M i l a n o , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I d a t i d o c u m e n t a l i , i t e s t c l i n i c i , i c o l l o q u i i n c a r c e r e , l a v e c c h i a d o c u m e n t a z i o n e s c o l a s t i c a p o r t a n o a u n q u a d r o " c a r a t t e r i z z a t o d a p r o b l e m a t i c h e d e l l e a r e e a f f e t t i v o - r e l a z i o n a l e e c o g n i t i v a p r e s e n t i i n e t à i n f a n t i l e - a d o l e s c e n z i a l e , c o m p l e s s i v a m e n t e e v o l u t e i n s e n s o m i g l i o r a t i v o i n e t à a d u l t a , m a c o n d e f i c i t c o g n i t i v i a n c o r a r i l e v a t i " , s e p p u r o g g i " a p p a i o n o s c a r s a m e n t e i n v a l i d a n t i s u l l e a u t o n o m i e p e r s o n a l i " . E ' q u e s t o i l q u a d r o c l i n i c o c h e i p e r i t i - l o p s i c h i a t r a G i a c o m o F r a n c e s c o F i l i p p i n i , i l n e u r o p s i c h i a t r a i n f a n t i l e S t e f a n o B e n z o n i e l a n e u r o p s i c o l o g a N a d i a B o l o g n i n i - r e s t i t u i s c o n o p e r A l e s s i a P i f f e r i , g i à c o n d a n n a t a i n p r i m o g r a d o a l l ' e r g a s t o l o p e r l a m o r t e d e l l a f i g l i a D i a n a d i s o l i 1 8 m e s i , l a s c i a t a m o r i r e d i s t e n t i n e l l ' e s t a t e d e l 2 0 2 2 a M i l a n o . U n q u a d r o c h e n o n p e s a s u l l a p i e n a c a p a c i t à d i i n t e n d e r e e d i v o l e r e d i A l e s s i a P i f f e r i c o m e r i m a r c a F i l i p p i n i , u n o d e i p e r i t i i n c a r i c a t i d a l l a c o r t e d ' A s s i s e d ' A p p e l l o d i M i l a n o d i s p i e g a r e i n a u l a l a r e l a z i o n e . " N o i p o s s i a m o d i r e c o n s e r e n i t à c h e i d i s t u r b i c h e r i c o n o s c i a m o n e l l ' i m p u t a t a n o n h a n n o c o n d i z i o n a t o i n m o d o p e r v a s i v o l a s u a c a p a c i t à " , q u e s t o " d e f i c i t c o g n i t i v o , n o n p a t o l o g i c o " n o n h a i n c i s o s u l l a s c e l t a d i a b b a n d o n a r e l a f i g l i a . " I d i s t u r b i , c h e n o n s o n o u n a m a l a t t i a , n o n i m p a t t a n o s u l f u n z i o n a m e n t o n e l l a v i t a q u o t i d i a n a " . L e d i f f i c o l t à r e l a z i o n a l i , i p r o b l e m i d i a t t e n z i o n e d i m e m o r i a , l e f r a g i l i t à e m o t i v e d i A l e s s i a P i f f e r i r i c o n o s c i u t e d a g l i e s p e r t i c h e n o n l a r i t e n g o n o u n a ' s i m u l a t r i c e ' - l a n u o v a p e r i z i a r i p a r t e d a z e r o p e r c a n c e l l a r e i l s o s p e t t o d i p r e s u n t a f i n z i o n e c h e p e s a s u i v e c c h i t e s t - s o n o i t r a t t i c o n c u i v i e n e d e s c r i t t a d a g l i e s p e r t i c h e e s c l u d o n o l a p o s s i b i l i t à c h e a l l a d o n n a " s i è s p e n t a l a m e n t e . E ' u n m o d o s e m p l i c i s t i c o - c o n c l u d e F i l i p p i n i - p e r s p i e g a r e u n a s i t u a z i o n e c h e f a t i c a a d a c c e t t a r e , è u n t e n t a t i v o d i r i e l a b o r a z i o n e " l ' a b b a n d o n o p e r s e i g i o r n i d e l l a f i g l i a p e r s t a r e c o n i l f i d a n z a t o .