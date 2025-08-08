M i l a n o , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - T r e s a n i t a r i - u n c o o r d i n a t o r e s a n i t a r i o , u n m e d i c o e u n c o o r d i n a t o r e i n f e r m i e r i s t i c o - a l l ' e p o c a d e i f a t t i i n s e r v i z i o a l l ' i s t i t u t o B e c c a r i a s o n o i n d a g a t i p e r a v e r r e d a t t o " r e f e r t i f a l s i o c o n c o r d a t i c o n g l i a g e n t i d e l l a P o l i z i a P e n i t e n z i a r i a i n r e l a z i o n e a l l e l e s i o n i p a t i t e d a i d e t e n u t i e a s s i s t e n d o a p l u r i m e a g g r e s s i o n i r e a l i z z a t e d a g l i a g e n t i d e l l a P o l i z i a P e n i t e n z i a r i a , o m e t t e n d o d i a t t i v a r e q u a l s i a s i s e g n a l a z i o n e o i n t e r v e n t o , n o n i m p e d i v a n o i l v e r i f i c a r s i c o n d o t t e r e i t e r a t e v i o l e n t e e u m i l i a n t i a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ I p m B e c c a r i a c o m m e s s e d a g l i a g e n t i d e l l a P o l i z i a P e n i t e n z i a r i a a l o r o s o t t o p o s t i , a i d a n n i d i n u m e r o s i d e t e n u t i " . E ' u n o d e i c a p i d i i m p u t a z i o n e c h e e m e r g e n e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o c h i e s t o d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o n e l l ' i n d a g i n e s u i m a l t r a t t a m e n t i c h e , d a l 2 0 2 1 a l m a r z o 2 0 2 4 , a v r e b b e r o v i s t o v i t t i m e p i ù r a g a z z i d e l l ' i s t i t u t o . S o n o 3 3 l e p a r t i o f f e s e , m e n t r e s o n o 4 2 g l i i n d a g a t i d i q u e s t o f i l o n e d ' i n c h i e s t a s u l l a s t r u t t u r a d i d e t e n z i o n e d o v e s o n o g i à s c a t t a t i 1 3 a r r e s t i .