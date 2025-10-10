M i l a n o , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C i n q u e r i c h i e s t e d i c o n d a n n a , l a p i ù p e s a n t e a 4 a n n i d i c a r c e r e p e r l ' a v v o c a t a A l e s s i a P o n t e n a n i , a l t r e ( t r a 3 a n n i e 3 a n n i e m e z z o ) p e r q u a t t r o p s i c o l o g h e e l o p s i c h i a t r a M a r c o G a r b a r i n i a c c u s a t i a v a r i o t i t o l o d i f a v o r e g g i a m e n t o e f a l s o n e l c a s o d i D i a n a P i f f e r i , c o n d a n n a t a i n p r i m o g r a d o a l l ' e r g a s t o l o p e r a v e r l a s c i a t o m o r i r e d i s t e n t i l a f i g l i a D i a n a . A p r o n u n c i a r e l e r i c h i e s t e d i p e n a , d o p o u n l u n g o i n t e r v e n t o a l s e t t i m o p i a n o d e l P a l a z z o d i g i u s t i z i a d i M i l a n o , è i l p u b b l i c o m i n i s t e r o F r a n c e s c o D e T o m m a s i . C h i e s t o i l r i n v i o a g i u d i z i o p e r u n a l t r o d e g l i i n d a g a t i . P e r l a p u b b l i c a a c c u s a l e p s i c o l o g h e a v r e b b e r o " f a l s a m e n t e " a t t e s t a t o u n q u o z i e n t e i n t e l l e t t i v o p a r i a 4 0 p e r A l e s s i a P i f f e r i e q u i n d i u n " d e f i c i t g r a v e " l a d d o v e i n v e c e i l t e s t W a i s , n o n e r a d a s o m m i n i s t r a r e a l l a d e t e n u t a c h e " n o n e r a u n s o g g e t t o a r i s c h i o d i a t t i a n t i c o n s e r v a t i v i e s i p r e s e n t a v a l u c i d a , o r i e n t a t a n e l t e m p o e n e l l o s p a z i o , n e l p i e n o p o s s e s s o d e l l e p r o p r i e f a c o l t à m e n t a l i e d e t e r m i n a t a " . U n a c o n d o t t a c h e a v r e b b e a v u t o c o m e o b i e t t i v o q u e l l o d i f o r n i r e u n a b a s e d o c u m e n t a l e c h e p e r m e t t e s s e d i r i c h i e d e r e e o t t e n e r e i n g i u d i z i o , " l a t a n t o a g o g n a t a p e r i z i a p s i c h i a t r i c a " e p r o v a r e c o s ì a e v i t a r e i l m a s s i m o d e l l a p e n a . S e c o n d o i l p m D e T o m m a s i l e i n d a g a t e a v r e b b e r o ' i m b e c c a t o ' l ' i m p u t a t a - a n c h e u s a n d o p r o t o c o l l i c o n " p u n t e g g i g i à i n s e r i t i " - a f f i n c h é o t t e n e s s e u n a p e r i z i a p s i c h i a t r i c a i n g r a d o d i a c c e r t a r l e u n d e f i c i t , u n ' a t t i v i t à d i f e n s i v a n o n l e c i t a . L e p s i c o l o g h e s a r e b b e r o a n d a t e o l t r e i l l o r o c o m p i t o , s o m m i n i s t r a n d o t e s t " i n c o m p a t i b i l i c o n l e c a r a t t e r i s t i c h e p s i c h i c h e e f f e t t i v e d e l l a d e t e n u t a " e c o n c o l l o q u i " f a l s a m e n t e a n n o t a t i n e l d i a r i o c l i n i c o " , m e n t r e l o p s i c h i a t r a G a r b a r i n i , c o n s u l e n t e d i p a r t e , l ' a v r e b b e " e t e r o d i r e t t a " n e l l e r i s p o s t e d a f o r n i r e . " S o n o p e n e s p r o p o r z i o n a t e r i s p e t t o a c o n d o t t e c h e n o n s o n o m a i a v v e n u t e " c o m m e n t a l ' a v v o c a t o M i r k o M a z z a l i c h e d i f e n d e u n a d e l l e p s i c o l o g h e .