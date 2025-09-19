M i l a n o , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a S c i e n t i f i c a e l a p m d i M i l a n o M a r i a C r i s t i n a R i a , t i t o l a r e d e l f a s c i c o l o a p e r t o p e r o m i c i d i o , s t a n n o e s e g u e n d o u n ' i s p e z i o n e n e l l o s t u d i o f o t o g r a f i c o d i v i a Z u r e t t i , i n z o n a s t a z i o n e C e n t r a l e , d o v e m e r c o l e d ì s e r a è s t a t o t r o v a t o i n f i n d i v i t a M a u r i z i o R e b u z z i n i , 7 4 a n n i , n o t o c r i t i c o f o t o g r a f i c o . A t r o v a r l o e r a s t a t o i l f i g l i o F i l i p p o . I n u t i l e i l t r a s p o r t o a l F a t e b e n e f r a t e l l i d o v e l ' u o m o è p o i d e c e d u t o .