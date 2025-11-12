( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t a p r o p r i o l a m o g l i e a d e n u n c i a r e l o s c o r s o g i u g n o g l i e p i s o d i c h e l ' h a n n o v i s t a v i t t i m a , t r a c u i a n c h e l a l i t e d e l 1 6 a g o s t o q u a n d o i l 4 6 e n n e l e h a p r o v o c a t o l i v i d i a l b r a c c i o d e s t r o , o a n c o r a l e m i n a c c e u r l a t e a n c h e d a v a n t i a l l a f i g l i a o i d i v i e t i d i u s c i r e d i c a s a . U n ' e s c a l a t i o n c u l m i n a t a c o n l a b e n z i n a g e t t a t a s u l v o l t o e l a m o g l i e c o s t r e t t a a r i c o r r e r e a l l e c u r e m e d i c h e p e r u n a d i s c u s s i o n e d e g e n e r a t a " r i g u a r d a n t e i d e t t a g l i d e l l a s e p a r a z i o n e " . U n a v i o l e n z a i m m o r t a l a t a d a l l e t e l e c a m e r e d i v i d e o s o r v e g l i a n z a c h e h a n n o i m m o r t a l a t o l e f a s i d e l l ' a g g r e s s i o n e e i l r a c c o n t o d e l l a v i t t i m a . L ' u o m o h a c o n s e g n a t o a i c a r a b i n i e r i d u e b o t t i g l i e t t e c o n t e n e n t i p r o b a b i l m e n t e b e n z i n a , o l t r e c h e l a s c a t o l a d e l g p s i s t a l l a t o s u l l ' a u t o d e l l a e x m o g l i e . P e r i l g i u d i c e M i l a n i , l ' a g g r e s s i o n e d e l 5 n o v e m b r e 2 0 2 5 " r e n d e p l a s t i c a m e n t e l ’ i d e a d e l l ’ o s s e s s i o n e p r o v a t a n e i c o n f r o n t i d e l l ’ e x m o g l i e , c h e l o h a c o n d o t t o a c o m p i e r e u n g e s t o i d o n e o a p r o v o c a r e c o n s e g u e n z e g r a v i s s i m e p e r l ’ i n c o l u m i t à d e l l a v i t t i m a " . L ' u o m o , n a t o i n R o m a n i a , n o n o s t a n t e s i d i c a d i s p i a c i u t o , v i e n e d e s c r i t t o c o m e " p r i v o d i f r e n i i n i b i t o r i " e s u s s i s t e - c o m e s o t t o l i n e a t o d a l l a p m M e n e g a z z o - " i l p e r i c o l o a t t u a l e e c o n c r e t o d i c o m m i s s i o n e d i u l t e r i o r i g r a v i r e a t i " d a t o c h e g l i a t t e g g i a m e n t i " o s s e s s i v i e m o l e s t i d i m o s t r a t i n e g l i a n n i d i c o n v i v e n z a c o n l a m o g l i e n o n s e m b r a n o e s s e r s i p l a c a t i d o p o l a s e p a r a z i o n e a v v e n u t a a l l a f i n e d e l l ’ e s t a t e " . A n z i , i l " g r a v i s s i m o e p i s o d i o " d i i n i z i o n o v e m b r e e v i d e n z i a c o m e " n o n s i a i n g r a d o d i c o n t r o l l a r e l e p r o p r i e p u l s i o n i v i o l e n t e , e s s e n d o g i u n t o a m e t t e r e i n p e r i c o l o l ’ i n c o l u m i t à d e l l a v i t t i m a c o n u n g e s t o c h e a v r e b b e p o t u t o a v e r e c o n s e g u e n z e m o l t o p i ù p e s a n t i , s e q u e s t ’ u l t i m a n o n a v e s s e a v u t o l a p r o n t e z z a d i c h i u d e r s i i n a u t o " . I l f a t t o c h e , p e r s t e s s a a m m i s s i o n e d e l l ’ i n d a g a t o , v i f o s s e u n r i l e v a t o r e s a t e l l i t a r e d a l u i i n s t a l l a t o s u l l a v e t t u r a d e l l ’ e x m o g l i e s o t t o l i n e a " t u t t a l a m o r b o s i t à d e g l i a t t e g g i a m e n t i d ì c o n t r o l l o d e l l ’ i n d a g a t o n e i c o n f r o n t i d e l l a p e r s o n a o f f e s a " .