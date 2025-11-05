M i l a n o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A l e s s i a P i f f e r i è u n a p e r s o n a " e g o c e n t r i c a , c h e t e n d e a o c c u p a r s i d e l l e p r o p r i e e s i g e n z e . H a p i e n a , t o t a l e , c a p a c i t à d i i n t e n d e r e e d i v o l e r e e q u e s t o d o v r e b b e p o r r e f i n e a t a n t e q u e s t i o n i c h e h a n n o a g i t a t o q u e s t o p r o c e s s o . L ’ a c c e r t a t a i m p u t a b i l i t à n o n p u ò c h e c o i n c i d e r e c o n l a c o l p e v o l e z z a , s o n o l e s u e c o n d o t t e , i l s u o n o n g a r a n t i r e q u e s t i o n i p r i m o r d i a l i d e l l a v i t a u m a n a " a l l a f i g l i a D i a n a a d e t e r m i n a r n e l a s u a m o r t e . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l l a r e q u i s i t o r i a d e l l a s o s t i t u t a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e d i M i l a n o L u c i l l a T o n t o d o n a t i n e l p r o c e s s o d ' a p p e l l o c h e v e d e a l l a s b a r r a A l e s s i a P i f f e r i c o n d a n n a t a i n p r i m o g r a d o a l l ' e r g a s t o l o p e r l a m o r t e d e l l a f i g l i a , a b b a n d o n a t a p e r s e i g i o r n i n e l s u o a p p a r t a m e n t o e l a s c i a t a m o r i r e d i s t e n t i a s o l i 1 8 m e s i n e l l ' e s t a t e 2 0 2 2 . " N e s s u n a p a t o l o g i a a l m o n d o p u ò f a r r i t e n e r e c h e l a m e n t e s i d i s c o n n e t t a a t r a t t i " s p i e g a i n a u l a l a r a p p r e s e n t a n t e d e l l ' a c c u s a c h e r i c o r d a l a t e n d e n z a " a l l e b u g i e e a l l e m e n z o g n e " d e l l ' i m p u t a t a .