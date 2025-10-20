M i l a n o , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - G l i a m i c i d i P a m e l a G e n i n i , u c c i s a d a l l ' e x f i d a n z a t o G i a n l u c a S o n c i n , s a r a n n o a s c o l t a t i d a l l a p r o c u r a t r i c e a g g i u n t a d i M i l a n o L e t i z i a M a n n e l l a e d a l l a p m A l e s s i a M e n e g a z z o p e r p r o v a r e a r i c o s t r u i r e i l q u a d r o d i m i n a c c e , v i o l e n z e e a t t i p e r s e c u t o r i i n c u i s a r e b b e m a t u r a t o l ' o m i c i d i o a v v e n u t o n e l l ' a p p a r t a m e n t o d i v i a I g l e s i a s l a s e r a d e l 1 4 o t t o b r e s c o r s o . A l c u n i d e g l i a m i c i d e l l a v i t t i m a n o n h a n n o n a s c o s t o , s e n t i t i d a l l a p o l i z i a e d a i g i o r n a l i s t i c i , a l c u n e p r e c e d e n t i a g g r e s s i o n i c h e s a r e b b e r o s t a t e s u b i t e d a l l a v e n t i n o v e n n e u c c i s a c o n o l t r e 3 0 c o l t e l l a t e .