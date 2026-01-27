M i l a n o , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " H o a v u t o m o l t a p a u r a : i n t a n t i a n n i d i s e r v i z i o , i n P o l i z i a q u a l c o s a h o v i s t o e d h o f a t t o , m a f i n c h é n o n c a p i t a u n o n o n c i p e n s a . . . m a q u e s t a è u n ' a l t r a c o s a " . L o a f f e r m a i l p o l i z i o t t o i n d a g a t o a M i l a n o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o p e r a v e r s p a r a t o e u c c i s o u n 2 8 e n n e d u r a n t e u n c o n t r o l l o a n t i d r o g a i n z o n a R o g o r e d o . Q u a n d o i l g i o v a n e , n o t o a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e c o n l o p s e u d o n i m o d i Z a c k , e s t r a e l a p i s t o l a e m i r a c o n t r o l ' a g e n t e i n s e r v i z i o a l c o m m i s s a r i a t o d i M e c e n a t e , l ' a g e n t e e s t r a e l ' a r m a p e r d i f e n d e r s i e s p a r a u n s o l o c o l p o c h e r i s u l t e r à m o r t a l e . N e l g i u b b o t t o d e l l a v i t t i m a g l i a g e n t i h a n n o t r o v a t o " d e l l a s o s t a n z a s t u p e f a c e n t e , c o c a i n a , e r o i n a e h a s h i s h " . " S u b i t o d o p o l ' e s p l o s i o n e d e l c o l p o l a p e r s o n a e r a a t e r r a a f a c c i a i n s u e l ' a r m a ( r e p l i c a d i u n ' a r m a i n u s o a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , n d r ) e r a v i c i n a a l l a p e r s o n a a t e r r a . l o , p e r c o m e c i h a n n o i n s e g n a t o a f a r e , h o t o l t o l ' a r m a d a l l a d i s p o n i b i l i t à d e l s o g g e t t o . M i s e m b r a d i a v e r l o f a t t o c o n l a m a n o e l a p i s t o l a e r a s e m p r e v i c i n a m a t o l t a d a l l a p o s s i b i l i t à d i e s s e r e p r e s a " , p o i c h é l ' u o m o e r a g r a v i s s i m o m a a n c o r a v i v o " c o n l a p i s t o l a a q u i n d i c i c e n t i m e t r i " . L ' a r m a " a v e v a l a s i c u r a n o n i n s e r i t a e l ' a b b i a m o s p o s t a t a " a g g i u n g e n e l l ' i n t e r r o g a t o r i o d a v a n t i a l p u b b l i c o m i n i s t e r o G i o v a n n i T a r z i a . " D a l m o m e n t o i n c u i l ' a r m a è s t a t a s p o s t a t a d i p i ù p e r p e r m e t t e r e a i s o c c o r s i d i o p e r a r e , s o n o s t a t e f a t t e d e l l e f o t o p r i m a , q u a n d o e r a s t a t a s p o s t a t a q u e l t a n t o p e r l a s i c u r e z z a " , c o n c l u d e l ' a g e n t e d i f e s o d a l l ' a v v o c a t o P i e t r o P o r c i a n i .