . 2 0 i n t e r v i e n e , c o n a b i t i b o r g h e s i , i n u n s e r v i z i o s t r a o r d i n a r i o p r o g r a m m a t o p e r i l c o n t r a s t o a l l o s p a c c i o d i d r o g a . D u e c o l l e g h i h a n n o g i à a r r e s t a t o u n u o m o , c o n a l t r i q u a t t r o , i n v e c e , s i a d d e n t r a v e r s o l ' a r e a p i ù b o s c h i v a e i s o l a t a . C o n u n a l t r o p o l i z i o t t o i n b o r g h e s e v e d e d u e s a g o m e n e l l ' o m b r a , p o i u n a s i a l l o n t a n a e d i e c i m i n u t i d o p o n o t a d i n u o v o l a f i g u r a d e l 2 8 e n n e m a r o c c h i n o . " Q u a n d o s i a m o a r r i v a t i a c i r c a 2 0 m e t r i l a p e r s o n a s i è f e r m a t a . C i s i a m o q u a l i f i c a t i d i c e n d o ' f e r m o p o l i z i a ' e l u i h a t i r a t o f u o r i d a l l a t a s c a d e s t r a u n ' a r m a p u n t a n d o m e l a c o n t r o , n e l f r a t t e m p o a v e v o a p e r t o i l g i u b b o t t o e a v e v o f a t t o u n p a s s o p e r i n i z i a r e a r i n c o r r e r l o , h o e s t r a t t o l a p i s t o l a d a l l a f a s c i a a d d o m i n a l e e h o e s p l o s o u n c o l p o " m e t t e a v e r b a l e a s s i s t i t o d a l l ' a v v o c a t o P i e t r o P o r c i a n i . Q u a n d o l ' a g e n t e h a e s p l o s o i l c o l p o , i l s u o c o l l e g a " e r a d i e t r o d i m e , n o n s o c o s a a b b i a v i s t o " a g g i u n g e i l p o l i z i o t t o i n d a g a t o . E r i b a d i s c e . " H o d e t t o ' f e r m o , p o l i z i a ' e p o i l u i h a e s t r a t t o l a p i s t o l a . L a m i a i d e a e r a d i r i n c o r r e r l o p e r c h é è u n a d i n a m i c a c h e s i r i p e t e s e m p r e . I o s t a v o p a r t e n d o e i l c o l l e g a s a r e b b e p a r t i t o d i e t r o d i m e . L u i ( i l 2 8 e n n e , n d r ) a v e v a l a m a n o i n t a s c a , h a t i r a t o f u o r i l a p i s t o l a e m e l ' h a p u n t a t a , i o m e n t r e s t a v o p e r f a r e l o s c a t t o p e r a n d a r e a v a n t i h o e s t r a t t o l ' a r m a e d h o e s p l o s o u n c o l p o " c h e l o h a c o l p i t o a l l a t e s t a .