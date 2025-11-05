M i l a n o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E ' u n n o s t r o r e t a g g i o c u l t u r a l e p e n s a r e c h e u n a m a d r e n o n p o s s a s o p p r i m e r e l a s u a b a m b i n a , m a a c c a d e p e r c h é è u n o d e i t a n t i a s p e t t i d e l l a n a t u r a u m a n a " . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l l a r e q u i s i t o r i a d e l l a s o s t i t u t a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e d i M i l a n o L u c i l l a T o n t o d o n a t i n e l p r o c e s s o d ' a p p e l l o c h e v e d e i m p u t a t a A l e s s i a P i f f e r i c o n d a n n a t a i n p r i m o g r a d o a l l ' e r g a s t o l o p e r l a m o r t e d e l l a f i g l i a D i a n a , l a s c i a t a m o r i r e d i s t e n t i a s o l i 1 8 m e s i . " E ' d i f f i c i l e p e n s a r e c h e u n a m a d r e p o s s a d e c i d e r e c h e n o n l e i m p o r t i o l e i m p o r t i p o c o o n u l l a d i s u a f i g l i a , m a q u e s t o a c c a d e e d o b b i a m o p a r t i r e d a q u e s t o p r e s u p p o s t o . I n q u e s t o c a s o l a c o n d o t t a è p a r t i c o l a r m e n t e r a c c a p r i c c i a n t e p e r c h é è u n a c o n d o t t a o m i s s i v a : n o n è u n a m a d r e c h e b u t t a l a f i g l i a d a l l a f i n e s t r a m a l a l a s c i a p e r c i n q u e g i o r n i a s o f f r i r e , p e r c i n q u e g i o r n i d a s o l a n e l c a l d o d i M i l a n o " a g g i u n g e l a p g . " E ' u n a v i c e n d a d o l o r o s i s s i m a , d i r e i t r a g i c a , a t r o c e . A l e s s i a P i f f e r i l a s c i a l a f i g l i a D i a n a i n u n l e t t i n o d a c a m p e g g i o c o n u n b i b e r o n d i l a t t e e u n a b o t t i g l i e t t a d ’ a c q u a " r i c o r d a l a r a p p r e s e n t a n t e d e l l ' a c c u s a c h e r i c o s t r u i s c e l ' a b b a n d o n o d e l l a b i m b a e i l q u a d r o p s i c o l o g i c o e c l i n i c o d e l l ' i m p u t a t a . " N o n d o b b i a m o d i m e n t i c a r e c h e a b b i a m o b e n d u e p e r i z i e d ’ u f f i c i o , o l t r e l e c o n s u l e n z e d i p a r t e , c h e c o n c l u d o n o p e r l a p i e n a e t o t a l e c a p a c i t à d i i n t e n d e r e e d i v o l e r e d i A l e s s i a P i f f e r i " c o n c l u d e .