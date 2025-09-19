( A d n k r o n o s ) - D a q u a n t o e m e r g e g l i a p p r o f o n d i m e n t i d e l l a p o l i z i a S c i e n t i f i c a m i r a n o a f o t o g r a f a r e o g n i d e t t a g l i o d e l l o s t u d i o d o v e l ' u o m o è m o r t o o , s e c o n d o l ' i p o t e s i c h e s e m b r a a s s u m e r e m a g g i o r f o r z a , è s t a t o u c c i s o . I l f i g l i o F i l i p p o R e b u z z i n i h a d a t o l ' a l l a r m e a l 1 1 8 e a i s a n i t a r i h a r i f e r i t o c h e i l p a d r e è s t a t o m a l e , e l ' i p o t e s i d e l m a l o r e l ' u o m o l ' h a r i p e t u t a a i g i o r n a l i s t i a c c o r s i i n v i a Z u r e t t i . S o l o i n o s p e d a l e s a r e b b e r o s t a t i e v i d e n z i a t i d a i m e d i c i d e i s e g n i i n t o r n o a l c o l l o c h e l a s c i a n o a p e r t a l a p i s t a d e l l o s t r a n g o l a m e n t o . P i s t a c h e s o l o l ' a u t o p s i a p o t r à a c c e r t a r e i n m o d o d e f i n i t i v o . T r a i t a n t i e l e m e n t i a l l o s t u d i o d e g l i i n v e s t i g a t o r i - l e t e l e c a m e r e p r e s e n t i n e l l a s t r a d a , l e c e l l e t e l e f o n i c h e a g g a n c i a t e i n z o n a , e v e n t u a l i t e s t i m o n i a n z e o i l r a c c o n t o d i a m i c i d e l l a v i t t i m a - c i s o n o a n c h e l e p a r o l e - e l e e v e n t u a l i d i s c r e p a n z e c h e h a f o r n i t o a v e r b a l e - d e l l o s t e s s o F i l i p p o R e b u z z i n i c h e i n p a s s a t o a v r e b b e a v u t o q u a l c h e d i s s a p o r e c o n i l p a d r e .